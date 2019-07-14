موسم هجوم السوشيال ميديا..مات ناصر ومعاركه لم تتوقف

ناصري: قوى خارجية تريد أن تبقي هذا الشعب يعيش أجواء الهزيمة.. استشاري علم نفس: حرب نفسية ضد النظام الحالي.. خبير معلومات: لا يمر أسبوع دون الهجوم عليه ويصعب التوصل للمصدر

تحرير:أحمد صبحي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م

الرئيس جمال عبدالناصر

ما إن تنتهي عمليات الهجوم المنظمة على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، حتى تبدأ عملية أخرى، بطلها خالد الذكر "جمال"، لكن الأمر هذه المرة انتقل وبشكل لافت لصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر"، فمع كل إخفاق، ومع كل خسارة، ومع كل انتكاسة، تستخدم، "الكوميكسات" الساخرة والتى تحمل صورة الزعيم جمال عبدالناصر. الأمر فسره البعض، بالمنظم لخلق حالة من الكراهية تجاه الرئيس الراحل، وكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية، كما أن خبراء علم النفس أكدوا أن الهجوم مدبر والغرض منه محاربة النظام الحالي.

قوى أكبر من الإخوان تريدنا أن نعيش أجواء الهزيمة الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفعت، قال إن شهري يونيو ويوليو دائما ما يشهدان هجوما على الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مشيرا إلى أن طرحه الخاص بالتعامل مع المنطقة العربية والإفريقية، أثبت صحتة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع البعض للهجوم عليه من جديد. وأشار