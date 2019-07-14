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خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

قال رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، إن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة البسيطة التي يجري الحصول عليها
تحرير:مي فؤاد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٢ م
تطبيق faceapp
تطبيق faceapp
انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام. كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم. على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
قال مؤسسو التطبيق، ومقرهم في روسيا، إن التطبيق يستخدم شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي -المعروف باسم الشبكة العصبية- لفحص الوجوه وجعلها أصغر سنا أو أكبر أو من جنس مختلف أو أكثر جاذبية. قال مؤسس FaceApp، ياروسلاف غونشاروف، مؤخرًا إن التطبيق يستخدم شبكات عصبية لتعديل وجه أي صورة مع الحفاظ على الصورة الواقعية. لكن
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هاتف-هواوي P30- Lite ‎ (2)

بدلا من أندرويد| هارموني اسم نظام تشغيل هواوي الجديد

قدمت شركة Huawei الصينية طلبا للعلامة التجارية لدى مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، في محاولة لتسجيل اسم "Harmony" كنظام تشغيل جديد لاستخدامه في هواتفها المحمولة والكمبيوتر، وبحسب موقع GSM Arena تقدمت، هواوي أول من أمس، 12 يوليو 2019 بالطلب وما زال قيد الدراسة حاليا، كما سجلت شركة هواوي نظام Harmony تابعا لشركة Ark بوصفها الشركة التي قد تستخدمها في السوق العالمية لنظام التشغيل الداخلي الخاص بها، ولم يتم استبعاد نظام تشغيل Hong Meng OS، الذي قد يكون أيضا الاسم الرسمي في بعض الأماكن، وهو النظام الذي تم تطويره منذ عام 2015 على الأقل.
تطبيق-الفيس-اب (1)

ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
عمرو أديب يشارك في تحدي الشيخوخة

عمرو أديب يشارك في تحدي «FaceApp» ويستعرض صور النجوم

علق الإعلامى عمرو أديب على إقدام عدد كبير من المصريين على استخدام تطبيق «FaceApp». واستعرض أديب، خلال حلقة السبت، من برنامج «الحكاية»، الذى يقدمه عبر فضائية «mbc مصر»، صورا لمشاهير الفن والرياضة، وقال: «التطبيق طورته مجموعة من المبرمجين الروس سنة 2016، لتحسين الصورة ومن ضمن مهامه تكوين صورة للشخص فى عمر متقدم، فجأة مصر كلها قررت تستخدم التطبيق ومصر اتحولت لدار مسنين». ومن بين صور الفنانين التى تم استعراضها، محمد حماقى، وقال أديب إن التطبيق ذكاء صناعى يعمل على الوجه فقط، لذلك ظهر حماقى وقد تغيرت ملامح وجهه لكن عظلات جسمه كما هى دوون تغيير».
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تطبيق-الفيس-اب (1)

ما تطبيق FaceApp الذي انتشر على مواقع التواصل؟

انتشر تطبيق FaceApp انتشار النار في الهشيم منذ عام ماضٍ، لينتشر تلك الفترة بصورة أقوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. FaceApp؛ هو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صور الشخص إلى شخص أكبر سنًا. كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية. كما يجبرك التطبيق على الابتسام. تم تصميم التطبيق فقط لإرضاء أولئك الذين يريدون حقًا طريقة جديدة لتغيير شكل وجوههم جذريًا. زاد عدد مستخدمي التطبيق بصورة كبيرة تلك الفترة حتى وصل إلى الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل الولايات المتحدة والغرب بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص.
فيسبوك

خبراء عن غرامة «فيسبوك»: مخيبة للآمال

ذكرت العديد من الصحف العالمية أن المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة، صوتت، أمس الجمعة، بالموافقة على تغريم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نحو 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاكات بيانات مستخدميه. وذكرت صحيفتا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست"، نقلا عن مصادر مجهولة على دراية بالأمر، أن التسوية تمت الموافقة عليها من خلال تصويت انتهى بتأييد من الجمهوريين ومعارضة الديمقراطيين، ومن المتوقع أن تصدر وزارة العدل الموافقة النهائية على تلك الغرامة خلال الأيام المقبلة.
دب-يقود-سيارة-بحثًا عن-طعام

دب يقود سيارة بحثا عن طعام في كولورادو

تمكن دب في كولورادو من الخروج للنزهة والهروب من الغابة، ليدخل في سيارة مفتوحة "سوبارو"، ويجلس خلف مقودها، لتبدأ السيارة في الانحدار إلى أسفل المنحدر. وفقا لتصريحات الشرطة، فتح الدب باب السيارة على جانب السائق وصعد إليه، وعندما أغلق الباب خلفه، حاول الدب بمخالبه فتح أبواب السيارة الأربعة جميعًا للخروج، لكنه، عن غير قصد، انحدر بالسيارة إلى أسفل التل. ثم تدحرجت السيارة أسفل التل لمسافة 100 قدم، لتصطدم بشجرة قبل أن تتوقف. ونتيجة الصدمة تم فتح أحد أبواب السيارة الأربعة، ليفر الدب سيرا على الأقدام غير مهتم بشيء، في اتجاه غير معروف.
فيسبوك

مسئول بـ«أبل» للمستخدمين: احذفوا فيسبوك

قدم أحد مؤسسي شركة أبل ستيف وزنياك، بعض النصائح لمعظم مستخدمي موقع فيسبوك: احذف حسابك. قال المليونير، الذي شارك في تأسيس أبل مع ستيف جوبز، مؤخرًا إن عدم وجود خصوصية عليه هو مصدر قلقه الرئيسي. قال وزنياك: "هناك العديد من أنواع الأشخاص المختلفة على فيسبوك، وبعض مزايا فيسبوك تستحق خسارة الخصوصية. لكن بالنسبة للكثيرين مثلي، التوصية هي بالنسبة لمعظم الناس، لا بد من التخلص من حسابات الفيسبوك الخاصة بهم". حذف وزنياك حسابه على فيسبوك في مارس 2018، بعد فترة وجيزة من نشر الأخبار حول فضيحة شركة كامبريدج أنالاتيكا، أثناء حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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