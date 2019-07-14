رياضة

توابع الخروج من الكان.. استقالة جديدة في اتحاد الكرة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
قرر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. واستقر الاتحاد على تكليف وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، برئاسة اللجنة مؤقتا بعد اعتذار عبد الفتاح عن عدم الاستمرار، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة برر اعتذار عبد الفتاح باحترام موقف مجلس الإدارة بتقديم الاستقالة الجماعية.
وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. يذكر
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لاسارتى (1)

ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تدهور الكرة المصرية، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو رئيس اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيك تجمد بسبب تجمّد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي، وتضاؤل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ومن منهم محترف يلعب في أندية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل غريب».
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هازارد يرغب في ارتداء رقم أساطير الـNBA مع الريال

يبدو أن مساعي النجم البلجيكي إيدين هازارد، لارتداء القميص رقم 10 مع ريال مدريد، باءت بالفشل، نظرا لارتداء النجم الكرواتي لوكا موديريتش ذلك الرقم، ليبدأ هازارد في البحث عن ارتداء القميص رقم 23، وهو الرقم الذي سبق أن ارتداه النجم الإنجليزي ديفيد بيكهام مع الفريق الملكي، إلا أن هازارد عاشق كرة السلة، يرغب في ارتداء ذلك الرقم، الذي كان يرتديه أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان رفقة شيكاغو بولز، كما يرتديه النجم الأمريكي الآخر ليبرون جيمس رفقة لوس أنجليس ليكرز، وسابقا مع كليفلاند كافاليرز.
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كوبر 2019

حقيقة عودة هيكتور كوبر لتدريب منتخب مصر

نفى مصدر مسئول بالاتحاد المصري لكرة القدم، ما تردد عن التفاوض مع هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، لتولي تدريب الفراعنة، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري المقال، وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
أجيري (2)

اللاعبون خذلوني.. رسالة أجيري الأخيرة للجماهير

تحدث المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، مع بعض الجماهير المصرية، في أثناء وجوده في مطار القاهرة الدولي، قبل مغادرته القاهرة والسفر إلى إسبانيا صباح اليوم السبت، وعاتبته الجماهير على المستوى المتواضع الذي ظهر عليه المنتخب خلال منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تنظمها مصر، وتستمر حتى 19 يوليو الجاري، والخروج المهين بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.
أجيري (5)

أجيري يغادر القاهرة بعد الخروح المهين من أمم إفريقيا

علم «التحرير»، من مصادر مطلعة داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، غادر القاهرة صباح اليوم السبت، بعدما كان أعلن المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب الإخفاق الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.
الجمعية-العمومية-لاتحاد-الكرة-المصرى (2)

الفراغ اللائحي سلاح الأولمبية لتجنب الصدام مع «فيفا»

ترك مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، المشهد الكروي في مصر من الباب الصغير، بعدما حفلت فترة إدارتهم الجبلاية بالعديد من الفضائح الكروية والأخلاقية. وتقدم هاني أبو ريدة باستقالته من منصبه، عقب إخفاق المنتخب الوطني في التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، كما استقال كل من "أحمد شوبير، أحمد مجاهد، سيف زاهر، حازم إمام، خالد لطيف، دينا الرفاعي، محمد أبو الوفا"، ثم كرم كردي، بشكل رسمي، ويبقى موقف الثنائي مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح غامضًا، لكن تأكد عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس.
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