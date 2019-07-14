بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية
تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
الثانوية الأزهرية
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%.
وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية.
_ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%.
_ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
_ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
_ الرابع: أسماء فتح الله محمد الغريب، الغربية، مجموع 648، بنسبة 99.69%
_ الرابع مكرر: شروق السيد محمد مصطفى، الغربية، مجموع 648 بنسبة 99.69%.
_ الرابع مكرر، مريم حسن عبد العزيز على، المنوفية، مجموع 648 بنسبة 99.69%.
_ السابع: الشيماء إبراهيم شعبان محمد، المنوفية، 647 بنسبة 99.54%
_ السابع
_ الرابع: أسماء فتح الله محمد الغريب، الغربية، مجموع 648، بنسبة 99.69%
_ الرابع مكرر: شروق السيد محمد مصطفى، الغربية، مجموع 648 بنسبة 99.69%.
_ الرابع مكرر، مريم حسن عبد العزيز على، المنوفية، مجموع 648 بنسبة 99.69%.
_ السابع: الشيماء إبراهيم شعبان محمد، المنوفية، 647 بنسبة 99.54%
_ السابع مكرر، سارة علاء الدين جلال على، أسيوط، 647 بنسبة 99.54%.
- السابع مكرر: عبد العزيز محمد عبد العزيز يوسف، الدقهلية، 647 بنسبة 99.54%.
_ السابع مكرر: عبد الفتاح أحمد جمعة على قاسم، الغربية، 647 بنسبة 99.54%.
_ هبة فتوح حسن، صاحبة المركز الأول على مستوى الثانوية مكفوفين، بمجموع 615، بنسبة 97.6% أدبي.
_ محمد السيد خليل محمد المتولى، الأول أدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة 99%
- أحمد جمال صابر فريد أول الشعبة الإسلامية، بمجموع 635 درجة بنسبة 94.78%.