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تفاصيل تعويضات أهالي النوبة.. 3 فئات من المستحقين

مروان: وضع قواعد تنفيذية لتعويض ثلاث فئات من المستحقين من أهالي النوبة آليات صرف التعويض من خلال تقديم طلب إبداء الرغبة المعد لذلك، وذلك من المستحق أو الممثل القانونى
تحرير:خالد وربي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
آهالي النوبة
آهالي النوبة
العديد من المشكلات تواجه أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي للحصول على التعويضات الحكومية، فما هذه الأزمات التي تواجههم؟ أهم وأحد أبرز هذه الأزمات هو إثبات الملكية الذي تطلبه الحكومة من راغبي الحصول على التعويضات المتعلقة بمتضرري بناء وتعلية السد العالي وخزان أسوان الذي تم افتتاحه عام 1902، أى مر عليه نحو 4 أجيال. وأعلنت اللجنة القومية لصرف تعويضات أهالي النوبة عن فحص عشرات من التظلمات الخاصة بأهالي النوبة وفتح باب التظلم للأشخاص الذين لم يدرج اسمهم في كشوف التعويضات حيث تم بدء تلقي رغبات الأهالي في معرفة نوع ومكان التعويض.
وأعلن المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ورئيس اللجنة الوطنية لوضع آليات تنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين من أهالى النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالى أن اللجنة وضعت قواعد تنفيذية لتعويض ثلاث فئات من المستحقين وهى كالتالى: المتضررون من بناء وتعلية خزان أسوان ممن فقدوا
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ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
أهل الطالبة

الثانية مكرر ببني سويف: حققت حلمي بدخولي كلية الطب

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالبة أميرة حسين كامل في محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الثاني علمي علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي. "التحرير" انتقلت إلى منزل الطالبة داخل قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، والتي كانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاي ووالدها يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ووالدتها تعمل أخصائية اجتماعية ولها من الأشقاء أربعة هم الحسيني، طالب بكلية الهندسة و3 أشقاء توائم بالصف الخامس الابتدائي.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
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المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
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الحكومة: تعويض أهالي النوبة المتضررين منذ 117 سنة (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا على تعويض بسبب إنشاء السد العالي في الستينات أو تعلية وإنشاء خزان أسوان منذ عام 1902 (أي قبل 117 سنة)، مشيرًا إلى أن مطالبهم كانت محل دراسة من حكومات متعاقبة، ولم يستجب لهم أحد، مثلما استجاب لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى. وأضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، مساء الأربعاء، أنه في خلال سبتمبر المقبل سيتم تسليم الحقوق لأصحابها من أهالي النوبة.
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أراضي وشقق وأموال. .الحكومة تبدأ تعويض المتضررين من السد العالي

أعلن وزير شؤون مجلس النواب، أن اللجنة الوطنية لحصر المتضررين من بناء السد العالي، الذين لم يسبق لهم التعويض، المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حصرت 11716 مواطنا متضررا، منهم 3851 مستحق للتعويض منهم 3851 مستحق للتعويض من متضررى تعليه السد العالى و7865 مستحق للتعويض من متضررى بناء السد العالى و4800 متضرر من فقدان الأرض، وأشار الوزير أن اللجنة تم تشكيلها لحصر التعويضات، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاج السيسي بحل مشكلات أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي.
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