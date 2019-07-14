الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة
مصر تنظم أسبوعا إفريقيا للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة، وزير الاتصالات: أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية لدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة
تحرير:أحمد البرماوي
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م
عبير شقوير
أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
كلمة الوزير جاءت على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة Accessible Africa Week الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو الجاري كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية هي إثيوبيا،
كلمة الوزير جاءت على هامش افتتاح فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة Accessible Africa Week الذي تنظمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من 14 حتى 18 يوليو الجاري كمنحة تدريبية كاملة حول الإتاحة التكنولوجية والتكنولوجيا المساعدة بمشاركة 7 دول إفريقية هي إثيوبيا، ونيجيريا، وغانا، وتنزانيا، وكينيا، وجنوب إفريقيا والدولة المنظمة مصر.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن التواصل المباشر الذي سيتم من خلال ورش العمل والجلسات التفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكل المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول الإفريقية سيؤدي بالضرورة إلى الاستفادة من كل الخبرات في هذا المجال، كما سيساهم في إلقاء الضوء على احتياجاتهم المتعلقة بالتكنولوجيا المساعدة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التغلب على مختلف التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي من الإعاقة، مما يتيح دمجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مشيرا إلى أن القارة الإفريقية مليئة بالعقول الواعدة التي تستطيع أن تحدث طفرة كبيرة في هذا المجال.
ويشمل الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة ورش عمل وجلسات تفاعلية لمتخذي القرار ومطوري التكنولوجيا، والأشخاص ذوي الإعاقة كمستخدمين للتكنولوجيا المساعدة، وكل المهتمين وأصحاب الخبرات العاملين بمجال الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الدول الإفريقية بغرض نقل الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصه إتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك بهدف التعاون مع الدول الإفريقية في إطلاق مبادرات لإتاحة المواقع الإلكترونية للأشخاص ذوى الإعاقة أسوة بالمبادرة الرئاسية للإتاحة التكنولوجية للمواقع الحكومية التي أطلقتها مصر، بالإضافة إلى بحث إمكانية نقل التكنولوجيا المصرية للدول الإفريقية فيما يخص التكنولوجيا المساعدة، وإتاحة التقنيات الرقمية على شبكة الإنترنت، والبرمجيات، والهواتف المحمولة.
حضر فعاليات افتتاح الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ رؤساء الوفود المشاركة، وجيتاهون إبديسا لينشا وزير الدولة للعمل والشؤون الاجتماعية بإثيوبيا، والدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي لشؤون الإعاقة، والدكتورة هبة هجرس عضوة مجلس النواب، ودينا مفتى سفيرة إثيوبيا بالقاهرة، ووينفرد نيي أوكاي هاموند سفير غانا بالقاهرة، ومانجستاب هايلى ممثل برنامج الغذاء العالمي في مصر.
هذا ومن المقرر أن يعقد في ختام فعاليات الأسبوع الإفريقي للإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوي الإعاقة؛ ورشة عمل للخروج بتوصيات حول تطوير خارطة طريق لإفريقيا عالية الإتاحة التكنولوجية (Accessible Africa Roadmap)، ويتم رفع النتائج إلى السيد رئيس الجمهورية كمقترح للعرض كمبادرة مصرية من خلال الاتحاد الإفريقي.
الجدير بالذكر أنه سيتم تنظيم زيارة للوفود المشاركة؛ إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة بالقرية الذكية والتي تعني بتدريب وبناء قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمتعاملين معهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.