خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

قال رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، إن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة البسيطة التي يجري الحصول عليها

تحرير:مي فؤاد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م

تطبيق faceapp

انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.

قال مؤسسو التطبيق، ومقرهم في روسيا، إن التطبيق يستخدم شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي -المعروف باسم الشبكة العصبية- لفحص الوجوه وجعلها أصغر سنا أو أكبر أو من جنس مختلف أو أكثر جاذبية. قال مؤسس FaceApp، ياروسلاف غونشاروف، مؤخرًا إن التطبيق يستخدم شبكات عصبية لتعديل وجه أي صورة مع الحفاظ على الصورة الواقعية. لكن