نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

أكد حسن نصر الله أن المقاومة أصبحت قادرة على أن تطول كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن «شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها»
"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة".
وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".
تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.
وقال في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا تفاخر حسن نصر الله بخطط هجومه"، وتابع: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، إذا تجرأ حزب الله على ارتكاب خطأ مهاجمة إسرائيل، فسوف نوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".
وعلى عكس نصر الله، الذي تفاخر بـ"الأسلحة الهجومية المتطورة التي تمتلكها قواته"،
وقال في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا تفاخر حسن نصر الله بخطط هجومه"، وتابع: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، إذا تجرأ حزب الله على ارتكاب خطأ مهاجمة إسرائيل، فسوف نوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة".
وعلى عكس نصر الله، الذي تفاخر بـ"الأسلحة الهجومية المتطورة التي تمتلكها قواته"، قال نتنياهو: "لا أنوي توضيح خططنا"، وأضاف: "يكفي أن نقول إن نصر الله استغرق سنوات لحفر أنفاق لشن هجوم على إسرائيل، والتي دمرناها خلال أيام".
وكشفت دولة الاحتلال، مؤخرا، عن تدمير ستة أنفاق تمر تحت الحدود من لبنان إلى إسرائيل، ويزعم أن حزب الله كان يخطط لاستخدامها في شن هجمات على إسرائيل.
ففي مقابلة، بُثت يوم الجمعة على قناة المنار التابعة لحزب الله، حذر نصر الله من أن المواقع الإسرائيلية الرئيسية على طول ساحل البحر المتوسط، بما في ذلك تل أبيب "تقع في نطاق صواريخنا".
ونقلت شبكة "فرانس 24" الفرنسية عن نصر الله قوله إن إيران عدوتها اللدود "قادرة على قصف إسرائيل بالقوة"، لكنها "لن تبدأ حربًا".
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وكان نتنياهو قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بأن "إيران تهدد بتدمير إسرائيل"، وحذر من أن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية "يمكن أن تصل إلى أي مكان في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران".
ويعد حزب الله منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، وهو الفصيل الوحيد الذي لم ينزع سلاحه بعد الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975 و1990.
إلا أنه لاعب رئيسي في الساحة السياسية بلبنان، حيث حصل على 13 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، العام الماضي، وحصل على ثلاثة مناصب في الحكومة الحالية.
وقال نصر الله في المقابلة التي تأتي في الذكرى الثالثة عشرة لحرب لبنان عام 2006، والتي أودت بحياة أكثر من 1200 لبناني، معظمهم من المدنيين، وأكثر من 160 إسرائيليا، معظمهم من الجنود، إن "المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى".
وأضاف أن "المقاومة تطورت كمّا ونوعًا وهذا ما يسلم به الإسرائيلي ويتحدث به"، مشيرا إلى أن "النمو في القدرة البشرية كان كبيرا جدا، فالأعداد تضاعفت بشكل مضاعف".
وبالنسبة للقوة الهجومية "أصبحت قوات المشاة مسلحة على مستوى عال، ولديها التجربة والخبرة وتراكم التجربة، وتطور القوة والقدرة الصاروخية نوعا وكما، لا سيما الصواريخ الدقيقة والمسيرات من الطائرات".
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وأكد الأمين العام لحزب الله أن "المقاومة أصبحت قادرة على أن تطول كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة"، مشيرا إلى أن "شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها".
وعدّد نصر الله الأهداف الإسرائيلية المحتملة، قائلا: "بخصوص الخط الساحلي في الكيان الغاصب من نتانيا إلى أشدود، فجزء كبير من المستوطنين موجود بهذه المنطقة وفيها الكثير من الأهداف ككل مراكز الدولة الأساسية؛ وزارة الحرب، ومؤسسات أخرى، ومطار بن جوريون، ومطارات داخلية، وتجمعات صناعية وتجارية، وبورصة إسرائيل، ومحطات إنتاج وتحويل رئيسية للكهرباء، ومحطات للمياه والنفط وغيرها من المراكز".
وأشارت الشبكة الروسية إلى أن نصر الله شدد على أن أي حرب جديدة ستضع إسرائيل على حافة الزوال، وأكد أن "حزب الله" ليس مرتبطا بشخص وهو يعمل كمؤسسة ولكل شخص تأثيره، بينما لفت إلى أن اقتحام الجليل جزء من الخطط في حال وقعت الحرب.
رسائل نصر الله لم تتوقف عند إسرائيل فقط، حيث حذر قائد حزب الله كلا من السعودية والإمارات من المشاركة في أي حرب على إيران.