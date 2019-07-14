السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

تحرير:محمد مجلى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٥ م

حريق ملاهي الاتحاد السكندري

شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.

بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالمديرية، بورود بلاغ من قسم شرطة باب شرق بنشوب حريق بنادى الاتحاد السكندري. على الفور توجه مسؤولو قسم شرطة باب شرق والقيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتم التعامل