الثاني علمي بالبحيرة: نفسي أشرّف المحافظة زي زويل

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

أحمد سامح السيد فرج الجالى

قال أحمد سامح السيد فرج الجالى الطالب بمدرسة شاكر فرج الثانويه بنين والحاصل على المركز الثاني في الثانوية العامة لعام 2019، إنه علم بالنتيجة من شقيقته ولم يكن مصدقا في بادئ الأمر. وأوضح ابن قرية دسونس البلد التابعة لمركز أبو حمص، أنه عند بداية العام الدراسي أغلق حسابه على "فيسبوك" من أجل التركيز في المذاكرة، مؤكدا أنه لم يتوقع أن يكون ضمن العشرة الأوائل بالجمهورية. وأعرب عن أمنياته بأن يشرّف محافظة البحيرة مثل الدكتور أحمد زويل.

وعن سر التفوق، قال أحمد إنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية ويراجع من الكتاب المدرسي كما كان يذاكر 12 ساعة يوميا، ويستغل أوقات الراحة في "ألعاب الموبايل". وأشار إلى أنه سيقدم في كلية الطب جامعة الإسكندرية ويتخصص في القلب لشدة حبة للدكتور مجدي يعقوب رغم صعوبة القسم وذلك لخدمة المواطنين كما يفعل