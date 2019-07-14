خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد

قال رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، إن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة البسيطة التي يجري الحصول عليها
انتشر تطبيق face app الجديد بسرعة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، FaceApp؛ وهو تطبيق يدمر الوجه تقريبًا، حيث يحول صورة الشخص إلى شخص أكبر سنا، كما يمكنه تغيير مظهرك ليجعلك تبدو أكثر ذكورية أو أنثوية، كما يجبرك التطبيق على الابتسام.
كان تطبيق faceapp؛ هو التطبيق المجاني الأول في أستراليا تحميلًا على أجهزة آي فون وأكثر من 20 دولة أخرى في الوقت الحالي، وفقًا لموقع Applyzer.com، كما أن هناك أكثر من 700 ألف شخص يقومون بتنزيله كل يوم.
على الرغم من ذلك تم توجيه العديد من الانتقادات والتحذيرات للتطبيق، بسبب عنصريته وانتهاكه للخصوصية.
قال مؤسسو التطبيق، ومقرهم في روسيا، إن التطبيق يستخدم شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي -المعروف باسم الشبكة العصبية- لفحص الوجوه وجعلها أصغر سنا أو أكبر أو من جنس مختلف أو أكثر جاذبية.
قال مؤسس FaceApp، ياروسلاف غونشاروف، مؤخرًا إن التطبيق يستخدم شبكات عصبية لتعديل وجه أي صورة مع الحفاظ على الصورة الواقعية.
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قال مؤسسو التطبيق، ومقرهم في روسيا، إن التطبيق يستخدم شكلا من أشكال الذكاء الاصطناعي -المعروف باسم الشبكة العصبية- لفحص الوجوه وجعلها أصغر سنا أو أكبر أو من جنس مختلف أو أكثر جاذبية.
قال مؤسس FaceApp، ياروسلاف غونشاروف، مؤخرًا إن التطبيق يستخدم شبكات عصبية لتعديل وجه أي صورة مع الحفاظ على الصورة الواقعية.
لكن مثل العديد من التطبيقات السابقة التي تلتقط الصور على الهواتف الذكية، واجه التطبيق جدلا واسعا حول العنصرية والخصوصية.
بينما أكد بعض النقاد أن هناك سياسة خصوصية، لكنها ليست بالقدر الكافي.
تكمن مشكلة التطبيق، وربما مثل الكثير من التطبيقات الأخرى الموجودة على الهاتف المحمول، فى أن معظم بيانات المستخدم التي يصل إليها لا تزال غير واضحة.
أضاف غونشاروف: "في الوقت الذي يواجه فيه التطبيق العديد من الانتقادات، يتطلع اللاعبون في المجتمع التكنولوجي إلى شرائه بواسطة فيسبوك أو جوجل أو أي شبكة أخرى".
كما كانت هناك اتهامات بأن التطبيق كان متحيزا تجاه درجات لون البشرة الفاتحة، مما أدى إلى مزاعم بأنه كان عنصريا.
في تصريح لـ TechCrunch، اعتذر غونشاروف وقال إنه يعمل على إصلاح الفلتر الخاص بلون البشرة والذي سيتم تفعيله قريبًا.
أضاف غونشاروف: "نحن نأسف بشدة لهذه القضية الخطيرة بلا شك".
اعتذر FaceApp عن استخدامه للذكاء الاصطناعي، على الوجوه ذات اللون الأبيض.
لذلك مع ادعاءات العنصرية واتهامات الخصوصية هل يجب أن تستخدم التطبيق؟
قال المحامي مايكل برادلي، إن الأمر متروك للمستخدم ليقرر، ولكن مثل العديد من الأشياء التي يتم تحميلها مجانًا في عالم التكنولوجيا، عليه توخي الحذر.
أضاف برادلي: "أي شخص وضع وجهه على الإنترنت بالاقتران مع اسمه وبيانات التعريف الأخرى (على سبيل المثال، أي شخص لديه ملف تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي أو موقع ويب على شبكة الإنترنت)، يكون بالفعل أكثر عرضة للانتهاك لاستخدامات التعرف على الوجه في المستقبل، التطبيق لا يفصح عما سيحدث للصور التي تقوم بمعالجتها، في حال قررت يومًا أن تمسح التطبيق من على الهاتف، لذا من الممكن أن تذهب هذه البيانات المهمة إلى أي جهة قد تشتري التطبيق".
قال رئيس مؤسسة الخصوصية الأسترالية، دافيد فايلي، إن هذا التطبيق يطلب من المستخدم أن يقدم معلومات وبيانات كثيرة، مقارنة بالخدمة البسيطة التي يجري الحصول عليها.
أضاف فايلي: "من المستحيل معرفة ما يحدث عند تحميله، هذه هي المشكلة، ومن المستحيل أيضًا أن تعرف ماذا يحدث ببياناتك".
قال جون لورانس، المدير التنفيذي لـ Electronic Frontiers، إن الناس بحاجة إلى التفكير بعناية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتعرف على الوجه.
أكد لورانس "فيسبوك بالطبع في طليعة هذا الانتهاك".
أضاف لورانس: "أصبح التعرف على الوجه سريعًا أحد العناصر الرئيسية للهوية الرقمية، وبالتالي يجب على الناس التفكير في حماية صورهم الشخصية بالطريقة نفسها التي ينبغي عليهم بها حماية الأشياء الأخرى الخاصة بهويتهم، مثل تاريخ ميلادهم، ورقم الملف الضريبي".
لم تتم الإجابة عن الأسئلة التي وجهت إلى FaceApp بخصوص الاحتفاظ بالصور.
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