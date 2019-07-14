«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

أشرف عبد الباقي

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.

كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحى وتمنح المسابقة جائزة لينين الرملى لأفضل نص مسرحى كتب خصيصا للمسرح، علما بأن النصوص التى يحق لها المشاركة فى هذه المسابقة هى نصوص كتبت خصيصا للمسرح ولم يسبق لها الحصول على أى جوائز فى أى مسابقات أخرى. يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي، يشارك فى