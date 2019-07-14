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بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 30 مليار دولار خلال 9 شهور، وهو ما قد يؤثر فى قيمة الجنيه المصري نظرًا لتراجع حجم الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج
تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الجنيه المصري
الجنيه المصري
قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. ورفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020
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المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
بورصة

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
عبير-شقوير

الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

36 مليار جنيه زيادة باستثمارات الحكومة في 11 شهرا

شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة كبيرة خلال فترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالى المنصرم 2018- 2019، والممتدة من يوليو حتى مايو الماضيين، وبلغت الزيادة نحو 36 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 111.2 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بواقع 47% على نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، خاصة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر من الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
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الريال-السعودى (1)

قبل موسم الحج| شروط البنوك للحصول على الريال السعودي

مع اقتراب موسم الحج، بدأت البنوك الحكومية والعاملة في مصر في توفير الريال السعودي، خاصة أنه يعد من أهم العملات التى يحتاجها المصريون، خاصة عند القيام بأداء مناسك الحج أو العمرة، حيث يزداد الطلب بشكل كبير على الريال السعودي، وهو ما دفع البنوك إلى وضع شروط ومحددات للحصول عليه. ومنذ قرار تحرير أسعار صرف العملات في عام 2016، ارتفع سعر الريال السعودى بأكثر من الضعف ليصل إلى مستويات تتراوح حاليا ما بين 4.44 و4.41 جنيه، فى مقابل سعره قبل التعويم بمستوى يتراوح ما بين 1.8 و2 جنيه.
صادرات-تركيا للعراق

ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.8 مليار دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة العجز فى الميـزان التجارى خلال شهر أبريل الماضي ليبلغ 3.87 مليار دولار، في مقابل نحو 3.63 مليار دولار خلال الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة ارتفاع 6.8 %. وأشار جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية والتي أصدرها اليوم، الخميس، إلى ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 0.5% لتبلغ نحو 2.58 مليار دولار خلال شهـر أبريل الماضي، في مقابل نحو 2.57 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018.
الجنية-المصري

بسبب الاستثمارت| الجنيه المصري يرتفع 6% أمام الدولار

ارتفع الجنيه المصري بحوالي 6% أمام الدولار الأمريكي منذ بداية العام الجاري 2019، وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، في تقرير حديث لها، أن العملتين المصرية والأوكرانية من أفضل العملات أداء في سوق العملات الأجنبية التي تعرضت لضغوط من قوة الدولار، والمخاوف من تباطؤ النمو العالمي. ومنذ شهر يناير الماضي، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري، لتفقد العملة الخضراء ما يقرب من نحو 121 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.74 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
مستقبل-الاقتصاد-المصري

بالأرقام.. اقتصاد مصر أكثر مرونة أمام الحرب التجارية

أكد تقرير صادر من وكالة بلومبرج الأمريكية، أن الاقتصاد المصري يعد ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، وذلك ضمن 21 اقتصادًا ناشئاً على مستوى العالم. ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على تحليل وكالة بلومبرج لأداء الاقتصاد المصري وفقا لمجموعة من المؤشرات الهامة. وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر شهدت نقلة نوعية في السنوات الخمس الأخيرة التي استهدفت الإصلاح الاقتصادي المتكامل، وهو ما أدى إلى تحقيق معدلات نمو قوية.
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