تفاصيل تعويضات أهالي النوبة.. 3 فئات من المستحقين

مروان: وضع قواعد تنفيذية لتعويض ثلاث فئات من المستحقين من أهالي النوبة آليات صرف التعويض من خلال تقديم طلب إبداء الرغبة المعد لذلك، وذلك من المستحق أو الممثل القانونى

تحرير:خالد وربي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

العديد من المشكلات تواجه أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي للحصول على التعويضات الحكومية، فما هذه الأزمات التي تواجههم؟ أهم وأحد أبرز هذه الأزمات هو إثبات الملكية الذي تطلبه الحكومة من راغبي الحصول على التعويضات المتعلقة بمتضرري بناء وتعلية السد العالي وخزان أسوان الذي تم افتتاحه عام 1902، أى مر عليه نحو 4 أجيال. وأعلنت اللجنة القومية لصرف تعويضات أهالي النوبة عن فحص عشرات من التظلمات الخاصة بأهالي النوبة وفتح باب التظلم للأشخاص الذين لم يدرج اسمهم في كشوف التعويضات حيث تم بدء تلقي رغبات الأهالي في معرفة نوع ومكان التعويض.

وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لوضع آليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين من أهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى أن اللجنة وضعت قواعد تنفيذية لتعويض ثلاث فئات من المستحقين وهى كالتالى: المتضررون من بناء وتعلية خزان أسوان ممن فقدوا

وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لوضع آليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين من أهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى أن اللجنة وضعت قواعد تنفيذية لتعويض ثلاث فئات من المستحقين وهى كالتالى: المتضررون من بناء وتعلية خزان أسوان ممن فقدوا مساكنهم وأقاموا مساكن على أراض بمحافظة أسوان دون تقنين أوضاعهم، حيث يتم تعويضهم عينا من خلال تمليكهم الأراضى التى قاموا بالبناء عليها.. أو منحهم حق الانتفاع بها «على حسب الأحوال»، وفقا للقواعد المقررة قانونا وطبقا للتصوير الجوى فى عام 2017.

أما الفئة الثانية من المستحقين للتعويض فتشمل المتضررين من إنشاء السد العالى ممن فقدوا أراضى زراعية حيث سيعوضون بأراضٍ أخرى قابلة للزراعة مساوية للأراضى المفقودة فى المساحة.. على أن يجبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، على أن يكون لمستحق الأرض القابلة للزراعة طلب الحصول على التعويض النقدى بدلا من العينى، بقيمة 25 ألف جنيه عن الفدان الواحد.

بينما تتمثل الفئة الثالثة من المتضررين من إنشاء السد العالى ممن فقدوا مساكنهم حيث سيعوض مالك المسكن الواحد بمسكن واحد داخل أو خارج محافظة أسوان، على أن يكون للمستحق طلب الحصول على التعويض النقدى بدلا من المسكن، ويكون بمبلغ 225 ألف جنيه.

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع عقد احتفال رسمى يتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها، لأول دفعة من المستحقين فى منتصف شهر سبتمبر من العام الجارى 2019.

وشدد المستشار مروان على أنه فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشاكل المصريين وحرصه على وضع الحلول لها، فقد أصدر توجيهاته للحكومة بحل مشكلة أهالينا من النوبة الذين لم يسبق تعويضهم عند بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى، وأن الحكومة وضعت هذا التوجيه الرئاسى موضع التنفيذ على الفور، ورصد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فى وزارة العدل لحصر أسماء هؤلاء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملها فى فحص وتدقيق عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتح باب التظلم عدة مرات أمام من لم يدرج اسمه، حتى انتهت من الحصر النهائى للمستحقين.

كما أعلن رئيس اللجنة أن اللجنة بدأت فى تلقى رغبات مستحقى التعويض سواء من حيث نوع التعويض أو مكانه على النموذج المعد لذلك لمدة ثلاثة أسابيع منذ يوم 25 يونية الماضي على أن يتم تقديم الرغبات إلى محافظة أسوان فى المقر المخصص بجامعة أسوان بطريق المطار والمقار الفرعية التى تحددها المحافظة بمركز نصر النوبة، وذلك من المستحق أو الممثل القانونى لورثته أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر المشكلة فى وزارة العدل.

وعقب ذلك سيتم الإعلان بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الالكترونى وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية عن أسماء المستحقين المتقدمين والتعويضات المقررة لهم، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الثلاثة أسابيع المقررة، لتلقى الرغبات ثم تتلقى لجنة قانونية تظلمات من المتقدمين لمدة عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المستحقين ونوع التعويض المقرر.. على أن يتم البت فيها خلال العشرة أيام التالية على أن يعقب ذلك الإعلان عن الأسماء النهائية للمستحقين ونوع التعويض المقرر وذلك بديوان عام محافظة أسوان وعلى موقعها الإلكترونى وبمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية.

كما أكد الوزير أنه عقب الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على التفويض الصادر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 فى مباشرة اختصاصاته فى القانون رقم 29 لسنة 1958 بشأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول على أموالها المنقولة، وذلك بالتصرف بالمجان للمستحقين فى الأراضى والوحدات السكنية المخصصة للتعويض العينى وتصرف المبالغ المالية المقررة للتعويض النقدى، وسيعقد احتفال يتضمن تسليم التعويضات ومستنداتها لأول دفعة من المستحقين ومن المتوقع أن يتم ذلك فى منتصف شهر سبتمبر 2019.

وأوضح المستشار عمر مروان آليات صرف التعويض، التى تكون عن طريق تقديم طلب إبداء الرغبة المعد لذلك بمقرات اللجان، وذلك من المستحق أو الممثل القانونى لورثته، أو من مقدم الطلب إلى لجنة الحصر، ومقرات اللجان هى:

أولا: بالنسبة لتعويضات المساكن بعدد 10 وحدات تضامن اجتماعى بالقرى التالية: (بلانة- توشكى- عنيبة- نصر- المالكى- قورته- كلابشة- الدكة- أبوهور- دهميت).

ثانيا: بالنسبة لتعويضات الأراضى الزراعية بعدد 16 جمعية بالقرى التالية: (بلانة- أدندان- قسطل- توماس وعافية- أبوسمبل- توشكى شرق- توشكى غرب- عنيبة- أرمنا- أبريم- الجنينة والشباك- نصر- الدكة- قورته- دابود- كلابشة).

ثالثا: بالنسبة لتعويضات التقنين بعدد 5 مناطق: (الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان- حى جنوب- حى شرق- حى غرب- أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية).

وأكد المستشار محمد صالح عدنان رئيس النادي النوبي الأسبق وأحد المتضررين في تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن قرار الحكومة الجديد قرار جيد لكنه لا يضم كل المستحقين نظرا لشرط تقديم سند الملكية للحصول على التعويضات وهو ما لا يتوفر لدى الكثيرين نتيجة مرور سنوات كثيرة تصل إلى 4 أجيال، فسند الملكية يرجع إلى عام 1902 منذ التهجير وبالتالي صعب الحصول عليه مطالبا الحكومة بالاكتفاء بشهادة الميلاد والتي تثبت محل الميلاد خاصة أن الحصر الأصلي لم يضم كل المتضررين من بناء السد مشيرا إلى أن جده كان من بين من تم تهجيرهم أثناء بناء السد وبحيرة ناصر لكنه أثناء الحصر كان قد سافر إلى القاهرة ولم يشمله الحصر لكن شهادة الميلاد والوفاة تثبت أنه من مواليد نصر النوبة.

وطالب عدنان بتفعيل المادة 236 من الدستور والتي تؤكد عودة النوبيين لأراضيهم.

وتنص المادة 236 من الدستور على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.



وأوضح أن الحكومة سيطرت أثناء بناء السد على 365 كيلومترا مربعا من أراضي أهالي النوبة وأن هناك مساحات كبيرة من الأراضي بها متاحة وغير مأهولة ويمكن تعويض الأهالي بها، مشددا على أن القضية لها بعد إستراتيجي وأمن قومي.

وطالب عدنان بضرورة فتح حوار مع أهالي النوبة، مشيرا إلى أنه يثق بأن الحكومة جادة في تعويض أبناء النوبة عن التضحيات التي قاموا بها.