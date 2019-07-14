مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

تنتظر تركيا عواقب اقتصادية ضخمة بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، ما يهدد مستقبلها بشكل رئيسي، خاصة في ظل ما تعانيه فعليا من أزمات مالية
لا تزال أصداء تسلّم تركيا أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، تدوي في أوساط أنقرة السياسية والاقتصادية على حد سواء، وهو الأمر الذي كانت له تبعات ضخمة في كل المجالات التي تراهن عليها أنقرة بقوة.
ورأى العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس، أظهر أنه لا يتمتع بالقدرة على تقييم الظروف التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، والتي أدت إلى أزمات ضخمة على المستوى الاقتصادي.
تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
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تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي.
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وأكدت وكالة الأنباء الأمريكية بلومبيرج أن أردوغان يخاطر بمستقبل بلاده الاقتصادي من خلال شراء "إس 400"، وهو الأمر الذي من المتوقع أن تلحقه واشنطن بعقوبات ضخمة على المستوى الاقتصادي.
وقال مارك تشامبيون وسيلكان هاكا أوغلو، الكاتبان في بلومبيرج، إن مزيج العقوبات الأمريكية وفقدان ثقة السوق باستقلال البنك المركزي التركي سيختبران ما إذا كانت القوة العسكرية متوسطة الحجم لتركيا ستنجح وحدها في عالم متعدد الأقطاب.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن وصول أول شحنة من نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي من طراز "إس 400" إلى أنقرة، يوم الجمعة، يمثل خطوة جديدة من أنقرة لمواجهة محتملة مع واشنطن.
وفي تحدّ للاعتراضات الأمريكية الشديدة والتهديد بفرض عقوبات، بدأت تركيا في استلام أول شحنة من النظام الصاروخي الروسي، وهي خطوة تراها العديد من الأوساط السياسية في العالم بمنزلة اختبار لمكانة أنقرة غير المستقرة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".
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وقال المقال الذي نشرته بلومبيرج للكاتبين الاقتصاديين: "من خلال تسلم أنظمة الدفاع الجوي الروسية، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تجاوز خطا سياسيا وهو يخاطر بإلحاق أضرار دائمة باقتصاد بلاده وعلاقاتها مع الغرب".
وأكد مقال بلومبيرج أن أنقرة تتوقع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يحجب أو يخفف من رد فعله القاسي، الذي سيتمثل في مزيد من العقوبات، مع التأكيد أن تركيا "لا تزال عنصرًا حيويا للغاية بالنسبة للمصالح الأمنية الأمريكية، ومهمة أيضا لأوروبا باعتبارها بوابة محتملة لملايين اللاجئين، خاصة أنها بمنزلة حائط الدفاع الأول ضد تدفق اللاجئين إلى أوروبا".
أشار تشامبيون وهاكا أوغلو خلال مقالهما إلى إقالة أردوغان لمحافظ البنك المركزي التركي في وقت سابق من يوليو الجاري، مستشهدين بالمؤسسة المالية كسبب رئيسي لضعف الاقتصاد.
وفي سياق متصل، قال إيان ليسير، مدير صندوق مارشال الألماني في بروكسل، إن "التداعيات السياسية لذلك خطيرة للغاية، لأن استلام الدفاع الجوي الروسي سيؤكد للكثيرين أن تركيا تتحول إلى بديل غير غربي".
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وأضاف: "سيخلق ذلك الكثير من القلق والمشاعر السيئة داخل الناتو، ومن الواضح أنه سيزيد من الشعور بعدم الارتياح تجاه وجود تركيا داخل الحلف".
وخلال الفترة الماضية، باتت هناك شكوك سياسية في أن الطريقة التي يقود بها أردوغان تركيا يمكن أن تصل ببلاده لبر الأمان الاقتصادي، بعد أن زالت قبضته السياسية عن العديد من المدن القوية.