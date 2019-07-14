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بعد طرح موديلات 2020.. أرخص 10 سيارات سيدان في مصر

تسيطر حالة من عدم الاستقرار على أسعار السيارات الجديدة في السوق، لكننا رصدنا أسعار ومواصفات أرخص 10 سيارات سيدان وأكثرها مبيعًا في السوق المحلية
تحرير:كريم ربيع ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
لادا جرانتا
لادا جرانتا
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». إلا أننا اخترنا أرخص 10 سيارات سيدان، تجميع محلي ومستورد من الخارج، ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر السيدان الأرخص والأكثر اعتمادية في السوق المحلية، وهي «لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري Envy، بروتون ساجا، بي واي دي F3، رينو لوجان، جيلي إيمجراند 7، هيونداي فيرنا، شيفروليه أفيو، نيسان صني».
1- لادا جرانتا أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الرابعة، بقيمة ألف جنيه فقط لا غير، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 16.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 147.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه
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