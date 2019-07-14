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«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

تحرير:التحرير ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
أشرف عبد الباقي
أشرف عبد الباقي
يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.
كما أعلن المهرجان عن فتح باب التقدم لمسابقة التأليف المسرحى وتمنح المسابقة جائزة لينين الرملى لأفضل نص مسرحى كتب خصيصا للمسرح، علما بأن النصوص التى يحق لها المشاركة فى هذه المسابقة هى نصوص كتبت خصيصا للمسرح ولم يسبق لها الحصول على أى جوائز فى أى مسابقات أخرى. يذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي، يشارك فى
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يحيى-حقى (1)

«قريتنا».. هكذا تناول يحيى حقي الجهل والجبن والنفاق

في عام 1905، أي قبل 22 عاما من ميلاد كاتب القصة القصيرة يوسف إدريس، ولد صاحب خالدة "قنديل أم هاشم" أيقونة الرواية المصرية، القدير يحيى حقي. نجاح تلك الرواية "قنديل أم هاشم" أفضى إلى ارتباط اسم يحيى حقي بها، وهو ما أدى إلى النظر إليه كروائي وليس كقاص في المقام الأول، خاصة عند الأجيال الناشئة، ونلحظ أنه في أغلب تعريفات أعماله، تُذكر كرواية أقرب منها كقصص قصيرة، حتى في عمله الأشهر "قنديل أم هاشم". وعلى عكس أبناء الجيل اللاحق له، الذين ركز كل منهم على نوع أدبي واحد -مهما تعددت أسباب ذلك- إلا أن ما قدمه يحيى حقى يجعله أكثر من روائي وقاص.
طه حسين

صربيا تكرم طه حسين وأوركسترا «النور والأمل»

افتتحت صريبا، اليوم السبت، معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، وذلك بحضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويل، وعدد من المسئولين. وبناءً على اقتراح السفارة المصرية، تم تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، وأوركسترا "النور والأمل"، - وهي فرقة موسيقية تضم مجموعة من المكفوفين المهرة في عزف الموسيقى - في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثانى أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي.
شهدى-نجيب-سرور (2)

إبراهيم عبد المجيد ينعي شهدى نجيب سرور: شملني الحزن

نعى الروائي والكاتب إبراهيم عبد المجيد، نجل الشاعر الكبير الراحل نجيب سرور، الذي رحل عن دنيانا صباح اليوم الجمعة، بعد صراع طويل وغير متكافئ مع مرض سرطان الرئة، داخل أحد المستشفيات في الهند، حيث كان يقيم هناك مع والدته.. وجاء نعي إبراهيم عبد المجيد من خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال فيه: "لا إله إلا الله.. توفي شهدي نجيب سرور، رغم أني لم أره منذ كان طفلاً، لكن شملني الحزن بعدد السنين التي مرت على وفاة نجيب سرور".
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محمد-حماقى (3)

محمد حماقي لا يغني باللهجة الخليجية لهذا السبب

تحدث الفنان محمد حماقي فى لقاء ببرنامج "عرب وود" عبر قناة روتانا سينما، عن الأسباب التى تمنعه من الغناء باللهجة الخليجي. وقال حماقي إنه لا يٌتقن هذه اللهجة ولديه إحساس أنه سيفكر فى طريقة نطقه للكلمات أثناء الغناء أكثر من التركيز على إحساسه بالكلمات مؤكدا أنه يغني بدماغه، على حد وصفه. يستعد حماقي الفترة المقبلة للتحضير لأغنية من كلمات تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الذى كشف عن العمل عبر حسابه على "فيسبوك" وكتب "أغنية جديدة لصيف الساحل.. قريبًا.. كلماتى ولحن عمرو مصطفى وغناء أخويا حماقي».
رانيا يوسف

رانيا يوسف تعتذر إلى الجمهور السعودي لهذا السبب

تسبب موقف الفنانة رانيا يوسف الداعم لمقترح إسقاط الولاية عن الفتيات السعوديات بعد سن الـ 18، في جلب الكثير من المتاعب عليها، فقد تلقت خلال الساعات الماضية العديد من الانتقادات، من جانب الجمهور السعودي، الذي اتهمها بأنها تتدخل في شئون المملكة الداخلية. وخرجت "رانيا يوسف"، اليوم الخميس، لإيضاح الأمر، إذ نشرت اعتذارًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوضحت فيه أنها لم تقصد الإساءة إلى أحد، وكتبت: "لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق".
نيكي ميناج

لماذا انسحبت نيكي ميناج من مهرجان جدة العالمي؟

أعلنت مغنية الراب نيكي ميناج، عن انسحابها من حفلة موسيقية في المملكة العربية السعودية، لأنها تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة وحقوق المثليين وحرية التعبير. قالت ميناج في بيان يوم الثلاثاء، نشرته وكالة أسوشيتد برس: "بعد التفكير المتأني، قررت عدم المضي قدمًا في حفلتي المزمعة في مهرجان جدة الدولي، على الرغم من أنني لا أريد شيئًا سوى تقديم عرضي للجماهير السعودية، بعد تثقيف نفسي بشكل أفضل حول عدد من القضايا، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لي أن أوضح دعمي لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية الرأي والتعبير".
وائل-كفورى

وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
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