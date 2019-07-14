جريمة

السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

تحرير:محمد مجلى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م
حريق ملاهي الاتحاد السكندري
حريق ملاهي الاتحاد السكندري
شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.
بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة باب شرق بنشوب حريق بنادى الاتحاد السكندري. على الفور توجه مسؤولو قسم شرطة باب شرق والقيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتم التعامل
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إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.
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مصرع سيدة وإصابة آخر بسبب تعطل مصعد في بهتيم

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد وأصيب حارس عقار، في حادث تعطل مصعد إحدى العمارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي مباشرة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثاني شبرا الخيمة بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكني، وانتقل رجال الحماية المدنية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى مكان الحادث لكشف الملابسات.
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طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

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"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
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اصابة 9سيدات وطفل فى حريق (1)

ارتفاع مصابي حريق مستشفى الشاطبي للولادة إلى 18 شخصا

ارتفع عدد مصابي حريق مستشفى الشاطبى للنساء والولادة، التابع لجامعة الإسكندرية، إلى 18 مصابا، حيث اندلع الحريق مساء اليوم الجمعة، بالطابق الثاني قسم النساء والتوليد، وذلك بسبب ماس كهربائي، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفيات الأميري التابع لجامعة الإسكندرية، ومستشفى الأوقاف "رأس التين" التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقى العلاج، وحالة واحدة إلى مستشفى دار إسماعيل للولادة لتلقى العلاج المناسب، حيث تراوحت الإصابات بين اختناقات وجروح وحروق متوسطة أثناء عملية الإطفاء.
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توقف حركة ترام الإسكندرية بسبب حريق محل آثاث

تواصلت الحرائق فى محافظة الإسكندرية، حيث شب حريق هائل بأحد محال الآثاث الراقي الكائن بمنطقة باكوس، شرق عروس البحر الأبيض المتوسط، مساء اليوم الجمعة، وسط ترجيحات أولية تشير إلى أن سبب اندلاع الحريق وقوع ماس كهربائي بالمحل المشار إليه، دون ورود أي أنباء عن وقوع أي وفيات أو إصابات، وأن الخسائر مادية فقط، فيما تسبب الحريق فى توقف حركة ترام الإسكندرية، لحين وصول سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية للتمكن من السيطرة على النيران وإعادة تسيير حركة الترام واستئناف الرحلات ذهابا وإيابا.ً
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حريق محل في الإسكندرية بسبب ماس كهربائي

نشب حريق هائل بمحل أدوات كهربائية، اليوم الإثنين، بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية التابعة لحي الجمرك، بوسط الإسكندرية إذ تسببت النيران في التهام محتويات المحل دون وقوع إصابات في الأرواح. تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل في محل أدوات كهربائية، رقم 74 شارع السبع بنات بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة المنشية، على الفور انتقل مأمور وضباط القسم وإدارة الحماية المدنية لمحل الواقعة ترافقهم 3 سيارات من قوات الحماية المدنية.
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دماء على 3 عجلات.. 72 ساعة جرائم بطولة «توك توك»

مركبة تسير على 3 عجلات كان الهدف المنشود منها التيسير على المواطنين، لا سيما سكان المناطق الشعبية ذات الشوارع والأزقة الضيقة التي لا يتعدى عرض شوارع بعضها المترين، ما يحول دون سير السيارات (الملاكي- الأجرة) بأريحية تامة فانتشرت على نطاق واسع في غضون فترة وجيزة، لكن ذلك التوسع المخيف اقترن بجرائم سرقة بل وقتل، كان القاسم المشترك بينها جميعا هو استخدام الـ"توك توك" في تنفيذها ما بين وسيلة هروب من مسرح الجريمة أو التخلص من الأدوات المستخدمة في ارتكابها وجثامين الضحايا.
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