البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع
تحرير:أحمد البرماوي
١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
البورصة
أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ختام جلسات اليوم قائلاً:" قلنا هذا التدهور، الذى صار إحتضاراً، يقع السبب فيه لعوامل معظمها خارج حدود البورصة والهيئة، ولابد من منحها الإهتمام والعناية من رئاسة الجمهورية
وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.
وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ختام جلسات اليوم قائلاً:" قلنا هذا التدهور، الذى صار إحتضاراً، يقع السبب فيه لعوامل معظمها خارج حدود البورصة والهيئة، ولابد من منحها الإهتمام والعناية من رئاسة الجمهورية مباشرة".
وأضاف :"البورصة ليست مجرد " غرفتين وصالة" كما صرح أحد رؤساء الوزارة السابقين، البورصة رؤية، واقتناع، وثقة بمستقبل الإقتصاد المصرى، والاستثمار الخاص، وحرية ومناخ المنافسة الحرة".
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 15.1 مليون جنيه، 57 ألف جنيه، 984 ألف جنيه، 6.8 مليون جنيه.