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بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير أدت لتأجيل الاجتماع الذي كان مقررا أمس مع الوساطة والمجلس العسكري لتوقيع الاتفاق السياسي والبدء في مناقشة الوثيقة الدستورية
تحرير:أحمد سليمان ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م
المجلس العسكري الانتقالي
المجلس العسكري الانتقالي
رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
وكانت الوساطة الإثيوبية المدعومة من الاتحاد الإفريقي، نجحت في جمع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في مفاوضات غير مباشرة، ثم تفاوض مباشر، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، وأسفرت عن مقتل عشرات المعتصمين أمام مبنى قيادة الجيش، وجرح المئات، ما أدى لإيقاف التفاوض بين الطرفين
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تمتد لـ39 شهرا.. تفاصيل الفترة الانتقالية في السودان

"يا خليلاً نم مطمئن القلب عن وطنٍ، غذيته بغذاء الروح والفهم، أهاب بالشعب ما أرسلت من نغمٍ، وهل يظل على الأيام في صمم؟" بكلمات أنشدها الشاعر السوداني يوسف مصطفى التني، احتفل تجمع المهنيين السودانيين، في بيان له، بالتوصل لاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم لتقاسم السلطة في البلاد. فبعد أسابيع من المفاوضات، نجحت الوساطة الإفريقية - الإثيوبية في التقريب بين وجهات نظر المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير في قضايا عدة، والاتفاق على تقاسم السلطة، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.
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هل تنجح قوى الحرية في الوصول لحكومة مدنية في الخرطوم

«مدنية.. مدنية»، هتف عشرات الآلاف في شوارع الخرطوم، أمس الأحد، بمظاهرات حاشدة جابت أرجاء البلاد، وذلك لمطالبة المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة للمدنيين، فى مشهد ثورى كبير منذ الإطاحة بنظام البشير وأعوانه في أبريل الماضى. غير أن نجاح قوى الحرية والتغيير المكلف بقيادة الحراك الثورى داخل الخرطوم منذ بداية الاحتجاجات بالسودان، طرح العديد من التساؤلات، أبرزها، هل سينجح قوى الحرية والتغيير فى إجبار المجلس العسكرى على سرعة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية؟
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السودان نحو فترة انتقالية بعد مبادرة «أفرو-إثيوبية»

يبدو أن دعوة المجلس العسكري الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان، لتوحيد الحلول التي يقدمها الوسطاء للخروج من المأزق السوداني قد لاقت قبولا من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. فمنذ أسابيع يدور خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين، وقدمت إثيوبيا مبادرة لحل الأزمة إلا أنها لم تلق قبولا من المجلس الانتقالي، والذي دعا إلى توحيد جهودهما للتوسط بين فرقاء السودان.
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هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

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