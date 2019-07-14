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البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
البورصة
البورصة
أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
وارتفعت أسهم 12 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.وعلق الخبير الاقتصادي هاني توفيق على ختام جلسات اليوم قائلاً:" قلنا هذا التدهور، الذى صار إحتضاراً، يقع السبب فيه لعوامل معظمها خارج حدود البورصة والهيئة، ولابد من منحها الإهتمام والعناية من رئاسة الجمهورية
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المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
عبير-شقوير

الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
الجنية-المصري

بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

36 مليار جنيه زيادة باستثمارات الحكومة في 11 شهرا

شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة كبيرة خلال فترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالى المنصرم 2018- 2019، والممتدة من يوليو حتى مايو الماضيين، وبلغت الزيادة نحو 36 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 111.2 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بواقع 47% على نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، خاصة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر من الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
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بورصة (2)

هل ينهي البرلمان معاناة البورصة بتثبيت الدمغة؟

قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إنه ينتظر عرض قانون تثبيت ضريبة الدمغة للتصويت في الجلسة العامة للبرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية خلال أيام. وتابع أن ما تم التوصل إليه أمس خطوة أولى فقط؛ إذ تعكف لجنة ثلاثية حاليا على دراسة كل ما يتعلق بالضرائب على تعاملات البورصة، بغرض وضع تصور كامل للأمر. وأكد أن الاجتماع شهد استجابة جيدة من جميع الحضور، ومناقشات إيجابية حول البورصة المصرية، وسبل تنشيطها، وتأثير الضرائب على جاذبية السوق.. فهل يعيد هذا القانون الاستقرار للبورصة؟.. أم يظل مجرد إجراء على ورق؟
البورصة-المصرية

البورصة تخسر 60.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر

مُنيت البورصة المصرية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، بخسائر بلغت نحو 60.4 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه جنيه خلال الربع السابق له بتراجع بلغ نسبته 7.4%. وأظهر التقرير الربع سنوى للبورصة المصرية، تراجع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ هبط مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.32 في المائة ليسجل مستوى 14100.74 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 11.87 فى المائة ليبلغ مستوى 603.56 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي هبط بنحو 11.36 في المائة ليبلغ مستوى 1540.64 نقطة.
بورصة

البورصة تواصل الهبوط ورأس مالها يخسر 3.6 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تراجع جماعي وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 753.43 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 14132.18 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.07% ليصل لمستوى 603.85 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1541.76 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.37 مليار جنيه من خلال التداول على 92.59 مليون سهم.
بورصة (2)

البورصة تفقد 900 مليون جنيه في بداية تعاملات اليوم

استهلت البورصة تعاملات جلسة اليوم، على تراجع أداء المؤشرات ليفقد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة نحو 914 مليون جنيه ويغلق عند 759.468 مليار جنيه، تأثرًا بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب. وتراجع مؤشر "إي جى إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14227 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 605 نقطة. وسجلت قيم تداولات نحو 7.3 مليون جنيه، بأحجام تداول 1.4 مليون سهم، عبر تنفيذ 459 عملية بيع وشراء.
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