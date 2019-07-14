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الثاني علمي بالبحيرة: نفسي أشرّف المحافظة زي زويل

تحرير:محمود عبد الصبور ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أحمد سامح السيد فرج الجالى
أحمد سامح السيد فرج الجالى
قال أحمد سامح السيد فرج الجالى الطالب بمدرسة شاكر فرج الثانويه بنين والحاصل على المركز الثاني في الثانوية العامة لعام 2019، إنه علم بالنتيجة من شقيقته ولم يكن مصدقا في بادئ الأمر. وأوضح ابن قرية دسونس البلد التابعة لمركز أبو حمص، أنه عند بداية العام الدراسي أغلق حسابه على "فيسبوك" من أجل التركيز في المذاكرة، مؤكدا أنه لم يتوقع أن يكون ضمن العشرة الأوائل بالجمهورية. وأعرب عن أمنياته بأن يشرّف محافظة البحيرة مثل الدكتور أحمد زويل.
وعن سر التفوق، قال أحمد إنه كان يعتمد على الدروس الخصوصية ويراجع من الكتاب المدرسي كما كان يذاكر 12 ساعة يوميا، ويستغل أوقات الراحة في "ألعاب الموبايل".  وأشار إلى أنه سيقدم في كلية الطب جامعة الإسكندرية ويتخصص في القلب لشدة حبة للدكتور مجدي يعقوب رغم صعوبة القسم وذلك لخدمة المواطنين كما يفعل
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أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم-يعتمد-نتيجة-الثانوية-العامة

مرحلة وعدت رسائل نشطاء السوشيال ميديا لطلاب الثانوية

"فرحة وبكاء"، هذا هو حال طلاب الثانوية العامة عقب الإعلان عن النتيجة، إذ تذهب الفرحة للحاصلين على مجموع مرتفع يسهل لهم الالتحاق بكليات القمة التى يحلم بها معظم أولياء الأمور لأبنائهم، ويذهب البكاء والحزن للطلبة الحاصلين على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، وهو ما يتسبب ليس فقط فى حالات انهيار، بل قد يصل إلى انتحار أحدهم كما حدث عقب ظهور بعض النتائج خلال السنوات الماضية، وهناك من يحصل على عقاب قاسٍ من والديه وأقاربه، ولكن نشطاء السوشيال ميديا كانت لديهم وجهات نظر أخرى مختلفة في ما يخص مجموع الثانوية العامة، أطلقوها فى صورة رسائل.
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«التعليم» تعلن موعد نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه سيتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني صباح بعد غد الإثنين لاعتمادها. وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير" أنه ليس هناك بيانات رئيسية للنتيجة أو النسبة العامة للنجاح سواء لنظام 3 أو 5 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم إعلان جميع بيانات النتيجة عقب اعتمادها من الوزير في مؤتمر صحفي. وأوضح نائب الوزير أن هناك آلاف الموجهين والمعلمين يعملون دون انقطاع في هذا الموضوع وعندما ينتهون سنعرض النتيجة على وزير التعليم للاعتماد ثم الإعلان.
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أهالي طلاب الثانوية أمام اللجان: عايشين في رعب

حالة من القلق والتوتر ظهرت واضحة على أوجه أولياء أمور الطلاب الذين يفترشون الأرض بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بالجيزة، خلال انتظارهم لأبنائهم لأكثر من ساعتين أمام باب المدرسة، ورصدت كاميرا «التحرير» التى كانت بجوار مدرسة الشهيد زياد بكير بمحافظة الجيزة، والتى استقبلت عددا من طالبات الثانوية العامة، حالة أولياء أمور الطلاب خلال انتظارهم للطلاب، إذ يؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة الأدبي يؤدون اليوم امتحان الفلسفة والمنطق، ويؤدي طلاب العلمي امتحان الأحياء، وطلاب العلمي رياضة امتحان الديناميكا.
انتحار

انتحار طلاب الثانوية العامة.. من أين تبدأ المواجهة؟

«من بوابة المستقبل إلى بوابة الآخرة» مع اقتراب ماراثون الثانوية العامة تتحول المنازل المصرية إلى ما يشبه الثكنات العسكرية، التي تُسخر فيها الأسر جميع إمكانياتهم لأبنائهم، آملين فى حصول أبنائهم على مجموع كبير يمكّنهم من الالتحاق بكليات القمة وجني ثمار عام كامل من القلق والتوتر والانتظار، إلا أن السنوات الأخيرة طرأت على المجتمع المصري فيها ظاهرة جديدة تستحق الدراسة والوقوف على أسبابها لمعالجتها، ألا وهى تحول موعد امتحانات الثانوية العامة إلى موسم انتحار الطلاب، ففى نفس الموعد من كل عام يقدم عدد من الطلاب على الانتحار.
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