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أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
أصالة
أصالة
ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
وكتبت أصالة قبل ذلك بساعات عبر "إنستجرام": "لا يهم لو كان هناك البعض من الذين لم تقوَ قلوبهم على الحب، لا يهم لو عرفنا بعضهم، ولو عادانا بعضهم، لا يهم، فالخير في الناس أكثر، والطيبون أكثر، والمخلصون أكثر، الخير في الأكثر، ولا يهمنا غير ذلك، فنحن في المحبة غارقون وكراهيتنا عادلة، فلا يُظلم على يدنا حتى
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«واما» يضع اللمسات النهائية للألبوم.. وطرحه في أغسطس

يضع فريق "واما- WAMA" المكون من الرباعي أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد بعد غياب دام لسنوات، رغم أنهم لم يستقروا على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ويستعد "واما" لتصوير عدة أغانٍ "فيديو كليب"، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغاني وعلى رأسهم نادر حمدي.
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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أم مدبر؟

من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان» (ولدت في سوريا 25 نوفمبر 1912)، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.
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محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».
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وفاة المنتج عادل الميهي عن عمر ناهز الـ69 عامًا

رحل عن عالمنا المنتج السينمائى عادل الميهى، مساء اليوم الخميس، عن عمر ناهز الـ69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، حسب تصريحات من مقربين لأسرته. وأنتج الميهى العديد من الأفلام السينمائية المهمة، لعل من أبرزها عبده مواسم، جمال عبد الناصر، ليه يا هرم، الملعوب، السادة الرجال. وعادل هو شقيق الراحل رأفت الميهي مخرج وكاتب مصري، دخل مجال السينما مع بداية سبعينيات القرن العشرين ككاتب سيناريو في فيلم "شروق وغروب"، من أهم أعماله: "سمك لبن تمر هندى، ست الستات، الأفوكاتو".
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أصالة ترد على تصريحات إليسا عن اللاجئين السوريين

نشرت الفنانة أصالة، قبل قليل، عبر حسابها بموقع «إنستجرام» صورة "لا للعنصرية"، وعلقت عليها: «كم هو مؤلم التعبير القاسي العنصري الذي يخرج من فم شخص مشهور، كان من المفروض أن يكون هو أول من ينادي بالوحدة العربية، وبالتعاضد الإنساني، خصوصا عندما يتعرض شعب من شعوبنا العربية لمحنة ليس له فيها يد، كم هي مخجلة الكلمات العنصرية من (لاجئ) (نازح) (مهجر) (مشرد)، حين تخرج من أفواه من توقعنا ألا يتلفظ بهذه الكلمات الدخيلة على لغتنا الإنسانية، بلادنا تشتكي، أكثر مما تتألم لمصابها، من حروب، من خراب، من دمار، نعم تشتكي هذه الأرض من العنصرية».
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أصالة تنعي خالد بن سلطان القاسمي نجل حاكم الشارقة

نعت المطربة أصالة، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، نجل حاكم إمارة الشارقة، الذي رحل عن عالمنا أمس في المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 39 عاما، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»: "الله يرحمه ويغفر له ويعين شيوخنا وأبناء شعبنا في الإمارات الحبيبه، على هذا المُصاب الجلل".. أصالة أحيت السبت الماضي حفلا فى جدة، ونشرت صورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام" وعلقت: "بكرة موعدنا مع العبقري سهم في جدّة النّابضة بالحياة"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة وتهنئتها بالحفل منهم الفنانة سمية الخشاب.
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أشهر أدوار محمد أبو الوفا.. البداية مع يحيى الفخراني

بدأ الفنان محمد أبو الوفا، الذي توفي صباح اليوم السبت بعد صراع مع المرض وتم دفنه في مقابر عائلته في محافظة الفيوم عقب أداء صلاة الجنازة عليه، من خلال العروض المسرحية بقصور الثقافة، قبل أن ينتقل للعمل بالتليفزيون عام 2005 من خلال مسلسل "المرسى والبحار" للمخرج أحمد صقر والمؤلف محمد جلال عبد القوي، بطولة النجوم يحيى الفخراني ومحسنة توفيق وجميل راتب وسلوى خطاب وأنوشكا ورجاء أمين وشيري عادل وراندا البحيري، لتتوالى أعماله بعدها ما بين السينما والتليفزيون.
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