الثاني علمي بالقليوبية: مجدي يعقوب مثلي الأعلى

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

أحمد السيد أحمد

?قال أحمد السيد أحمد ابن قرية أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، الثاني مكرر على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إن حلمه منذ الصغر أن يصبح طبيبا مشهورا مثل الدكتور مجدي يعقوب ويعتبره المثل الأعلى له، وهو ما جعله يجتهد ويسهر الليالي في المذاكرة والانتظام في الدروس حتى يحصل على هذا المجموع، مؤكدا أن الفضل في تفوقه يرجع إلى الله ثم أسرته التي وفرت له كل أسباب النجاح وتحملوا المشقة والتعب وسهروا على راحته لتحقيق حلمه، حسب تعبيره.

وقال "أحمد" لـ"التحرير": "الحمد لله ستتحقق أمنيتى بالالتحاق بكلية الطب بعد سنوات من التعب والاجتهاد"، لافتا إلى اعتماده على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية وعودته في بعض المسائل إلى الكتاب المدرسى لأنه الأصل وتقدم بالشكر لجميع المدرسين الذين تعلم على ايديهم من المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية".والد