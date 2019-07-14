سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

95% للطب و80% للهندسة.. تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

بدء تنسيق الجامعات الخاصة اليوم.. 95% الحد الأدنى لكليات الطب البشرى.. خفض الحد الأقصى للصيدلة والأسنان.. «6 أكتوبر ومصر للعلوم والنيل» أبرز الجامعات الخاصة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى بدأت أنظار الطلاب وأولياء الأمور المقتدرين ماديا، والذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة الحكومية، تتجه صوب تنسيق الجامعات الخاصة، التى يقل تنسيقها عن نظيراتها من الكليات الحكومية بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% مع تغير طفيف فى درجات القبول كل عام عن سابقه، ومع زيادة كبيرة فى المصاريف الدراسية على الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعات الخاصة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.
«التحرير» تلقي الضوء فى التقرير التالي على التنسيق بالجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر لعام 220- 2019، من حيث نسب القبول، والشروط الخاصة بالتنسيق. (اقرأ أيضا: تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة) نسب التنسيق بحسب قواعد تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2020- 2019 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم
اقرأ المزيد
المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
انتحار

الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
اقرأ المزيد من الأخبار
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

اعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في نهاية يونيو الماضي، قواعد تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات العربية والأجنبية المعادلة للالتحاق بكليات الجامعات الخاصة والأهلية خلال العام الجامعي 2019 - 2020 بنظام الشرائح، وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة على 3 مراحل، موضحا أن الحد الأدنى لمجموع التقدم لكليات الجامعات الخاصة في لقطاعات المختلفة، كالآتي: الطب البشري 95%، طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي 90%، الهندسة 80%، الفنون التطبيقية والعلوم الصحية التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 70%.
خالد-عبد-الغفار-وزير التعليم-العالى (2)

انعقاد دائم لـ«عليا التنسيق» قبل إعلان المرحلة الأولى

ذكرت اللجنة العليا للتنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات، أنها في "انعقاد دائم" حتى يتم تحديد موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق 2019 والحد الأدنى للتقدم لها، مشيرة إلى أنه سيتم تحديد الحد الأدنى لشُعب الثانوية العامة الثلاث ومن ثم تظهر التوقعات النهائية الخاصة بتنسيق كلية الطب 2019. ومن المنتظر أن يحدد مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى وتفاصيل انطلاق المرحلة الأولى من التنسيق خلال يومين على الأكثر ليتم العمل بعد ذلك على رصد المؤشرات الخاصة بالحد الأدنى للقبول بكلية الطب 2019.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
الجلسة العامة لمجلس النواب 13 مارس-2

«النواب» يوافق على إعادة تشكيل الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، اليوم الأربعاء، على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وذلك في المجموع، على أن تتم الموافقة النهائية في جلسة لاحقة، بشأن إعادة تشكيل مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، والسماح للأشخاص الاعتبارية العامة بإنشاء الجامعات الأهلية أو المساهمة فى إنشائها، طبقاً للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس رئاسة الوزراء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org