سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
_ الرابع: أسماء فتح الله محمد الغريب، الغربية، مجموع 648، بنسبة 99.69% _ الرابع مكرر: شروق السيد محمد مصطفى، الغربية، مجموع 648 بنسبة 99.69%. _ الرابع مكرر، مريم حسن عبد العزيز على، المنوفية، مجموع 648 بنسبة 99.69%. _ السابع: الشيماء إبراهيم شعبان محمد، المنوفية، 647 بنسبة 99.54% _ السابع
اقرأ المزيد
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العام اليوم على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق اوضاع الجمعيات الارهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها علي قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009
الثاني-مكرر-علمي-علي-مستوي-القليوبيه

الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
الصلاة-والقرآن-سر-نجاحي-وسالتحق-بكلية-الاعلام

الثاني أدبي بالإسكندرية: أريد الإعلام مثل عمرو أديب

"(ومن يتق الله يجعل له مخرجا).. مقولة تعلمتها ونشأت عليها فكافئنى الله عز وجل، فالأمس كان أسعد أيام حياتى، بعد أن علمت أننى ضمن أوائل الثانوية العامة".. كلمات قالها الطالب يحيى محمد شحاتة، الثاني على مستوى الجمهورية مكرر بالثانوية العلمه القسم الأدبي، بمجموع 408.5. وأضاف "يحيى": "لقد أكرمنى الله عز وجل والفضل يعود لوالدي ووالدتي وأشقائى الأربعة وما رأيته من سعادة على وجوههم بالأمس هو أفضل إحساس وشعور مررت به ومنذ أن تلقيت الخبر والزغاريد والاحتفالات والتهاني لم تنقطع وأشعر أننى فى حلم لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
اقرأ المزيد من الأخبار
الثانى على الثانوية العامة الدروس الخصوصية كانت عامل أساسيا في استيعاب المناهج والتفوق

ثاني علمي علوم: الدروس الخصوصية كانت عامل أساسي

"مكنتش أعرف إنى من الأوائل غير بعد ما الصحفيين كلمونى، وكنت فاكرهم بيهزروا لأن محدش من الوزارة كلمنى".. بهذه الكلمات بدأ الطالب عاصم سميح عبد الباعث يوسف طالب بمدرسة الشهيد مصطفى بدوى الرسمية لغات في مدينة كفر الشيخ، الحاصل على المركز الثاني مكرر علمي علوم حديثه، معربا عن فرحته العارمة بتفوقه وإعلان اسمه بين أوائل الجمهورية بمجموع "409.5" درجات. وقال "عاصم"، إن والده والدته وشقيقه الأكبر هم قدوته في الحياة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن حصوله على المركز الثاني جاء بعد كفاح تعلمه من والده، حيث كان دائم التشجيع له على التفوق.
احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
اللواء-احمد-ابراهيم رئيس-اكاديمية الشرطة (2)

بمجموع 65%.. تعرف على شروط الالتحاق بأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية. وأشارت أكاديمية الشرطة إلى قبول دفعة جديدة من الطلبة الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019، على أن يتم التقديم بدءا من 24 يوليو حتى 15 أغسطس للحاصلين على مجموع 65‎%‎. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية من أقدم وأكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org