نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

أكد حسن نصر الله أن المقاومة أصبحت قادرة على أن تطول كل المساحة الجغرافية في فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن «شمال فلسطين تحت مرمى نيراننا لأي فترة زمنية يريدونها»

تحرير:أحمد سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

نتنياهو

"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة". وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم". تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.

وقال في بداية الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "خلال عطلة نهاية الأسبوع سمعنا تفاخر حسن نصر الله بخطط هجومه"، وتابع: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، إذا تجرأ حزب الله على ارتكاب خطأ مهاجمة إسرائيل، فسوف نوجه له وللبنان ضربة عسكرية ساحقة". وعلى عكس نصر الله، الذي تفاخر بـ"الأسلحة الهجومية المتطورة التي تمتلكها قواته"،