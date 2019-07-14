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نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

أكد حسن نصر الله أن المقاومة أصبحت قادرة على أن تطول كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن «شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها»
تحرير:أحمد سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
نتنياهو
نتنياهو
"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة". وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم". تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.
وقال في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا تفاخر حسن نصر الله بخطط هجومه"، وتابع: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، إذا تجرأ حزب الله على ارتكاب خطأ مهاجمة إسرائيل، فسوف نوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة". وعلى عكس نصر الله، الذي تفاخر بـ"الأسلحة الهجومية المتطورة التي تمتلكها قواته"،
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حاملة-الطائرات-الصينية-لياو-نينج

لتفادي فشل فرنسا.. تعاون صيني روسي لبناء حاملة نووية

منذ أن بدأت في الظهور كقوة عالمية، بدأت الصين في الاستثمار بكثافة في تطوير حاملات الطائرات، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أكملت "لياو نينج"، حاملتها الأولى، برنامج إصلاح وتحديث كبيرا في يناير الماضي، في حين أن الحاملة الثانية من طراز "001A" المصنوعة بالكامل محليا، تخضع حاليا لتجارب بحرية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للدخول في الخدمة بحلول نهاية العام الجاري. وهناك حاملة ثالثة قيد التطوير، على الرغم من أنها مثل سابقاتها، فإنها لن تعمل بالطاقة النووية، وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للجيش الصيني.
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

في مثل هذا اليوم.. نجاة رئيس فرنسا من محاولة اغتيال

في مثل هذا اليوم 14 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2002: نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. وفي عام 1789: سقوط سجن الباستيل في فرنسا. وفي عام 1937: التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وفي عام 1958: الإطاحة بالنظام الملكي في العراق والعمل بالنظام الجمهوري ومقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق.
الشرطة-الفرنسية

فرنسا تعتقل 21 مهاجرا إفريقيا اقتحموا مقبرة (فيديو)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة، التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية، للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد. وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات. وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد قوات الشرطة ومن المقرر أن تتم محاكمته غدا الأحد.
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بسبب بوتين.. مجهولون يلقون قنبلة على قناة أوكرانية

رمى مجهولون قنبلة على مبنى قناة تلفزيونية أوكرانية، اليوم السبت، بعدما أعلنت أنها تنوي بث وثائقي مثير للجدل تتخلّله مقابلة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية. ولم يؤد الهجوم الذي وقع قرابة الساعة 03:40 فجرا، ووصفه المسؤولون بأنه إرهابي إلى إصابات، لكنّه ألحق أضرارا بالشعار المثبّت على واجهة مكاتب قناة "112 أوكرانيا"، بحسب ما أعلنت الشرطة. وشددت قوات الشرطة إجراءاتها الأمنية في العاصمة الأوكرانية كييف بحثا عن المسؤول عن الهجوم.
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حزب-الله

عقوبات واشنطن كلمة السر في خفض قوات حزب الله بسوريا

"نحن موجودون في كل الأماكن التي كنا فيها، ما زلنا فيها ولكن لا داعي للوجود هناك بأعداد كبيرة، ما دامت لا توجد ضرورات عملية لذلك"، بهذه الكلمات أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، عن خفض وجود قواته في سوريا. نصر الله كشف عن خفض عدد عناصر الحزب الذين يقاتلون إلى جانب قوات النظام في سوريا بشكل علني منذ عام 2013. يأتي قرار حزب الله بعد مرور أكثر من 6 سنوات على انخراط حزب الله عمليا في الحرب السورية التي شكلت بالنسبة إليه التحدي الأكبر الذي واجهه منذ نشأته في عام 1982.
نصر-الله

هل يتأثر اقتصاد لبنان بعقوبات واشنطن على حزب الله؟

"اعتداء على كل لبنان" بهذه الكلمات اتضح الموقف اللبناني من العقوبات الأمريكية غير المسبوقة التي فرضتها على نواب من حزب الله، إذ أدرجت واشنطن، أمس، ثلاث شخصيات بارزة في حزب الله ضمن المشمولين بالعقوبات، في خطوة شملت للمرة الأولى عنصرين من الجناح السياسي للحزب. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، الثلاثاء، فرض عقوبات على نائبين من "حزب الله" في البرلمان اللبناني، إلى جانب مسؤول الأمن في الميليشيات، حيث شملت العقوبات رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد.
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صحف إسرائيلية لنتنياهو: «العنصرية ليست غريبة عليك»

لم تتوقع إسرائيل أن احتجاجات الإثيوبين على مدار الأيام القليلة الماضية، في أعقاب مقتل شاب مراهق على أيدي ضابط شرطة خارج الخدمة، أن تصل إلى مستويات من العنف والتوتر خلال الساعات القليلة الماضية. وعلى الرغم من محاولات إسرائيل إظهار أن الاحتجاجات المرتبطة بوفاة سليمان تيكا، البالغ من العمر 19 عامًا، تبدو ردا على عنف الشرطة في التعامل مع الإثيوبيين، فإن المتظاهرين يرون أيضًا أن الأزمة لا تخلو من العنصرية، والتي يتعرض لها أفراد المجتمع الإثيوبي الإسرائيلي يوميًا.
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عنصرية إسرائيل ضد يهود إثيوبيا مسلسل لا ينتهي

سلسلة طويلة من الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشباب من أصول إثيوبية داخل تل أبيب، فلم تكن الجريمة التي شهدتها إسرائيل بعد تصفية شاب من أصول إثيوبية مؤخرا هي الأولى من نوعها، فقد سبقها الكثير من الجرائم المماثلة في حق هذه الفئة. مقتل شاب إثيوبي، الأحد الماضي، على يد شرطي إسرائيلي لم يكن في مهمة عمل، أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول الإثيوبية، وخرج حشد كبير منهم في مظاهرات تنديدًا بالعنصرية الممنهجة ضدهم، وتواصلت الاحتجاجات منذ الإثنين الماضي.
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