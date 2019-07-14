الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م

مظاهرات الجزائر - صورة أرشيفية

أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.

وأضافت الوزارة: "بعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوجراما من المخدرات، فيما