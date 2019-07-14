مستقبل اقتصادي مظلم ينتظر تركيا بعد صفقة «إس 400»

تنتظر تركيا عواقب اقتصادية ضخمة بعد تسلمها منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400»، ما يهدد مستقبلها بشكل رئيسي، خاصة في ظل ما تعانيه فعليا من أزمات مالية

تحرير:محمود نبيل ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣٩ م

أردوغان

لا تزال أصداء تسلّم تركيا أولى شحنات منظومة الدفاع الجوي "إس 400" الروسية، تدوي في أوساط أنقرة السياسية والاقتصادية على حد سواء، وهو الأمر الذي كانت له تبعات ضخمة في كل المجالات التي تراهن عليها أنقرة بقوة. ورأى العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين أن إصرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة مع الروس، أظهر أنه لا يتمتع بالقدرة على تقييم الظروف التي مرت بها بلاده خلال العام الماضي، والتي أدت إلى أزمات ضخمة على المستوى الاقتصادي.

تحذيرات الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتركيا بمزيد من العقوبات حال إتمام الصفقة مع موسكو، لم تؤتِ ثمارها، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يتبعه رد فعل قوي من جانب الولايات المتحدة، التي كانت قد أوجعت عقوباتها تركيا على المستوى الاقتصادي خلال العام الماضي. ترامب يواصل دعم أوكرانيا