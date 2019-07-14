95% للطب و80% للهندسة.. تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

بدء تنسيق الجامعات الخاصة اليوم.. 95% الحد الأدنى لكليات الطب البشرى.. خفض الحد الأقصى للصيدلة والأسنان.. «6 أكتوبر ومصر للعلوم والنيل» أبرز الجامعات الخاصة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى بدأت أنظار الطلاب وأولياء الأمور المقتدرين ماديا، والذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة الحكومية، تتجه صوب تنسيق الجامعات الخاصة، التى يقل تنسيقها عن نظيراتها من الكليات الحكومية بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% مع تغير طفيف فى درجات القبول كل عام عن سابقه، ومع زيادة كبيرة فى المصاريف الدراسية على الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعات الخاصة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.

«التحرير» تلقي الضوء فى التقرير التالي على التنسيق بالجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر لعام 220- 2019، من حيث نسب القبول، والشروط الخاصة بالتنسيق. (اقرأ أيضا: تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة) نسب التنسيق بحسب قواعد تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2020- 2019 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم

«التحرير» تلقي الضوء فى التقرير التالي على التنسيق بالجامعات الخاصة المعتمدة فى مصر لعام 220- 2019، من حيث نسب القبول، والشروط الخاصة بالتنسيق. (اقرأ أيضا: تعرف على الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة)

نسب التنسيق

بحسب قواعد تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2020- 2019 وفق ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا بد أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو الشهادات العربية، أو الأجنبية بنظام المعادلة من أجل الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، بنظام المراحل الثلاث، على أن يكون الحد الأدنى للالتحاق بكليات الطب البشرى 95%، بينما الحد الأدنى لكليات «طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى» 90%، وكلية الهندسة 80%.



وجاء الحد الأدنى للكليات الأدبية «الفنون التطبيقية، والعلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب» 70%، وعلى الجانب الآخر جاء تنسيق كليات «الإعلام، واللغات والترجمة بنسبة 62%، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة 60%، على أن تكون باقى الكليات 55%».

التقديم وليس القبول

وزارة التعليم العالي متمثلة فى المجلس الأعلى للجامعات قررت اعتماد الحد الأدنى للقبول لإقامة مبدأ تكافؤ الفرص، على أن تكون هذه النسب هى الحد الأدنى للتقدم وليس القبول، لا سيما أن الجامعات الخاصة تعتمد فى سياستها على قبول الطلاب الأعلى مجموعا حتى اكتمال الأعداد المطلوبة لكل كلية. (اقرأ أيضا: 65 ألف طالب سجلوا في اختبارات القدرات بالجامعات)

سياسة الدولة

المجلس الأعلى للجامعات قرر خفض الحد الأقصى لأعداد الطلاب المقبولين بكليتى «الصيدلة، وطب الأسنان» بنسبة 25% من إجمالى الأعداد المقرر قبولها، من أجل زيادة أعداد الطلاب المقبولين بهذه الكليات وسد العجز فى هذه التخصصات نتيجة هجرة الأطباء والصيادلة للخارج وهو ما يتفق مع توجه الحكومة نحو زيادة أعداد الأطباء والعاملين بالقطاع الصحى بدايةً من هذا العام.

الجامعات المعتمدة

الجامعات الخاصة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، هى «جامعة 6 أكتوبر، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، الجامعة الألمانية في مصر، جامعة مصر الدولية، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، جامعة الأهرام الكندية، الجامعة البريطانية في مصر، جامعة سيناء، جامعة المستقبل، جامعة فاروس، جامعة النهضة، الجامعة المصرية الروسية، جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، جامعة هليوبوليس، جامعة دراية، جامعة بدر».

وجاءت الجامعات الأهلية المعتمدة كالآتي: «جامعة النيل، والجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني، والجامعة الفرنسية في مصر»، بينما الجامعات ذات الطبيعة الخاصة هي «العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا». (اقرأ أيضا: «التعليم» تحدد موعد نتيجة الثانوية العامة

ويعرف الطالب، بتنسيق 2019، الكلية المرشح لها بالدخول على موقع التنسيق الإلكترونى وطباعة بطاقة الترشيح المتضمنة الكلية المرشح لها الطالب، إذ أعلن مكتب التنسيق زيادة عدد الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة بتنسيق 2019 إلى 75 رغبة بدلا من 60 رغبة.



