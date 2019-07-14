الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

سامية صالح: العقاب بالحرمان والتهديد المستمر يؤدي للانتحار.. محمد هاني: اتهام الأبناء بالفشل والتقصير وعمل المقارنات مع أصدقائه يؤدي إلى كارثة.. ويجب احتواء الأبناء

تحرير:أمين طه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٨ م

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها. وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها.

وهنأت الوزارة جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين بامتحانات الدور الأول وأولياء أمورهم لارتفاع نسبة النجاح ووصولها لأكثر من 78%، موجهة الشكر لجميع العاملين بالثانوية العامة ووزارة الداخلية التي شاركت في تأمين اللجان وطباعة الامتحانات والقضاء على التسريب، وهذا إنجاز كبير لأنه كان يفقد مصداقية الامتحان ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

الضرب والتهديد المستمر

«انتحار طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة ليس جديدا، فكل عام يحدث ذلك لعدة أسباب أهمها خوف الطلاب من عقاب أهاليهم».. هكذا علقت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، على محاولة انتحار عدد من الطلاب الثانوية العامة.

وأضافت صالح، فى تصريح لـ«التحرير» أن التهديد المستمر من الآباء لأبنائهم بالضرب والحرمان فى حالة عدم الحصول على مجموع عالٍ فى الثانوية العامة، يجعل الطلاب أمام حل وحيد هو التخلص من حياتهم، وهذا نتاج طبيعي لعدم معرفة أولياء الأمور بالطريقة المناسبة للتعامل مع أبنائهم وإزالة الضغوط من عليهم، لافتة إلى ضرورة احترام آدمية الطلاب واستخدام طرق حديثة فى التعامل معهم.

وتابعت: «من الطبيعي أن يخطئ البعض أحيانا، ولكن بالدعم والمساندة ينجح كثيرا، ولكن للأسف الإعلام يسهم فى تحطيم الإنسان المصري، ولا يساعد فى تنمية مهارات الطلاب».

ولفتت إلى ضرورة استخدام الفن والدراما التليفزيونية فى نماذج ناجحة تسهم فى بناء الإنسان، وغلق البرامج التى تقدم محتوى يدعم أفكارا تنمي العنف والكراهية.

حالات الانتحار

فى محافظة الشرقية أقدم طالب بالصف الثالث الثانوي العام، بالكاد أتم ربيعه التاسع عشر، على التخلص من حياته، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد؛ بعدما أطلق النار على نفسه من سلاح ناري «طبنجة» مُرخصة، ملك والده، ليسقط صريعًا، وذلك بعد ظهور نتيجته وبيان رسوبه وحصده درجات ضعيفة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، بينما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أُخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد نعيم، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية. (للتفاصيل)

واختلف الأمر فى محافظة أسيوط، حيث لجأ طالب وطالبة بالثانوية العامة، إلى المبيد الحشري والأقراص الكيميائية، فى محاولة بائسة للتخلص من حياتيهما انتحارًا، بسبب ضعف مجموعهما بالثانوية العامة، إلا أن حالة الإعياء التى تعرضا لها جراء التسمم بالطريقتين نبهت أسرتيهما، ليبادر أهلهما بنقلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعي، حيث تم إدخالهما قسم الطوارئ، وتقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهما، ومحاولة إجراء غسيل معدة وتطهير السموم التى تجرعاها بطرق طبية، بينما تم إخطار مديرية أمن أسيوط بواقعتي الشروع فى الانتحار، وذلك للتحقق الأمني من عدم وجود شبهة جنائية. (للتفاصيل)





الصدمات والاكتئاب

بينما أكد الدكتور محمد هاني، استشارى الطب النفسي، أن الصدمات التى يتعرض لها الطلاب نتيجة حصولهم على مجموع منخفض لا يكفي لتحقيق طموحاتهم تؤدي بهم إلى اكتئاب، ومن الممكن أن يصل إلى نوبات انتحار، مطالبا جميع الأهالي بضرورة احتواء ابنائهم احتواء نفسيا لحمايتهم من المخاطر.

وأضاف هاني، فى تصريح لـ«التحرير» أن اتهام الأبناء بالفشل والتقصير وعمل المقارنات مع أصدقائه يؤدي إلى كارثة، ويزيد من حدة الضغط النفسي عنده، لافتًا إلى ضرورة رفع الضغط عن الطلاب وتشجيعهم على تخطى هذه الفترة، حتى ينهض الطلاب ويكملوا حياتهم نحو الأفضل.

المشاكل النفسية للطلاب

وبحسب دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية، على 10 آلاف و648 طالبا وطالبة من المدارس الثانوية العامة والفنية والأزهرية والعسكرية تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما، فإن ما يقرب من 28 إلى 29 من الطلاب يعانون من مشكلات نفسية، تتراوح ما بين أعراض القلق والتوتر والتلعثم فى الكلام والاكتئاب، وهناك ما يقارب 19.5% من الطلبة يلجؤون إلى إيذاء الذات، وما يقارب 21.5% يفكرون فى الانتحار، و 33.4% منهم لجؤوا للعلاج عند طبيب نفسي، و19.9% لجؤوا لصيدلي، و15% لجؤوا للأصدقاء.

اليأس والخوف من المستقبل

فى سياق متصل أرجع الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، السبب فى حالات انتحار طلاب الثانوية العامة إلى مجموعة من العوامل المهمة، أولها شعور الطالب باليأس والخوف من المستقبل، وأن مستقبله أصبح سرابا لعدم تمكنه من الإجابة في الامتحانات بشكل يرتقي إلى تطلعات أسرته، بالإضافة إلى اليأس من الظروف الاجتماعية والنظام التعليمي.

وأضاف مغيث، أن من أسباب لجوء الطلاب إلى الانتحار فقدانهم إحساس الأمان نحو المستقبل، وعدم اكتمال نمو شخصيتهم بالشكل الكافي، خاصة أن هؤلاء الطلاب فى مرحلة المراهقة، ما يجعلهم أكثر عرضة لهذا الإحساس، لأن الشخصية الهشة تجعل الطالب الضعيف يفكر فى الهروب عند أول اختبار حقيقي له.