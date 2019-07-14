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نجوى كرم تنهي خلافها مع إليسا بزجاجة عطر: أنا بحبك

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م
نجوى كرم
نجوى كرم
عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم وإليسا، بعد فترة قطيعة بسبب تصريحات صحفية سابقة اعتبرتها كل منهما مسيئة ولا تصح في حقها؛ وذلك بعد أن أهدت الأولى للأخيرة "زجاجة عطر" من الماركة التي أطلقتها مؤخرا وتحمل اسمها. الفنانة إليسا كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إذ حرصت على تقديم الشكر لمواطنتها نجوى كرم، وكتبت بالإنجليزية مخاطبةً إياها: "شكرا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة.. مبروك".
ومن جانبها، ردت نجوى كرم على إليسا قائلة: "إحنا من بلد واحد، وبساحة كلها حب وفرح، موفقة في كل أعمالك يا رب.. وأنا بحبك". وتعود قصة زجاجة العطر إلى سؤال تم توجيهه لإليسا في مؤتمر صحفي مؤخرا عن رأيها في العطر الذي يحمل اسم نجوى كرم، لترد قائلة: "لم أشمه لأنني لم أتلق زجاجة هدية منها". وفي سؤال آخر لنجوى
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اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
حفل-واما

«واما» يضع اللمسات النهائية للألبوم.. وطرحه في أغسطس

يضع فريق "واما- WAMA" المكون من الرباعي أحمد فهمي ونادر حمدي وأحمد الشامي ومحمد نور، اللمسات النهائية لألبومهم الجديد بعد غياب دام لسنوات، رغم أنهم لم يستقروا على اسم الألبوم حتى الآن، ومن المقرر طرحه على موقع "يوتيوب" والمنصات الرقمية خلال شهر أغسطس المقبل، كما انتهى الفريق من تصوير الأفيشات الدعائية المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة. ويستعد "واما" لتصوير عدة أغانٍ "فيديو كليب"، ويضم الألبوم 12 أغنية، تعاون فيها الفريق مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، بالإضافة إلى أن أغلب الفريق قام بتلحين بعض الأغاني وعلى رأسهم نادر حمدي.
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«الأميرة الغارقة».. هل موت أسمهان قضاء وقدر أم مدبر؟

من منا لم يكن له صديق أو قريب كان يسمعه يتحدث عن خوفه من الموت بطريقة مأساوية، وأنه كلما تخيل هذه اللحظة انتابته رغبة فى عدم الوجود، والغريب أن الكثيرين ممن تنبأوا بموتهم تحققت نبوءاتهم، من بينهم الأميرة آمال الأطرش أو كما اشتهرت بـ«أسمهان» (ولدت في سوريا 25 نوفمبر 1912)، صاحبة الصوت الجميل والوجه الأجمل الذى احتل قلوب الكثيرين ووقعوا في غرامها من أول نظرة، والتي أخذها الموت وهي لا تزال فى عز شبابها وفي قمة مجدها، بطريقة مأساوية، فقد خرجت للتنزه خارج القاهرة ولكنها لم تعد هي وصديقتها التي كانت ترافقها فى تلك الرحلة الأخيرة.
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اصالة

أصالة ترد على شائعة وفاتها: أنا موجودة وبخير

ردت الفنانة أصالة نصري، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن وفاتها في العاصمة السورية دمشق، وأعربت عن استيائها بعد ترديد هذه الأنباء في الساعات الماضية، وطلبت الدعاء لمن روج الشائعة بأن يدخل قلبه النور، ونشرت أصالة صورة لها بالأحمر عبر حسابها بموقع "إنستجرام" معلقة عليها: "أنا موجودة بينكم، وما فيني إلا الخير، شكرا لكل من اهتم فيني وقلق، وبالنسبة للناس اللي طلعت الإشاعة البشعة، الله يسامحهم ويهديهم وينور قلوب أمثالهم بالمحبة والإنسانية".
رويدا-عطية (2)

فنانات تعرضن للضرب من أزواجهن.. رويدا عطية أحدثهن

العنف الممارس ضد المرأة يظل قاسما مشتركا في كل الثقافات والمجتمعات، يبدأ منذ ولادتها بختانها مرورا بحرمانها من حرية الخروج من المنزل، وصولا إلى عنف جسدي يقع عليها من أحد ذويها أو زوجها، والأمر بالطبع طال عدة فنانات، إذ كشفت بعضهن عن تعرضهن لإيذاء من قبل أزواجهن. المطربة السورية رويدا عطية أحدث المنضمات للقائمة، إذ كشفت لأول مرة عن تعرضها لعنف أسري، وذلك خلال استضافتها في برنامج "مع أو ضد"، وقالت إنها تزوجت في سن 17 عاما، وكان زوجها أكبر منها بـ20 عاما، مشيرة إلى أنه بعد عام من الزواج، بدأت المشكلات وضُربت لأول مرة.
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سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة بعين شمس

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، إن الفنان الكبير سمير الإسكندراني يخضع اليوم السبت، لعملية جراحية دقيقة بمستشفى عين شمس. وأضاف مرتضى، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر اتصل بالإسكندراني صباح اليوم من السعودية للاطمئنان على صحته، موجها بتوفير كل ما يحتاج إليه لحين تعافيه من الوعكة الصحية، وناشد الجمهور الدعاء للفنان سمير الإسكندراني، الذي يرقد حاليا بمستشفى عين شمس التخصصي لإجراء العملية الجراحية.
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إليسا تغضب الجمهور بسبب تدوينة عن اللاجئين السوريين

أثارت تدوينة للمطربة اللبنانية إليسا غضب الكثيرين من الجمهور، إذ دعت إلى مغادرة اللاجئين السوريين لبنان، وعودتهم إلى وطنهم. وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا مع عودة اللاجئين لبلدهم لأن بلدهم أحق بهم، ولبنان يعاني أزمة اقتصادية، ولا يقدر أن يتحمل. أنا بحب الشعب السوري وأمي سورية، وأريد أن يكونوا مرتاحين في أرضهم". وانهالت التعليقات الرافضة من الجمهور لـ"دعوة" إليسا، فكتبت إحداهم: "عمري ما شفت حد بيطرد ضيوف"، وقالت أخرى: "يجوا (السوريين) عندنا مصر نشيلهم فوق راسنا والله".
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