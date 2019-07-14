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كيف تؤثر السمنة في جميع أجزاء الجسم؟

تؤثر السمنة فى كل جزء من الجسم تقريبا، بما في ذلك الدماغ والأوعية الدموية والقلب والكبد والمرارة والعظام والمفاصل، حيث تجعل لديك فرصة أكبر لتطور مشكلات طبية خطيرة
تحرير:أمنية مراد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
السمنة
السمنة
السمنة هي حالة طبية تحدث عندما يحمل الشخص وزنا زائدا أو كثرة الدهون في الجسم، ما قد يؤثر فى صحته، ويقترح الطبيب عادةً أن الشخص يعاني من السمنة إذا كان لديه مؤشر كتلة جسم مرتفع، وهي واحدة من كبرى المشكلات الصحية في العالم، حيث ترتبط بالعديد من الحالات ذات الصلة والمعروفة باسم متلازمة التمثيل الغذائي وتشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم وضعف الدهون في الدم، فالأشخاص الذين يعانون من متلازمة التمثيل الغذائي هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2، مقارنة بأولئك الذين وزنهم في المعدل الطبيعي.
الجهاز العصبي السمنة تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية حيث يتوقف الدم عن التدفق إلى دماغك كما يمكن أن يكون للسمنة تأثير عميق فى صحتك العقلية، ويشمل ذلك ارتفاع مخاطر الإصابة بالاكتئاب وضعف احترام الذات ومشكلات في صورة الجسد. الجهاز التنفسي الدهون المخزنة حول الرقبة يمكن أن تجعل مجرى الهواء
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تناول البروتينات

احذر.. مكملات البروتين تؤدي إلى أمر1ض القلب

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاج إليها باستمرار من أجل بناء العظام بطريقة صحية، فهو مهم أيضًا لبناء ونمو العضلات في الجسم، إضافة إلى الحفاظ على الصحة بشكل عام، كما أنه يحمي الجسم من الأمراض، ويمنح الجسم الطاقة والنشاط والحيوية، ويعمل أيضًا على تعزيز نمو الشعر ويحميه من التساقط والتلف والجفاف، وحرق الدهون والسعرات الحرارية، كما أنه يقيك من هشاشة العظام، لذا ظهر في الآونة الأخيرة ما يسمى بمكملات البروتين وتستخدم في "الجيم" من أجل البناء السريع للعضلات، نقلًا عن "express".
فوائد-شاي-القرفة

شاي القرفة.. ينظم السكر ويساعد على فقدان الوزن

نسمع عن الشاي الأخضر دائمًا وفوائده العظيمة المتمثلة في فقدان الوزن وحرق الدهون، إضافة إلى حماية القلب من الأمراض، ومن المؤكد أنك تعلم الكثير عن شاي الأعشاب الذي يقوم بتهدئة الأعصاب ومقاومة الأورام السرطانية، ومعالجة مشكلات الجهاز الهضمي، وحماية الجسم من الضعف والأنيميا، وتأخر ظهور علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، ومن بين أنواع الشاي الأشهر في العالم، يوجد شاي القرفة الذي يتميز بعدة فوائد رائعة، منها المساعدة في فقدان الوزن والحفاظ على صحة القلب، نقلًا عن "healthline".
منع-تساقط-الشعر

البيض والسمك.. أطعمة لوقف تساقط الشعر

"الشعر زينة البنت" من أكثر الجمل الشائعة التي ترددها الأمهات دائمًا؛ لتشجيع بناتهن على الاهتمام بالشعر وحمايته من التساقط، وليس النساء فقط فالرجال أيضًا يجب عليهم الاعتناء الجيد بالشعر، من خلال تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة التي تحافظ على لمعان وكثافة الشعر، لذا يوصي خبراء التجميل باتباع نظام غذائي صحي لأن الشعر من أوائل الأشياء التي تتأثر في الجسم، فالشعر المقصف أو الهايش ما هو إلا دلائل على عدم العناية أو تناول أطعمة تفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، نقلًا عن "timesofindia".
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فوائد-الطحينة

الطحينة.. تحافظ على العظام وضغط الدم

من المؤكد أنك تناولت في ليالي رمضان الفول بالطحينة، متذكرًا الآن مذاقه الرائع الذي لا يشبه أي شيء، فالطحينة تتميز بكثير من الفوائد الغذائية الصحية والعلاجية، وترجع أهميتها إلى أن السمسم هو أحد مكوناتها الأساسية، ونظرًا لأنه غني بكثير من العناصر الغذائية، فهو يمنح الطحينة نفس الخصائص، فهي تعمل على الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية، وتوازن الهرمونات داخل جسم الإنسان، إضافة إلى العناية بالبشرة والتقليل من معدلات الكوليسترول الضارة، والتعزيز من الجهاز المناعي، نقلًا عن "healthline".
امرأ- تفقد 44 كيلو-من وزنها (1)

بالتمرينات والسناك.. امرأة تفقد 44 كيلو من وزنها

يمثل فقدان الوزن مشكلة لدى البعض بسبب الحرمان من تناول بعض الأطعمة واتباع نظام غذائي معين والحاجة إلى ممارسة التمارين، ولكن تيري آن نانز كسرت جميع القواعد حول فقدان الوزن، حيث خسرت 44 كيلوجراما من وزنها من خلال تدريب القوة، وتحديد السعرات الحرارية وتناول الأطعمة الصحية الخفيفة بين الوجبات. وتشارك تلك الأم العظيمة رحلة نجاحها، كما تقدم نصائح بعدما مرت بتحولات جسدية خلال فترة فقدان الوزن، بالإضافة إلى المعلومات المضللة والخرافات التي يصدقها العديد من الأشخاص.
انقص-وزنك-دايت-تخسيس

التوت والسلطة.. زوجان يفقدان 88 كيلو من وزنهما

الحياة لها سحر مدهش قد يغلبك وينتصر عليك في كثير من الأوقات، وعلى الجانب الآخر ستجد من يقفون يهزمون أهواءهم ويتغلبون على كل ما يسلب طاقتهم، فالسمنة وزيادة الوزن تعتبر من أحد الأهواء التي تسرق عمر الإنسان، وبعد ذلك يصبح غير قادر على مواجهة نفسه. استطاع الزوجان كاتي وتوني فيني أن يتخطيا حبهما للطعام، وخسرا ما يقرب من 88 كيلوجراما، من خلال اتباع بعض الأنظمة الغذائية الصحية، ساعدتهما على التخلص من الوزن الزائد والرجوع إلى جسيمهما الرشيقين، نقلًا عن "express".
شرب-المياه

تخلصي من الماء الزائد في جسمك.. ركزي على البوتاسيوم

عند التخطيط للذهاب في سهرة أو لمقابلة شخص مقرب قد تشعرين بالانتفاخ وقتها، وبالتالي هناك عدم ارتياح يتسلل إليكِ بسبب مشكلة في الجهاز الهضمي، ولكن قد يكون هناك سبب آخر لوجود هذا الشعور بداخلك وهو زيادة مؤقتة في الماء بالجسم. بالطبع هناك تقلبات في الوزن تحدث من وقت لآخر، وهذا أمر طبيعي لكن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعلك تحتفظين بالمياه، والأكثر شيوعا لها وجود الكثير من الملح. تنظم الكليتان كمية المياه التي يحتفظ بها جسمك، وتناول وجبة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم ستجعل كليتيك تحتفظ بالماء لتخفيف مستوى الملح المرتفع.
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