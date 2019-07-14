بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر بنحو 30 مليار دولار خلال 9 شهور، وهو ما قد يؤثر فى قيمة الجنيه المصري نظرًا لتراجع حجم الصادرات، وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج

تحرير:رنا عبد الصادق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

الجنيه المصري

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.

توقعات بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه توقعت مؤسسة «فوكس إيكونوميكس» البحثية، عودة سعر صرف الدولار أمام الجنيه للارتفاع مجددا بنهاية العام الجاري والعام المقبل 2020. ورفعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» توقعاتها للجنيه المصرى لينخفض إلى 18 جنيها بنهاية 2019 و19 جنيها بنهاية 2020