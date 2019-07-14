«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

الأول علمي: سألتحق بكلية الطب قسم العيون وقدوتي شيخ الأزهر.. الأول أدبي: حصلت على دروس خصوصية فى جميع المواد.. الأول على الشعبة الإسلامية: أخذت درسا فى الفرنساوي

تحرير:باهر القاضى وإسراء زكريا ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أسدل الأزهر الشريف الستار على نتائج الثانوية الأزهرية، حيث أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر. وأجرى شيخ الأزهر، مساء أمس السبت، من ألمانيا حيث يجرى فحوصات طبية، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.

وتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة. «التحرير» التقت مع أوائل شهادة الثانوية الأزهرية، للحديث معهم حول كواليس وأسرار تفوقهم وحصولهم على الدرجات النهائية وشبه

وتم عقد مؤتمر صحفي لإعلان أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، وشهادة الشعبة الإسلامية، بالإضافة إلى اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية بمعهد غزة.



«التحرير» التقت مع أوائل شهادة الثانوية الأزهرية، للحديث معهم حول كواليس وأسرار تفوقهم وحصولهم على الدرجات النهائية وشبه النهائية فى الشعب العلمية والأدبية والإسلامية.

اتصال شيخ الأزهر «أسعدني»

من جهته قال الطالب أحمد بكر محمد عبد البارى، الأول علمى على الثانوية الأزهرية بمجمو ع 650 درجة بنسبة 100%، إنه فوجئ بقيام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مساء أمس السبت، عقب صلاة العصر، بالاتصال هاتفيا به، وإبلاغه بحصوله على المركز الأول علمى بالثانوية الأزهرية، بواقع 650 درجة، مشددا على أنه لم يتوقع حصوله على الدرجة النهائية.



وأضاف بكر، خلال حديثه لـ«التحرير»، أن حصوله على المركز الأول على شعبة علمي بالثانوية الأزهرية سبب له حالة من الفرحة والسعادة البالغة، معربا عن سعادته البالغة مرتين فى آن واحد، إحداهما بسماع صوت شيخ الأزهر الإمام الأكبر عبر الاتصال به هاتفيا، والثانية بحصوله على الأول علمى.



وتابع أنه يريد الالتحاق بكلية الطب بجامعة الأزهر، قسم العيون، معربا عن تمنياته استكمال الدراسة خارج مصر، عقب حصوله على بكالوريوس الطب، بجامعة الأزهر، وأن قدوته فى الأزهر الشريف هو الإمام الأكبر، وأنه كان يذاكر فى بداية العام الدراسي ما بين 4 و5 ساعات، وفى نهاية العام وصل عدد ساعات المذاكرة إلى 9 ساعات.

الصلوات سر النجاح

قال الطالب محمد السيد خليل محمد المتولي، الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي، بمجموع 626 درجة بنسبة بلغت 99%، إن شيخ الأزهر أجرى الاتصال به مرتين، إحداهما فى تمام الساعة الرابعة عصرا أمس، والأخرى بعدها بنصف ساعة، غير أنه كان فى تلك الآونة خارج المنزل، وبالتالى قام والداه بالرد على هاتف شيخ الأزهر، وإن الإمام الأكبر تواصل مع والديه لتهنئتهما بالنجاح، متعهدًا بلقاء قريب حال عودته إلى أرض الوطن.

وأضاف المتولى أن الحفاظ على الصلوات فى أوقاتها، فضلا عن تنظيم الوقت، ومذاكرة الدروس أولا بأول، لعب دورا كبيرا فى أن يحصل على المركز الأول على طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية الأزهرية، قائلا: "عقب اتصال شيخ الأزهر بوالدي، ذهب إليّ والدي حيث كنت فى المسجد، وقال لي نصا: شيخ الأزهر كلمنى وقالي إن محمد الأول على أدبي".

وتابع: "كنت حريصا على الالتزام بتعليمات وإرشادات المعلمين ليس فى المرحلة الثانوية فحسب، بل فى جميع مراحل التعليم منذ الصغر، وكنت أحصل على الدروس الخصوصية فى أغلب المواد، مع المراجعة للدروس أولا بأول".

دور الأسرة

بينما أبدت الطالبة هبة فتوح حسن، صاحبة المركز الأول على مستوى الثانوية مكفوفين بمجموع 97.6 أدبي، سعادتها البالغة بحصولها على المركز الأولى أدبي مكفوفين، مؤكدة أنها شعرت بسعادة بالغة باتصال شيخ الأزهر بها لإبلاغها بالنتيجة.

وأضافت هبة لـ«التحرير» أنها كانت تذاكر طوال السنة، دون تحديد عدد ساعات معينة، ولكن فى المجمل كان يصل عدد الساعات إلى 6 ساعات، وأن والديها ساعداها كثيرا فى مراجعة الدروس أولا بأول، مطالبة بتكريمهما على جهودهما معها فى تحصيل مواد الثانوية الأزهرية، وحصولهما على المركز الأول، قائلة: "كنت أحفظ القرآن فى المرحلة الإعدادية، وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وسألتحق بكلية الشريعة والقانون".

رغبات الأوائل الجامعية

أحمد جمال، الحاصل على المركز الأول على الشعبة الإسلامية، قال في تصريح خاص لـ"التحرير"، إنه فوجئ باتصال فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، به أمس، لتهنئته بحصوله على المركز الأول على الشعبة الإسلامية، مشددا على أن فضيلة الإمام طالبه بأن يتواصل مع والده ليهنئه بحصوله على المركز الأول، إلا أن أحمد أخبره بوفاة والده منذ 4 سنوات، فطلب منه شيخ الأزهر أن يتواصل مع والدته، وبالفعل تواصل معها وهنأها، مؤكدا أنه سيتم التواصل معه ومع جميع زملائه الأوائل بعد الانتهاء من رحلة علاجه بألمانيا وعودته إلى القاهرة، كما أوصاه ببر الوالدين والالتزام بالطاعة.



وحول عدد ساعات المذاكرة، أوضح أحمد أنه لم يلتزم بعدد ساعات معين، فكان المهم بالنسبة له تحصيل الكم الكافي من المعلومات والقادر على استيعابه، محاولا ألا تتراكم عليه المواد، فقال: "أحيانا كنت بذاكر 4 ساعات وأحيانا 10 أو 15 ساعة"، مشيرا إلى أنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية، بل كان يفضل المذاكرة بمفرده وعمل ملخصات لمساعدته في فهم بعض المواد، باستثناء مادة اللغة الفرنسية.

وعن حلمه، قال أحمد إنه يحلم بدخول كلية اللغة العربية، كونه مولعا بدراستها وقراءة العديد من كتبها، فهي أفضل هواياته، لافتا إلى أن مثله الأعلى وقدوته الدكتور أحمد الطيب.