الرياض ودبي تحاولان إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

الزراعة في السودان - صورة أرشيفية

أرسلت دولتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، سفنية تحمل أكثر من 50 طنا من المغذيات الزراعية إلى السودان، لإنقاذ الموسم الزراعي، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد، أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "رويترز".

وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.وكان وسيط الاتحاد الإفريقي