أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

أصالة

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".

وكتبت أصالة قبل ذلك بساعات عبر "إنستجرام": "لا يهم لو كان هناك البعض من الذين لم تقوَ قلوبهم على الحب، لا يهم لو عرفنا بعضهم، ولو عادانا بعضهم، لا يهم، فالخير في الناس أكثر، والطيبون أكثر، والمخلصون أكثر، الخير في الأكثر، ولا يهمنا غير ذلك، فنحن في المحبة غارقون وكراهيتنا عادلة، فلا يُظلم على يدنا حتى