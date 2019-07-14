تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

ونص القرار على أن يكون في عضوية مجلس أمناء وحدة "إرادة" الدكتورة نجلاء الأهواني أستاذ الاقتصاد وزيرة التعاون الدولي السابقة، الدكتور خالد سري صيام أستاذ القانون رئيس البورصة الأسبق، الدكتورة جيهان صالح أستاذ الاقتصاد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.وكان مدبولي قد أصدر قرارا يقضي بإعادة تنظيم