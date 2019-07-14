كيف تؤثر السمنة في جميع أجزاء الجسم؟

تؤثر السمنة فى كل جزء من الجسم تقريبا، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والقلب والكبد والمرارة والعظام والمفاصل، حيث تجعل لديك فرصة أكبر لتطور مشكلات طبية خطيرة
السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يحمل الشخص وزنا زائدا أو كثرة الدهون في الجسم، ما قد يؤثر فى صحته، ويقترح الطبيب عادةً أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، وهي واحدة من كبرى المشكلات الصحية في العالم، حيث ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدهون في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين وزنهم في المعدل الطبيعي.
الجهاز العصبي
السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق فى صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب وضعف احترام الذات ومشكلات في صورة الجسد.
الجهاز التنفسي
الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء
الجهاز العصبي
السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق فى صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب وضعف احترام الذات ومشكلات في صورة الجسد.
الجهاز التنفسي
الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء صغيرا جدا، ما يجعل التنفس صعبا في الليل، وهو ما يسمى توقف التنفس في أثناء النوم، إذ يتوقف التنفس بالفعل لفترات قصيرة من الوقت.
الجهاز الهضمي
ارتبطت السمنة بزيادة مخاطر الإصابة بمرض الجزر المعدي المريئي حيث يحدث ارتجاع المريء عندما يتسرب حمض المعدة إلى المريء كما تزيد السمنة من خطر الإصابة بحصى المرارة عندما تتراكم الصفراء، والتصلب في المرارة؛ ما قد يتطلب جراحة. ويمكن أن تتراكم الدهون حول الكبد وتؤدي إلى تلف الكبد وأنسجة الندبات وحتى فشل الكبد.
نظام القلب والأوعية الدموية والغدد الصماء
عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة يحتاج القلب إلى بذل المزيد من الجهد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.
كما أن السمنة تجعل خلايا الجسم تقاوم الأنسولين وهو هرمون ينقل السكر من دمك إلى خلاياك حيث يستخدم للطاقة. إذا كنت تقاوم الأنسولين فلا يمكن تناول السكر بواسطة الخلايا، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم وهذا يزيد من خطر إصابة الشخص بمرض السكري من النوع 2، ويرتبط مرض السكري من النوع 2 بمجموعة من المشكلات الصحية الأخرى، بما في ذلك أمراض القلب والكلى والسكتة الدماغية والبتر والعمى.
يمكن لارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى زيادة الدهون في الجسم، أن تجعل الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى القلب تصبح ضيقة فتزيد الشرايين المتصلبة من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.
كما يعد مرض السكري وارتفاع ضغط الدم من الأسباب الشائعة لمرض الكلى المزمن.
الجهاز التناسلي
السمنة يمكن أن تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمرأة الحامل كما يمكن أن تزيد من خطر إصابة المرأة بمضاعفات خطيرة في أثناء الحمل.
النظم الهيكلية والعضلية
السمنة يمكن أن تسبب تدهور كثافة العظام وكتلة العضلات ويشار إلى هذا باسم السمنة العظمية، حيث تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالكسور والإعاقة الجسدية ومقاومة الأنسولين، كما يمكن للوزن الزائد أن يضع ضغطا كبيرا على المفاصل، ما يؤدي إلى الألم والتصلب.
الجلد
يمكن أن يحدث الطفح الجلدي حيث يتم طي جلد الدهون في الجسم أو تلون وسماكة الجلد في ثنيات، وتجعّد الجسم.
آثار أخرى فى الجسم
تم ربط السمنة بزيادة خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان بما في ذلك سرطان بطانة الرحم والكبد والكلى وعنق الرحم والقولون والمريء وسرطان البنكرياس وغيرها فكلما زاد مؤشر كتلة الجسم زاد خطر الإصابة بالسرطان.
السمنة تصيب تقريبا كل جزء من الجسم. إذا كنت تعاني من السمنة فيمكنك علاج أو إدارة العديد من عوامل الخطر هذه من خلال مزيج من النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتغيير نمط الحياة، فإن خسارة من 5 إلى 10% فقط من وزنك الحالي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بهذه المشكلات الصحية. تحدث إلى طبيبك عن فقدان الوزن والحفاظ على نمط حياة صحي.