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الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

مصر تنظم أسبوعا إفريقيا للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وزير الاتصالات: أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
عبير شقوير
عبير شقوير
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
كلمة الوزير جاءت على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة Accessible Africa Week الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو الجاري كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية هي إثيوبيا،
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المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
بورصة

البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

36 مليار جنيه زيادة باستثمارات الحكومة في 11 شهرا

شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة كبيرة خلال فترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالى المنصرم 2018- 2019، والممتدة من يوليو حتى مايو الماضيين، وبلغت الزيادة نحو 36 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 111.2 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بواقع 47% على نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، خاصة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر من الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
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محمد-فؤاد-عضو-مجلس-النواب

نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
كبار السن

طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
اغتصاب (2)

تعليق «قومي الأمومة» بشأن التعدي جنسيا على طفلتين

تداولت وسائل الإعلام مؤخرا، خبر عن اغتصاب عاطل لطفلة مريضة ذهنيا لمدة شهر، وبعد أن تم ضبطه تزوجها في النيابة؛ من أجل الإفراج عنها، فيما أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الإثنين، بيانا، يعلق فيه على الأمر، إذ أوضحت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس، أنها كلفت في هذا الشأن فريق خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كل سبل الدعم للطفلة، والذي تابع تلك الواقعة على الفور بعد تداولها مباشرة.
مجلس-النواب

برلماني: «الملصق الإلكتروني» ينهي فوضى الطرق

قال النائب محمد زين وكيل لجنة النقل، إن استعانة الحكومة بالوسائل التكنولوجية الحديثة لإدارة حركة المرور، تؤثر بشكل مباشر على المواطنين من خلال التيسيير عليهم ورفع معدل الأمان بطريقة علمية تعتمد على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو صحيح وموحد وتحقيق العدل والمساواة بين المواطنين، مؤكدا أن تعميم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات على مستوى الجمهورية، سيساهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق، مشيدًا بحرص وزارة الداخلية على تطوير كافة القطاعات الخدمية التى تهم المواطنين وتقديم كافة التسهيلات والارتقاء بمنظومة المرور.
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