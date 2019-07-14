الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
مظاهرات الجزائر - صورة أرشيفية
أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.
وأضافت الوزارة: "بعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوجراما من المخدرات، فيما
وأضافت الوزارة: "بعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".
وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوجراما من المخدرات، فيما أوقفت مفارز (دوريات) للجيش وعناصر الدرك الوطني، إثر عمليات منفصلة بكل من ورقلة (شرق) وبشار (جنوب غرب) وتمنراست (جنوب)، تاجري مخدرات وضُبط 2.9 كيلوجرام من المخدرات، و31 ألفا و319 قرصا مهلوسا.
وتابع أن حرس السواحل بكل من سكيكدة والقالة (شمال شرق) أحبطوا، محاولتي هجرة غير شرعية لـ 23 شخصا كانوا على قاربين تقليديي الصنع، فيما تم توقيف 24 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان (شمال غرب).