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زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة التي يسببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تسبب الجذور الحرة حدوث طفرة في الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد
تحرير:فيروز ياسر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
فوائد زيت فيتامين E
فوائد زيت فيتامين E
بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة. يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة. زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.
نظرا لفوائد زيت فيتامين E الهائلة، يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالبشرة، كما يمكن شراؤه زيتا نقيا لاستخدامه وحده أو مزجه مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Women's Health. ما تأثير زيت فيتامين E؟ وكيف يعمل؟ زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة
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أعراض-التهاب-القولون-الدرني

غير الكيماوي.. علاج جديد لسرطان القولون والمستقيم

أثبتت دراسة حديثة عدم فعالية العلاج الكيماوي على المصابين بسرطان القولون والمستقيم في مراحله المتأخرة، وتوصلت إلى أن خلط ثلاثة أدوية محددة، قد يساعدهم على الشفاء منه بشكل جزئي. قد تختلف النتائج بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الأمعاء -المعروف أيضًا باسم سرطان القولون والمستقيم- والأشخاص الذين لديهم شكل متقدم من المرض اختلافًا كبيرًا. حسب صحيفة "Medical news today"، فإن مرضى سرطان القولون يمكنهم البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات أو أكثر من ذلك، في حين أن المصابين بالمرض في مراحله المتأخرة يمكنهم البقاء لبضعة أشهر فقط.
شكل-جسمك-يكشف-عن-صحتك

شكل جسمك يكشف عن صحتك.. الكمثرى عرضة للدوالي

سواء كنت تحملين وزنا زائدا حول معدتك، أو أن الإفراط في تناول الطعام يسبب زيادة الوزن في الفخذين، إذن فكل شخص وبخاصة المرأة لديها مشكلة في جزء من جسمها. لا يدرك الكثير من الأشخاص أن شكل الجسم له تأثير على الصحة، فكل شكل من أشكال الجسم المعروفة يتسبب في مجموعة من المشكلات، بداية من أمراض القلب إلى الدورة الشهرية، لذلك، سواء كان جسمك على شكل تفاحة أو كمثرى أو ساعة رملية، فإليك كيف يؤثر شكلك على صحتك وما يمكنك القيام به، وفقا لما ذكره موقع «ذا ميرور» البريطاني.
أدوية-السكري

كيف يصبح دواء السكري علاجا لقصور القلب؟

مرض السكري شائع بين الرجال والنساء وحتى الأطفال، فيمكن ولادة الأطفال به نتيجة عوامل وراثية، وكلما حدثت مضاعفات، سيكون المريض عرضة للإصابة بأمراض أخرى كالسكتات الدماغية وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول، كما يحتاج مريض السكري إلى نظام غذائي معين لكي لا ترتفع مستويات السكر في الدم. وتحدث الكثير من اكتشافات الأدوية عن طريق الصدفة، أو الملاحظة العرضية، فكر في بداية ظهور البنسلين والأنسولين، والآن قد يكون أول دواء تم العثور عليه لإطالة عمر المصابين بداء السكري من النوع 2 قادرًا على علاج قصور القلب.
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