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الرياض ودبي تحاولان إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الزراعة في السودان - صورة أرشيفية
الزراعة في السودان - صورة أرشيفية
أرسلت دولتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، سفنية تحمل أكثر من 50 طنا من المغذيات الزراعية إلى السودان، لإنقاذ الموسم الزراعي، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد، أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "رويترز".
وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.وكان وسيط الاتحاد الإفريقي
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العسكري السوداني

بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
ميناء-الحديدة

اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: الكويت تسلم الخلية الإخوانية لمصر

تصدر قرار الكويت تسليم عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان إلى السلطات المصرية، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما أطلعتنا الصحف على العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "البيان" أن مصادر كويتية مطلعة أعلنت أن عناصر الخلية الإرهابية التابعة للإخوان، الذين ألقت وزارة الداخلية القبض عليهم، أول من أمس، سيتم تسليمهم إلى السلطات المصرية، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية خلال الفترة المقبلة، وفقا للاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
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صحف-سعودية

صحف سعودية: أوروبا تعاقب إيران.. ولا شعارات في الحج

لا تزال الأزمة بين واشنطن وطهران تتصدر عناوين الصحف السعودية الصادرة اليوم الأربعاء، كما تناولت رفض المملكة رفع أي شعارات في الحج واستعرضت أيضا العقوبات الأمريكية على حزب الله وغيرها من القضايا والموضوعات الأخرى. تحت عنوان "تفاهم أمريكي ـ روسي في سوريا لإضعاف إيران ومحاربة القاعدة"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن المفاوضات بين واشنطن وموسكو أسفرت عن "تفاهمات" تسمح للجيش الأمريكي بتوجيه "ضربات جراحية" في سوريا، تستهدف متطرفين قريبين من تنظيم القاعدة، يشكلون خطرا على الأمن القومي الأمريكي، بالتزامن مع قيام روسيا بـ"خطوات هادئة" لتحجيم نفوذ إيران.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: اتفاق في السودان وعقوبات على حزب الله

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من القضايا والموضوعات وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات تلك الصحف. تحت عنوان "اتجاه أوروبي لإعادة فرض العقوبات على إيران"، كشفت صحيفة "الخليج" أن بيانا للدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي، طالب إيران أمس الثلاثاء، بالتراجع عن انتهاك الاتفاق النووي والالتزام الكامل بالاتفاق. كما دعت إلى اجتماع عاجل لكافة الأطراف في الاتفاق النووي، بعد تأكيد الوكالة الذرية انتهاك إيران لبنوده، فيما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيره لإيران بسبب رفع مستويات تخصيب اليورانيوم.
الصحف-السعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل في البحر الأحمر

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، على المحاولة الإرهابية الفاشلة في البحر الأحمر التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي ، كما سلطت الضوء على تصاعد الأزمة بين طهران وواشنطن وإصرار إيران على خرق الاتفاق النووي، إضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. في افتتاحيتها، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن إحباط هجوم حوثي على سفينة في البحر الأحمر، حيث أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنها أحبطت أمس، محاولة للميليشيات الحوثية لاستهداف سفينة تجارية جنوب البحر الأحمر بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات من نوع (بلو فيش).
عمر-البشير (4)

الإسلاميون السر.. كيف تدخلت الإمارات لإسقاط البشير؟

في ليلة العاشر من أبريل الماضي، قام صلاح قوش، رئيس المخابرات السودانية، بزيارة الرئيس عمر حسن البشير في قصره لطمأنة الزعيم بأن الاحتجاجات الجماهيرية لا تشكل تهديدا لحكمه. فعلى مدار أربعة أشهر، كان الآلاف من السودانيين يخرجون إلى الشوارع، مطالبين بتحقيق بالديمقراطية ووضع حد للمصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وأخبر قوش رئيسه، أحد الزعماء الأقدم في العالم العربي، أن الاعتصام الذي يتخذ من الساحة أمام مقر وزارة الدفاع سيتم احتواؤه أو سحقه، وفقًا لما ذكرته أربعة مصادر، أحدهم كان حاضرا في الاجتماع، لوكالة "رويترز".
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