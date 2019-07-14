بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.

_ الرابع: أسماء فتح الله محمد الغريب، الغربية، مجموع 648، بنسبة 99.69% _ الرابع مكرر: شروق السيد محمد مصطفى، الغربية، مجموع 648 بنسبة 99.69%. _ الرابع مكرر، مريم حسن عبد العزيز على، المنوفية، مجموع 648 بنسبة 99.69%. _ السابع: الشيماء إبراهيم شعبان محمد، المنوفية، 647 بنسبة 99.54% _ السابع