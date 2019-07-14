الثاني أدبي بالإسكندرية: أريد الإعلام مثل عمرو أديب

تحرير:محمد مجلى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٤ م

يحيى محمد شحاتة

"(ومن يتق الله يجعل له مخرجا).. مقولة تعلمتها ونشأت عليها فكافئنى الله عز وجل، فالأمس كان أسعد أيام حياتى، بعد أن علمت أننى ضمن أوائل الثانوية العامة".. كلمات قالها الطالب يحيى محمد شحاتة، الثاني على مستوى الجمهورية مكرر بالثانوية العلمه القسم الأدبي، بمجموع 408.5. وأضاف "يحيى": "لقد أكرمنى الله عز وجل والفضل يعود لوالدي ووالدتي وأشقائى الأربعة وما رأيته من سعادة على وجوههم بالأمس هو أفضل إحساس وشعور مررت به ومنذ أن تلقيت الخبر والزغاريد والاحتفالات والتهاني لم تنقطع وأشعر أننى فى حلم لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

وصف الثاني مكرر على مستوى الجمهورية الامتحانات بأنها كانت بمستوى الطالب المتوسط، مشيراً إلى أنه كان يذاكر 10 ساعات يوميا، تبدأ عقب صلاة الفجر فضلاً عن الدروس الخصوصية.ووجه نصائح لكل طالب مقبل على الثانوية العامة، بضرورة الحفاظ على الوقت واستغلال كل دقيقة وعدم ضياعه فيما لا يفيد، وكذا الصلاة والمواظية