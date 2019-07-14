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الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
أحمد السيد أحمد
أحمد السيد أحمد
?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.
وقال "أحمد" لـ"التحرير": "الحمد لله ستتحقق أمنيتى بالالتحاق بكلية الطب بعد سنوات من التعب والاجتهاد"، لافتا إلى اعتماده على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وعودته في بعض المسائل إلى الكتاب المدرسى لأنه الأصل وتقدم بالشكر لجميع المدرسين الذين تعلم على ايديهم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية".والد
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أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
الصلاة-والقرآن-سر-نجاحي-وسالتحق-بكلية-الاعلام

الثاني أدبي بالإسكندرية: أريد الإعلام مثل عمرو أديب

"(ومن يتق الله يجعل له مخرجا).. مقولة تعلمتها ونشأت عليها فكافئنى الله عز وجل، فالأمس كان أسعد أيام حياتى، بعد أن علمت أننى ضمن أوائل الثانوية العامة".. كلمات قالها الطالب يحيى محمد شحاتة، الثاني على مستوى الجمهورية مكرر بالثانوية العلمه القسم الأدبي، بمجموع 408.5. وأضاف "يحيى": "لقد أكرمنى الله عز وجل والفضل يعود لوالدي ووالدتي وأشقائى الأربعة وما رأيته من سعادة على وجوههم بالأمس هو أفضل إحساس وشعور مررت به ومنذ أن تلقيت الخبر والزغاريد والاحتفالات والتهاني لم تنقطع وأشعر أننى فى حلم لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
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الصلاة-والقرآن-سر-نجاحي-وسالتحق-بكلية-الاعلام

الثاني أدبي بالإسكندرية: أريد الإعلام مثل عمرو أديب

"(ومن يتق الله يجعل له مخرجا).. مقولة تعلمتها ونشأت عليها فكافئنى الله عز وجل، فالأمس كان أسعد أيام حياتى، بعد أن علمت أننى ضمن أوائل الثانوية العامة".. كلمات قالها الطالب يحيى محمد شحاتة، الثاني على مستوى الجمهورية مكرر بالثانوية العلمه القسم الأدبي، بمجموع 408.5. وأضاف "يحيى": "لقد أكرمنى الله عز وجل والفضل يعود لوالدي ووالدتي وأشقائى الأربعة وما رأيته من سعادة على وجوههم بالأمس هو أفضل إحساس وشعور مررت به ومنذ أن تلقيت الخبر والزغاريد والاحتفالات والتهاني لم تنقطع وأشعر أننى فى حلم لكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".
الثانية مكرر على الجمهورية

الثانية علمي علوم بالإسماعيلية: «طول عمري برتب»

قالت الطالبة آية محمد محمود سليم بمدرسة التل الكبير الثانوية بنات، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم، على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5، إنهه كان لديها شعور بحصولها على ذلك المركز خصوصا أنها كانت دائما تحصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية من دراستها. وأشارت إلى أن أسرتها وأصدقائها بالإضافة إلى التركيز الدائم وتنظيم الوقت وراء الوصول إلى هذا الإنجاز. وأوضحت أنها أغلت جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت المواقع التي تهتم بنشر المواد التعليمية المرتبطة بالدراسة فقط.
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إصابة طالبة بإغماء في امتحان الفلسفة ببنها

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، تعرض طالبة بلجنة مدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بمدينة بنها، لحالة ضيق شديد في التنفس وإغماء في أثناء امتحان مادة الفلسفة والمنطق وتم عمل الإسعافات اللازمة لها لعلاجها. من جانبه قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 89 لجنة على مستوى المحافظات، مؤكدا قيام الوزارة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبًا لأي طوارئ.
امتحانات-ثانويه-عامة

وفاة مراقب داخل لجنة امتحانات في القليوبية

لفظ مراقب أنفاسه الأخيرة داخل لجنة في مدرسة مشتهر الثانوية الفنية بإدارة طوخ التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إثر حدوث أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى وفاته في الحال، وتم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وفاة «محمد.ر.أ»، مدير مدرسة بالقناطر الخيرية والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل لجنة مراقبة امتحانات الثانوية الفنية بطوخ.
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