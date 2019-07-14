سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الثاني أدبي بالإسكندرية: أريد الإعلام مثل عمرو أديب

تحرير:محمد مجلى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م
يحيى محمد شحاتة
يحيى محمد شحاتة
"(ومن يتق الله يجعل له مخرجا).. مقولة تعلمتها ونشأت عليها فكافئنى الله عز وجل، فالأمس كان أسعد أيام حياتى، بعد أن علمت أننى ضمن أوائل الثانوية العامة".. كلمات قالها الطالب يحيى محمد شحاتة، الثاني على مستوى الجمهورية مكرر بالثانوية العلمه القسم الأدبي، بمجموع 408.5. وأضاف "يحيى": "لقد أكرمنى الله عز وجل والفضل يعود لوالدي ووالدتي وأشقائى الأربعة وما رأيته من سعادة على وجوههم بالأمس هو أفضل إحساس وشعور مررت به ومنذ أن تلقيت الخبر والزغاريد والاحتفالات والتهاني لم تنقطع وأشعر أننى فى حلم لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
وصف الثاني مكرر على مستوى الجمهورية الامتحانات بأنها كانت بمستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أنه كان يذاكر 10 ساعات يوميا، تبدأ عقب صلاة الفجر فضلاً عن الدروس الخصوصية.ووجه نصائح لكل طالب مقبل على الثانوية العامة، بضرورة الحفاظ على الوقت واستغلال كل دقيقة وعدم ضياعه فيما لا يفيد، وكذا الصلاة والمواظية
اقرأ المزيد
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
10

بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
اقرأ المزيد من الأخبار
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: اكتشاف تطابق إجابات 390 طالبا في لجنة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر وهؤلاء طلاب الدبلومة، لأن لهم نتيجة خاصة والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.
الثانية مكرر على الجمهورية

الثانية علمي علوم بالإسماعيلية: «طول عمري برتب»

قالت الطالبة آية محمد محمود سليم بمدرسة التل الكبير الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5، إنهه كان لديها شعور بحصولها على ذلك المركز خصوصا أنها كانت دائما تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية من دراستها. وأشارت إلى أن أسرتها وأصدقائها بالإضافة إلى التركيز الدائم وتنظيم الوقت وراء الوصول إلى هذا الإنجاز. وأوضحت أنها أغلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت المواقع التي تهتم بنشر المواد التعليمية المرتبطة بالدراسة فقط.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

بالأسماء.. الطلاب الأوائل في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها. ومن ناحية أخرى، قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين.
ثانوية-عامة‎ (6)

إعلان موعد امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم الأحد، إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين، على أن تبدأ التظلمات، بعد غد الثلاثاء، على أن تعلن مقرات التظلمات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org