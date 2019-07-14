نجوى كرم تنهي خلافها مع إليسا بزجاجة عطر: أنا بحبك

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

نجوى كرم

عادت المياه إلى مجاريها بين النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم وإليسا، بعد فترة قطيعة بسبب تصريحات صحفية سابقة اعتبرتها كل منهما مسيئة ولا تصح في حقها؛ وذلك بعد أن أهدت الأولى للأخيرة "زجاجة عطر" من الماركة التي أطلقتها مؤخرا وتحمل اسمها. الفنانة إليسا كشفت عن ذلك عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، اليوم الأحد، إذ حرصت على تقديم الشكر لمواطنتها نجوى كرم، وكتبت بالإنجليزية مخاطبةً إياها: "شكرا على زجاجة البرفيوم الجميلة من السيدة الجميلة.. مبروك".

ومن جانبها، ردت نجوى كرم على إليسا قائلة: "إحنا من بلد واحد، وبساحة كلها حب وفرح، موفقة في كل أعمالك يا رب.. وأنا بحبك". وتعود قصة زجاجة العطر إلى سؤال تم توجيهه لإليسا في مؤتمر صحفي مؤخرا عن رأيها في العطر الذي يحمل اسم نجوى كرم، لترد قائلة: "لم أشمه لأنني لم أتلق زجاجة هدية منها". وفي سؤال آخر لنجوى