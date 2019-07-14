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الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

سامية صالح: العقاب بالحرمان والتهديد المستمر يؤدي للانتحار.. محمد هاني: اتهام الأبناء بالفشل والتقصير وعمل المقارنات مع أصدقائه يؤدي إلى كارثة.. ويجب احتواء الأبناء
تحرير:أمين طه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م
انتحار
انتحار
بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها.  وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات
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المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
مكتب-التنسيق (3)

95% للطب و80% للهندسة.. تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى بدأت أنظار الطلاب وأولياء الأمور المقتدرين ماديا، والذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة الحكومية، تتجه صوب تنسيق الجامعات الخاصة، التى يقل تنسيقها عن نظيراتها من الكليات الحكومية بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% مع تغير طفيف فى درجات القبول كل عام عن سابقه، ومع زيادة كبيرة فى المصاريف الدراسية على الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعات الخاصة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.
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غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

التعليم: 1912 حالة غش.. وإلغاء امتحانات 75 طالبا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 1912 حالة غش تم إلغاء امتحانات 75 حالة منهم، مطالبة نواب البرلمان بعدم التدخل لإزالة العقوبات من على الطلاب. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
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هاجر زاكي.. الأولى في شعبة علمي علوم بالثانوية

حصلت الطالبة هاجر زاكي على ترتيب الأولى في الشعبة العلمية علوم بنتيجة الثانوية العامة، بمجموع درجات 410 من 410، في شعبة علمي علوم من محافظة سوهاج، كما حصل أحد طلاب الثانوية العامة على 410 درجات، لكنه أدى السنة الدراسية في عامين، ومن تكافؤ الفرص ترتيب أوائل الثانوية العامة من أول عام. وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن المدارس الثانوية العامة حصلت على نسبة نجاح 83.6%، والمدارس الرسمية لغات حصلت على 84.1%، والخاصة عربي 62%، والخاصة لغات 87%، والمنازل بنسبة 50%، ونحو 36% من الطلاب حصلوا على أكثر من 90%.
طارق-شوقى

التعليم: نسبة النجاح في المدارس الحكومية 83%

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها، اليوم الأحد، إن نسبة الغش في الثانوية العامة هي 3 حالات من كل ألف طالب، لكن نسبة الشوشرة التي حدثت بسبب حالات الغش كبيرة، وإن الوزارة لن تتخاذل في تطبيق القانون على الغشاشين، مضيفة أن حجم الضغط الذي يتحمله العاملون في الوزارة غير طبيعي ولا يتحمله أي بشر، ومن ثم تم إعلان النتيجة قبل المؤتمر لإزالة الضغط والتوتر، وهذا التوتر هو ما تحدثت عنه الوزارة منذ سنتين حول الثانوية العامة، وهو ما تقوم الوزارة بتغييره حاليا.
هبة محمد سيد

الثانية بالثانوية العامة: تمنيت كلية الطب منذ طفولتي

أعربت الطالبة هبة محمد سيد، الحاصلة على المركز الثانى مكرر بشعبة علمى علوم فى الثانوية العامة، بعد حصولها على مجموع 409.5 بنسبة 99.88%، عن سعادتها بما حققته، ووصولها إلى المركز الثانى على مستوى الجمهورية. وقالت هبة لـ«التحرير»: «لم أصدق نفسى عندما تلقيت اتصالا هاتفيا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفنى، يخبرنى فيه بأننى ضمن أوائل الثانوية العامة هذا العام، إذ حصلت على مجموع 409.5 من 410، بنسبة نجاح 99.88%»، معقبة: «الحمد لله ربنا مش بيضيع تعب حد».
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