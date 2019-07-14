إرهاب

الجزائر: ضبط 5 إرهابيين خططوا لاستهداف المتظاهرين

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٩ م
مظاهرات الجزائر - صورة أرشيفية
مظاهرات الجزائر - صورة أرشيفية
أصدرات وزارة الدفاع الجزائرية، بيانا، اليوم الأحد، أعلنت فيه عن نجاحها في توقيف 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية وذلك في ولاية باتنة (شمال شرق)، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين، عبر مناطق مختلفة من الوطن، من خلال استعمال عبوات متفجرة، موضحة أنه في إطار مكافحة الإرهاب تم توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة من قبل مفرزة (دورية) للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو الجاري.
وأضافت الوزارة: "بعد تحقيقات معمقة تبين بأن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".وأشار البيان إلى أن حرس السواحل بولاية عين تموشنت (شمال غرب) تمكنوا من ضبط 30 كيلوجراما من المخدرات، فيما
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«العمليات العراقية» تصل مناطق استغلها داعش قبل 2014

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية وصلت إلى مناطق خالية استغلها تنظيم داعش الإرهابي قبل عام 2014، إذ قطعت القوات أكثر من نصف الصحاري ضمن عملية (إرادة النصر). وقال المتحدث باسم القيادة العميد يحيى رسول: "عملية إرادة النصر مستمرة من أجل تحقيق أهدافها في تفتيش صحراء العراق التي تربط 3 محافظات هي: صلاح الدين، ونينوى، والأنبار، وصولا إلى نقطة النهاية، وهي الحدود مع سوريا، وجميع القوات العسكرية في العراق اشتركت في هذه العملية لتعقب داعش". وذلك بحسب تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

الأعلام السوداء.. أبرز كتب الجهاديين لمسلمي الغرب

رغم التحول الرقمي الذي واكبته الحركات الإرهابية، وذلك باستخدام الخطابات المرئية، فإنها لا تزال تعتمد على كتب رئيسية تكشف كيف يخاطب داعش المسلمين في الدول الغربية. ومن أبرز هذه الكتب الموجهة لمسلمي الغرب، كتاب "الأعلام السوداء"، ويتحدث عن استبدال أعلام خطباء الجهاد في الغرب بأخرى أكثر قانونية في الظاهر، بعد اعتقال قادة الخطاب الجهادي في الغرب، بإعادة تسمية منظمات جديدة مثل "الشريعة في المملكة المتحدة، والشريعة في بلجيكا"، وما إلى ذلك من هذه المجموعات.
تفجير بالصومال - أرشيفية

26 قتيلا و56 جريحا في هجوم كيسمايو بالصومال

شن مسلحون من حركة الشباب الإرهابية، التي تتبنى فكر تنظيم "القاعدة"، هجوما على فندق في مدينة كيسمايو جنوب الصومال، فجر اليوم السبت، وتمكنت قوات الأمن الصومالية من السيطرة على الهجوم، الذي أسفر حتى الآن عن وفاة 26 قتيلا على الأقل، وإصابة 56 آخرين، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل عن كيفية تنفيذ الحادث. وتشن القوات الأمريكية باستمرار غارات تستهدف مواقع حركة الشباب الإرهابية، وذلك بالتنسيق مع الحكومة الصومالية.
الشرطة-الكويتية

الكويت: ضبط مصريين متهمين بالانضمام إلى خلية إخوانية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الجمعة، أن أجهزتها الأمنية المختصة، تمكنت من القبض على خلية تابعة لتنظيم الإخوان، مشيرة في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي وصفحتها على "تويتر"، إلى أن العناصر المضبوطة سبق وأن أصدر القضاء المصري، أحكام بحقهم وصلت إلى 15 عاما، موضحة أن تلك الخلية تمكنت من الهرب والتواري في الكويت، واتخذتها مقرا لها، إلى أن رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية الكويتية، مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفراد الخلية.
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طائرات-الدرونز

ردع طائرات الدرونز.. دول العالم تحاول حماية نفسها

في الوقت الذي تسعى فيه الدول على اختلافها لتأمين نفسها ضد الأعمال الإرهابية والتجسس والاختراق، وتعمل على تطوير أدواتها على الدوام في سبيل ذلك، يتسارع في المقابل حراك الجماعات الإرهابية من أجل استخدام أحدث الأساليب لتنفيذ خططهم الإرهابية، وترويع الآمنين، كما تتصاعد استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة للتجسس والمراقبة، ومع تزايد استخدام الطائرات بدون تيار "درونز" في أنحاء العالم، كان من الضروري وضع حد رادع لها، كي لا يتم استغلالها في أعمال الإرهاب والتجسس وغيرها.
داعش

كيف استعاد تنظيم داعش قوته بعد الهزيمة؟

أصدر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، بيانا، يؤكد أن التنظيم فقد السيطرة على 99% من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا والعراق، ولا يمتلك سوى 1% في سوريا بعد إعلان العراق تحرير الموصل، كما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية في 23 مارس الماضي، السيطرة على آخر معاقل داعش في بلدة "لباغوز في سوريا، لكن للتنظيم رأي آخر. ويمتلك داعش القدرة على العودة بقوة إلى سابق عنفوانه، فينفذ التفجيرات شبه اليومية بالأماكن الحيوية في بغداد بعضها يقع في محيط السفارة الأمريكية.
انفجار-عبوة ناسفة (2)

خمسون عاما من رحلة تطور العبوات الناسفة

أضحى كل شخص ليس لديه أي خلفية عسكرية أو عملية يمكنه تصنيع هذه العبوات الخطرة، وتقديم النصائح التكتيكية من قبل التنظيمات لكيفية استخدامها، فما العبوات الناسفة؟ يعرف حلف الناتو العبوة الناسفة بدائية الصنع بأنها جهاز يوضع أو يصنع بطريقة مرتجلة تتضمن مواد كيميائية مدمرة أو فتاكة أو سامة أو نارية أو حارقة تهدف إلى التدمير أو شل الحركة أو التشتيت، وتتكون من 4 مكونات رئيسية، هي: الشحنة الرئيسية من المتفجرات، المتفجر، مصدر الطاقة، آلية التحويل. وتوجد عبوات ناسفة يمكن التحكم فيها عن بعد عن طريق الهاتف أو أجهزة التنبيه، أو عبوات ناسفة انتحارية.
خلية-البيتلز-فى-داعش

مقاتلون خمسة نجوم.. كيف يجند داعش شباب أوروبا؟

اعتمد تنظيم داعش في عملياته الإرهابية في دول أوروبا، على التنظيم الفردي للشباب عن بُعد، وهو أخطر لأن أجهزة الأمن الأوروبية لن تستطيع إحباط عملياته بسهولة؛ ما أدى إلى تنفيذ 3 آلاف و673 عملية إرهابية بين عامي 2011 و2016 في أوروبا، وفق قاعدة بيانات الإرهاب العالمية. وأهم ما يلاحظ فى كل الحالات التي قُبض خلالها على الشباب الأوروبي، والتحريات التي تجمع عنهم، أنه لم يعرف عنهم ميلهم للعنف أو اتباع الأيديولوجية السلفية من التردد على مساجد السلفيين أو حتى وجود المظهر السلفي بالملابس أو إطلاق اللحى وحلق الشارب.
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