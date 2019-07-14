البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

البورصة

أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.

وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ختام جلسات اليوم قائلاً:" قلنا هذا التدهور، الذى صار إحتضاراً، يقع السبب فيه لعوامل معظمها خارج حدود البورصة والهيئة، ولابد من منحها الإهتمام والعناية من رئاسة الجمهورية