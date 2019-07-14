الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

مصر تنظم أسبوعا إفريقيا للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وزير الاتصالات: أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

عبير شقوير

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.

كلمة الوزير جاءت على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة Accessible Africa Week الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو الجاري كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية هي إثيوبيا،