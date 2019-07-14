توابع الخروج من الكان.. استقالة جديدة في اتحاد الكرة

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٩ م

اتحاد الكرة

قرر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. واستقر الاتحاد على تكليف وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، برئاسة اللجنة مؤقتا بعد اعتذار عبد الفتاح عن عدم الاستمرار، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة برر اعتذار عبد الفتاح باحترام موقف مجلس الإدارة بتقديم الاستقالة الجماعية.

وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. يذكر

وكان المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قد أعلن إقالة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، كما تقدم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة، باستقالته عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري.



يذكر أن عصام عبد الفتاح تقدم باستقالته من منصب عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وكان يوجد بصفته رئيسا للجنة الحكام.



ويتولى وجيه أحمد مهام رئيس لجنة الحكام حتى انتهاء منافسات الدوري الممتاز، على أن يتقدم بعدها باستقالته، ويتم تشكيل اللجنة مجددا وفقا للوائح، واختيار لجنة جديدة تدير مسابقة الدوري المحلي في الموسم الجديد تحكيميا.