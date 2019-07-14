كيف تؤثر السمنة في جميع أجزاء الجسم؟

تؤثر السمنة فى كل جزء من الجسم تقريبا، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والقلب والكبد والمرارة والعظام والمفاصل، حيث تجعل لديك فرصة أكبر لتطور مشكلات طبية خطيرة

تحرير:أمنية مراد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

السمنة

السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يحمل الشخص وزنا زائدا أو كثرة الدهون في الجسم، ما قد يؤثر فى صحته، ويقترح الطبيب عادةً أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، وهي واحدة من كبرى المشكلات الصحية في العالم، حيث ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدهون في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين وزنهم في المعدل الطبيعي.

الجهاز العصبي السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق فى صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب وضعف احترام الذات ومشكلات في صورة الجسد. الجهاز التنفسي الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء