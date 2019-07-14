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الأولى علمي بأسوان: والدي مات قبل الامتحانات بأيام

تحرير:عوض سليم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب
إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب
"ليتك تعود إلى الدنيا لأبشرك بنجاحى، وأسمع صوتك الحنون الذي تناديني به.. يا ليتني ما رأيت يوم حُملت على أكتاف الرجال ذاهبا إلى مثواك الأخير، تاركا وراءك فتاة تبكي ليلا ونهارا شوقا إليك".. بهذه الكلمات الحزينة والدموع التي تنهمر منها كالمطر، عبرت إبتهال أحمد محمد عبد الوهاب، ابنة قرية المحرقة بنصر النوبة، الأولى على الثانوية العامة بأسوان بمجموع 408 درجة بنسبة 99.51% علمي علوم، عن مشاعرها الفياضة تجاه والدها والذى غيبه الموت فى الأول من يونيو الماضى وقبل أيام من امتحانات الثانوية العامة.
وأضافت إبتهال: "موت الأب كان بالنسبة لي صدمة وقهرة وكسرة ضهر، ولكنها هي إرادة الله التى لا تترك لإختيارنا شيئ". وتابعت: "قبل أيام قليلة من بدء إمتحانات الثانوية العامة، فاجأني القدر برحيل السند والظهر والدى الموجه بالتربية والتعليم، الذى ترك لي وصية وكلمات مؤثرة أثناء صعوده سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى
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اللجنة-العامة-لمجلس-النواب (2)

النواب: تعديل الجمعيات الأهلية استجاب للمجتمع المدني

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، إن نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي تلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي، مضيفا أن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأن أي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل، تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، ويجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تشكيل مجلس أمناء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بتشكيل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المالية، التجارة والصناعة، كما تضم عضوية مجلس أمناء الوحدة المركزية "إرادة" نائب محافظ البنك المركزي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء.
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عبد العال: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

افتتح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم الأحد، بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا من أي دولة في المنطقة، خاصة التي تراوضها أحلام عليها أن تفيق منها، وجاءت كلمات عبد العال خلال تعقيبه على استقبال البرلمان، أمس السبت، وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي، على هامش الاجتماع الذي ترعاه اللجنة الوطنية المعنية بليبيا في إطار الجهود المصرية، لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي، ويمثل الوفد كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيا الشرق والجنوب والغرب الليبي.
مجلس-النواب

تشريعية النواب ترفض طلبات رفع حصانة عن نائبين

قررت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب بهاء أبو شقة، في اجتماعها، اليوم الأحد، رفض الطلب المقدم من النائب العام برفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة، بمناسبة لتحقيقات التي تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب محمد عمارة، من قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة، حال تنفيذ قرار النيابة بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم.
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الثانى على الثانوية العامة الدروس الخصوصية كانت عامل أساسيا في استيعاب المناهج والتفوق

ثاني علمي علوم: الدروس الخصوصية كانت عامل أساسي

"مكنتش أعرف إنى من الأوائل غير بعد ما الصحفيين كلمونى، وكنت فاكرهم بيهزروا لأن محدش من الوزارة كلمنى".. بهذه الكلمات بدأ الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف طالب بمدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية لغات في مدينة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم حديثه، معربا عن فرحته العارمة بتفوقه وإعلان اسمه بين أوائل الجمهورية بمجموع "409.5" درجات. وقال "عاصم"، إن والده والدته وشقيقه الأكبر هم قدوته في الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني جاء بعد كفاح تعلمه من والده، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق.
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سند الملكية أزمة تواجه أبناء النوبة بقضية التعويضات

يواجه أهالي النوبة المتضررون من بناء السد العالي وتعلية خزان أسوان أزمة إثبات الملكية والذي مر عليه نحو 4 أجيال ويعود إلى عام 1902. وصدر أمس قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر المتضررين والذين لم يسبق لهم التعويض. وأعلن وزير شئون مجلس النواب عمر مروان، بدء إجراءات صرف التعويضات للمتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يسبق تعويضهم في إطار حرص الرئيس السيسي على حل مشكلات أهل النوبة. وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات انتهت من حصر المستحقين.
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
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