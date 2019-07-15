زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة التي يسببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تسبب الجذور الحرة حدوث طفرة في الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد
بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة.
يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة.
زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.
نظرا لفوائد زيت فيتامين E الهائلة، يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالبشرة، كما يمكن شراؤه زيتا نقيا لاستخدامه وحده أو مزجه مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Women's Health.
ما تأثير زيت فيتامين E؟ وكيف يعمل؟
زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة
نظرا لفوائد زيت فيتامين E الهائلة، يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالبشرة، كما يمكن شراؤه زيتا نقيا لاستخدامه وحده أو مزجه مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Women's Health.
ما تأثير زيت فيتامين E؟ وكيف يعمل؟
زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة التي يسببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تسبب الجذور الحرة حدوث طفرة في الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والبقع الداكنة، ناهيك بأمراض مثل سرطان الجلد.
ويمكن أن يساعد زيت فيتامين E أيضًا في تلاشي البقع والندبات الداكنة، وتهدئة الأمراض الالتهابية، وإعطاء رطوبة للجلد طويلة الأمد، مع الحفاظ على حاجز بشرتك الواقي سليما.
هل يمكن وضع زيت فيتامين E على الوجه؟
بالطبع يمكن وضعه على الوجه، وتقول جوانا فارجاس، خبيرة التجميل: «يمكن لأي شخص يعاني من أضرار أشعة الشمس وفقدان المرونة والجفاف أن يستفيد من زيت فيتامين E، حيث يمتص ضوء الأشعة فوق البنفسجية ويعمل حاجزا طبيعيا ضد أشعة الشمس، كما يمكن لأي شخص الاستفادة من وضعه قبل إضافة الكريم الواقي من الشمس لمزيد من الحماية».
كيف يمكن استخدام زيت فيتامين E؟
قد يكون زيت فيتامين E شديد التركيز وثقيلا للغاية بحيث لا يمكن وضعه تحت المكياج في أثناء النهار، وبدلا من ذلك، اختاري منتجا يحتوي على نسخة مخففة من فيتامين E، مثل مصل الترطيب والإصلاح، الذي يمكنك العمل به في روتينك الصباحي، حيث سيخلق حاجزًا واقيا على سطح بشرتك للحفاظ على التأثير الضار للجذور الحرة والتلوث.
يجب حفظ الزيت النقي للاستخدام الليلي؛ وذلك لأنه لا يختلط جيدا مع المنتجات التي تعتمد على الماء، لذا تأكدي من تجفيف وجهك تمامًا قبل وضع الزيت، وإلا فلن يمتص بشرتك.
هذا الزيت ليس فعالا فقط، بل إنه أفضل عند إضافة فيتامينات وأحماض أخرى له مثل فيتامين C وحامض الفيرليك، فيقول تيد لاين، طبيب أمراض جلدية: «من خلال الجمع بين الزيوت، فإن زيت فيتامين E الأكثر فاعلية».
في كثير من الأحيان يتم دمج فيتامين E وفيتامين C في إكسير قوي واحد يوفر حماية مزدوجة، وذلك لأن فيتامين C يعالج سطح الجلد، بينما يميل فيتامين E إلى اختراق أعمق، وبالتالي تحصل البشرة على مضادات أكسدة مركبة.
متى يجب عدم استخدام فيتامين E؟
في حين أن مجموعة متنوعة من أنواع البشرة تستفيد من هذا الإكسير السحري، فإن من الأفضل الابتعاد عن هذا المنتج الثقيل قبل الخروج، لأنه قد يسبب تفاقم حَب الشباب، بالإضافة إلى تهيج الجلد خاصة للبشرة الحساسة، ما يؤدي إلى تقشيره والحكة.
كبسولات فيتامين E البديل للشفاه والسيلوليت
1- تشقق الشفاه
فيتامين E يحتوي على مرطبات طبيعية، ويساعد في علاج جفاف البشرة بشكل عام، فاستخدميه إذا كنتِ تعانين من تشقق الشفاه، خاصة في فصل الشتاء، وضعي الزيت الموجود في كبسولات فيتامين E كمرطب شفاه طبيعي، وادهني شفاهك قبل النوم يوميا للحصول على شفاه جميلة.
2- القضاء على السيلوليت
يساعد فيتامين E على تنشيط الدورة الدموية وتغذية خلايا البشرة، ما يساعدك في التخلص من الخطوط البيضاء، التي تسمى "السيلوليت"، كل ما عليك هو دهن المنطقة المصابة بخليط من زيت فيتامين E وعصير الليمون مرة يوميا، ودلكي المنطقة برفق في حركات دائرية.