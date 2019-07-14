بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 30 مليار دولار خلال 9 شهور، وهو ما قد يؤثر فى قيمة الجنيه المصري نظرًا لتراجع حجم الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج
قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.
ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020.
ورفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020
توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020.
ورفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020 بدلا من 19 و20 جنيها على الترتيب.
كما توقع تقرير صادر عن بنك «مورجان ستانلي» الأمريكي، أن يتراجع سعر الجنيه بنسبة 10% خلال العام الجاري، بينما توقع بنك الاستثمار «إتش سي» ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 19.6 جنيه بنهاية العام الجاري 2019.
ويرى محمد النجار، المحلل المالي، أن قيمة الدولار الحقيقية في الوقت الحالي تعد أعلى من القيمة التى يحددها البنك المركزي، وبالتالي فانخفاض سعر العملة الأسمى ينذر باحتمالية حدوث ارتفاع مجددا في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
وتدور أسعار الدولار حاليا في البنوك ما بين نحو 16.56 جنيه للشراء، ونحو 16.66 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
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انخفاض حجم تحويلات المصريين بالخارج
تراجع حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 1.17 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2018- 2019، ليسجل نحو 18.211 مليار دولار خلال هذه الفترة، مقابل نحو 19.387 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التراجع هو الأول منذ نحو 4 سنوات، إذ كانت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تسجل نحو 14.37 مليار دولار خلال أول تسعة شهور من هذا العام المالي (2014- 2015)، وتراجعت إلى 12.66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2015- 2016.
وقال الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، إن ارتفاع قيمة الجنيه خلال الفترة الماضية يرجع بالأساس إلى زيادة حجم تحويلات المصريين في الخارج، لافتا إلى أنها تعد أحد أهم الأسباب القوية التي دفعت الجنيه إلى الصعود أمام الدولار.
وأضاف خضير أن هذه التحويلات تعد من أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، وبالتالي فانخفاضها قد يؤثر بشكل كبير فى قوة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وتوقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار "جولدن مان ساكس" حدوث ارتفاع فى سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري مجددا بواقع 8% سنويا ولمدة 3 سنوات.
وحدد التقرير مجموعة من المخاطر التى تواجه الاقتصاد والجنيه المصري، بينها المخاطر الأمنية ومخاطر تباطؤ تحويلات المصريين فى الخارج، خاصة أن 50% منها آتية من دول الخليج المعرضة للتباطؤ فى ظل انخفاض سعر النفط.
ويقدّر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
ويوجد نحو 70% منهم فى دول الخليج العربي بواقع 50% فى المملكة العربية السعودية، و20% فى باقى دول الخليج، ويوجد نحو 30% منهم في أوروبا ودول أمريكا الشمالية.
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ضعف الصادرات
قال تقرير المجموعة المالية «هيرميس»، إن ضعف الصادرات هو الذي دفع بهذه المفاجأة السلبية بصورة أكبر من ارتفاع حجم الواردات، حيث نمت الواردات بنسبة 12% على أساس سنوي، وهو ما يعد المعدل الطبيعي منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، بعد انخفاض قيمة العملة وغالبا ما يكون مدفوعًا بقطاع الاستثمار والسلع الوسيطة (على الأقل، فإن الأرقام حتى الربع الرابع من 2018 تظهر ذلك)، ما يشير إلى أن نمو الواردات جاء مدفوعا بمسببات جيدة.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد اتسع عجز الحساب الجاري في مصر خلال الربع الأول من العام، إذ ارتفع بنسبة 94% على أساس سنوي، و79% بقياس ربع سنوي إلى 3.7 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13% مقارنة بالربع الأول من العام السابق، إلى جانب نمو الواردات، وتراجع حجم الصادرات.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8%.
وأكد الدكتور علي عبد العزيز أستاذ الاقتصاد، أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا ساهم في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، خاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية.
وتراجعت قيمة الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، إذ تراجعت قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة، بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، والبرتقال الطازج بنسبة 55.4%، والبطاطس بنسبة 1.1%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.