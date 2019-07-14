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مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

تنتظر تركيا عواقب اقتصادية ضخمة بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، ما يهدد مستقبلها بشكل رئيسي، خاصة في ظل ما تعانيه فعليا من أزمات مالية
تحرير:محمود نبيل ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م
أردوغان
أردوغان
لا تزال أصداء تسلّم تركيا أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، تدوي في أوساط أنقرة السياسية والاقتصادية على حد سواء، وهو الأمر الذي كانت له تبعات ضخمة في كل المجالات التي تراهن عليها أنقرة بقوة. ورأى العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس، أظهر أنه لا يتمتع بالقدرة على تقييم الظروف التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، والتي أدت إلى أزمات ضخمة على المستوى الاقتصادي.
تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.  ترامب يواصل دعم أوكرانيا
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرد على نصر الله: سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان

"سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان" هكذا هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "حزب الله" اللبناني إذا ارتكب "أي غلطة". وأضاف نتنياهو في اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن "حزب الله إذا تجرأ على القيام بحماقة ومهاجمة إسرائيل، سنوجه ضربة ساحقة إلى لبنان"، وفقا لشبكة "روسيا اليوم". تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي تأتي في أعقاب تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، والتي أكد فيها قدرة قواته على استهداف إسرائيل بالكامل.
حاملة-الطائرات-الصينية-لياو-نينج

لتفادي فشل فرنسا.. تعاون صيني روسي لبناء حاملة نووية

منذ أن بدأت في الظهور كقوة عالمية، بدأت الصين في الاستثمار بكثافة في تطوير حاملات الطائرات، خاصة في السنوات الأخيرة، إذ أكملت "لياو نينج"، حاملتها الأولى، برنامج إصلاح وتحديث كبيرا في يناير الماضي، في حين أن الحاملة الثانية من طراز "001A" المصنوعة بالكامل محليا، تخضع حاليا لتجارب بحرية، ومن المتوقع أن تكون جاهزة للدخول في الخدمة بحلول نهاية العام الجاري. وهناك حاملة ثالثة قيد التطوير، على الرغم من أنها مثل سابقاتها، فإنها لن تعمل بالطاقة النووية، وقد يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للجيش الصيني.
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

في مثل هذا اليوم.. نجاة رئيس فرنسا من محاولة اغتيال

في مثل هذا اليوم 14 يوليو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 2002: نجاة الرئيس الفرنسي جاك شيراك من محاولة اغتيال. وفي عام 1789: سقوط سجن الباستيل في فرنسا. وفي عام 1937: التوقيع على معاهدة الحدود المشتركة بين العراق وإيران. وفي عام 1958: الإطاحة بالنظام الملكي في العراق والعمل بالنظام الجمهوري ومقتل الملك فيصل الثاني ملك العراق.
الشرطة-الفرنسية

فرنسا تعتقل 21 مهاجرا إفريقيا اقتحموا مقبرة (فيديو)

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت اعتقال 21 مهاجرًا إفريقيًا بعد اقتحامهم أمس مقبرة "بانثيون" الشهيرة، التي يرقد فيها العديد من الشخصيات الفرنسية، للمطالبة بوثائق إقامة رسمية في البلاد. وأوردت شبكة "فرانس 24" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية عن السلطات الفرنسية القول إن المعتقلين المذكورين سيظلون قيد الاحتجاز حتى يتم التحقيق معهم في انتهاكهم للتشريعات. وقال الادعاء الفرنسي في العاصمة باريس إن أحد المتظاهرين تم اعتقاله بتهمة العنف ضد قوات الشرطة ومن المقرر أن تتم محاكمته غدا الأحد.
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منظومة S-400 الدفاعية

الناتو أهمها.. عواقب وخيمة لتركيا بعد تسلّم S-400

اختارت تركيا أن تسير في اتجاه هادم للعلاقات التي تجمعها بالولايات المتحدة بعد أن استلمت أولى دفعات نظام الدفاع الجوي الروسي المتطور S-400، وهي خطوة عارضتها واشنطن بقوة على مدى الأعوام القليلة الماضية. تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
صحف سعودية

صحف سعودية: تركيا تتجاهل تهديد واشنطن وتتسلم «إس400»

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت، بالعديد من القضايا والموضوعات، وتصدر تسلم تركيا صواريخ روسية عناوين الصحف، كما استعرضت التعزيزات الأمريكية البريطانية في الخليج بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "الأطلسي يبدي قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة صواريخ إس- 400 الروسية"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن حلف شمال الأطلسي عبر أمس الجمعة عن قلقه لبدء تسلم تركيا منظومة الصواريخ الروسية إس-400. وكثيراً ما حذر الحلف تركيا من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أسلحة الحلف، ومنها الطائرة المقاتلة إف-35.
صواريخ-إس-400

تركيا تتسلم أول شحنة من صواريخ إس 400 الروسية

ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل، اليوم الجمعة، أن الشحنة الثانية من منظومة صواريخ إس 400 الروسية وصلت إلى تركيا. وأكدت روسيا، أنباء بدء تسليم منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400 إلى تركيا، اليوم، وأعلنت وزارة الدفاع التركية، منذ ساعات، أن أنقرة تسلمت اليوم، الأجزاء الأولى من صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية، في تصريحات سابقة، إن تركيا تغامر بمواجهة تداعيات خطيرة، في حال استمرت حتى النهاية في صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-22

بالأرقام.. اقتصاد تركيا يدفع ثمن أطماع أردوغان

لم تعد الأمور في الاقتصاد التركي تسير على النهج الذي يريده الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة بعد أن تلقت أنقرة العديد من الضربات على المستوى الاقتصادي بفعل العقوبات الأمريكية القاسية، أو حتى بسبب القرارات السيئة لأردوغان في السياسات المالية. سعي أردوغان الدائم نحو امتلاك كافة مقاليد السلطة الاقتصادية وقيادة السياسة المالية للبلاد، أدت جميعها لحالة من انعدام التوازن على المستوى الاقتصادي، وبالأخص بعدما أقال مراد تشتين قايا، محافظ البنك المركزي التركي خلال الأيام القليلة الماضية.
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