موسم هجوم السوشيال ميديا..مات ناصر ومعاركه لم تتوقف

ناصري: قوى خارجية تريد أن تبقي هذا الشعب يعيش أجواء الهزيمة.. استشاري علم نفس: حرب نفسية ضد النظام الحالي.. خبير معلومات: لا يمر أسبوع دون الهجوم عليه ويصعب التوصل للمصدر
ما إن تنتهي عمليات الهجوم المنظمة على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى تبدأ عملية أخرى، بطلها خالد الذكر "جمال"، لكن الأمر هذه المرة انتقل وبشكل لافت لصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر"، فمع كل إخفاق، ومع كل خسارة، ومع كل انتكاسة، تستخدم، "الكوميكسات" الساخرة والتى تحمل صورة الزعيم جمال عبدالناصر.
الأمر فسره البعض، بالمنظم لخلق حالة من الكراهية تجاه الرئيس الراحل، وكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية، كما أن خبراء علم النفس أكدوا أن الهجوم مدبر والغرض منه محاربة النظام الحالي.
قوى أكبر من الإخوان تريدنا أن نعيش أجواء الهزيمة
الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، قال إن شهري يونيو ويوليو دائما ما يشهدان هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أن طرحه الخاص بالتعامل مع المنطقة العربية والإفريقية، أثبت صحتة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض للهجوم عليه من جديد.
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قوى أكبر من الإخوان تريدنا أن نعيش أجواء الهزيمة
الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، قال إن شهري يونيو ويوليو دائما ما يشهدان هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أن طرحه الخاص بالتعامل مع المنطقة العربية والإفريقية، أثبت صحتة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض للهجوم عليه من جديد.
وأشار فكري فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الرئيس عبدالناصر رد له اعتباره بعد مماته فى إفريقيا بالكامل، وبعد مرور خمسين عاما على وفاته، كان آخرها موقف يوغسلافيا، وصربيا التين صنعتا تمثالا له، بعد روسيا وفنزويلا وغيرهما من الدول.
وحول استخدام ورقة الرئيس جمال عبدالناصر بغرض الهجوم على النظام الحالي، تساءل فكري، ما موقف النظام من شركات القطاع العام، وإعادة تأهيله، ومن ترسانة الإسكندرية إلى سيماف، إلى قها، وصولا لكيما أسوان، وصناعات الغزل والنسيج، علاوة على موقفه من مواجهة الفساد.
واعتبر الكاتب الناصري، أن هناك قوى أكبر من الإخوان تريد أن تبقي هذا الشعب يعيش فى أجواء الهزيمة، وهو الغرض الذي صرفوا عليه أموالا طائلة عن طريق الدراما والسينما وبعض الصحف والمجلات ودور النشر والكتب وأشرطة الكاسيت والمساجد والزوايا، والآن عن طريق السوشيال ميديا.
حرب نفسية ضد النظام الحالي
الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، قال إن كل ما يدور على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يحدث بشكل مخطط له، ولا شىء يحدث بالصدفة أو دون تخطيط، معتبرا أن الهجوم على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر من وقت لآخر يحدث بشكل منظم.
وأضاف فرويز فى تصريحات لـ"التحرير"، أن الهجوم على الزعيم فى الوقت الحالي الغرض منه هو الحرب النفسية ضد النظام الحالي، لأنه طالما خرج الرئيس السيسي وتحدث على الرئيس عبدالناصر القدوة والزعيم، كما أن "عبدالناصر"، يحظى بمحبة الطبقة المتوسطة والمثقفين، حتى أن غير الناصريين يقدرون عبدالناصر.
واعتبر فرويز أن ما يحدث هو لعبة للضغط على النظام فى اتجاهين معاكسين لبعضمها البعض، فعبدالناصر أول من حكم مصر بشكل فعلي من العسكريين، وتحميله الخسائر الاقتصادية التى شهدتها البلاد، فيه إشارة إلى أن كل العسكريين لا يصلحون لإدارة مصر، على الناحية الثانية تجد من يهاجمون الرئيس فى بعض السياسات الاقتصادية، مرددين "لو عبدالناصر كان موجود مكنش حصل كدا"، وفى كل الحالات الغرض هو الوقيعة بين النظام ومحبي عبدالناصر.
ليس من السهل التوصل لمصدر الإشاعة
قال تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن العديد من الأخبار والكوميكس، وحتى الصور التى يتم ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي يكون هناك غرض من انتشارها، وأغلبها يقف خلفها جماعات أو كيانات، أو حتى مجموعات تسعى لهدف معين.
وأكد خبير تكنولوجيا المعلومات، لـ"التحرير"، أن هناك من يتورطون فى التسويق لأخبار أو صور أو كوميكس، بحسن نية، مشيرا إلى أن أي إشاعة يقف خلفها كاره، ويسوقها جاهل، ويصدقها مغفل، معتبرا أن الهجوم على الرئيس عبدالناصر خلال الفترة الأخيرة، هو من أهم الملاحظات على وسائل التواصل الاجتماعي، فلا يمر أسبوع بدون هجوم عليه، أو السخرية منه.
وأضاف، ليس من السهل التوصل فى كل مرة لمصدر أي إشاعة، أو كوميكس، فالفيسبوك عالم موازٍ، وبات كبيرًا للغاية، كما أن عمليات الهجوم ونشر الإشاعات التى تبدأ من الخارج، من الصعب أن يتم التوصل لمصدرها.