زيت فيتامين E علاج سحري لبشرتك.. يحمي من الشيخوخة

زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة التي يسببها التعرض للأشعة فوق البنفسجية، كما تسبب الجذور الحرة حدوث طفرة في الخلايا، ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد

تحرير:فيروز ياسر ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

فوائد زيت فيتامين E

بالطبع سمعتِ كثيرا عن فوائد فيتامين E واستخداماته المتعددة، خاصة أنه يضاف لمنتجات العناية بالبشرة والشعر، كما أنه يباع على شكل زيت يمكن استخدامه في روتين العناية بالبشرة. يحارب زيت فيتامين E علامات الشيخوخة، ويحمي من التلوث، ويقلل من ظهور البقع الداكنة، على سبيل المثال لا الحصر؛ لذلك فمن المنطقي أن هذا المكون القوي يحظى بشعبية كبيرة. زيت فيتامين E مشتق بشكل طبيعي، ويوجد في مصادر مثل الأفوكادو وزيت الزيتون والبطاطا الحلوة، كما أن أجسامنا تنتجه أيضا.

نظرا لفوائد زيت فيتامين E الهائلة، يتم استخدامه في العديد من منتجات العناية بالبشرة، كما يمكن شراؤه زيتا نقيا لاستخدامه وحده أو مزجه مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، وذلك وفقا لما ذكره موقع Women's Health. ما تأثير زيت فيتامين E؟ وكيف يعمل؟ زيت فيتامين E مضاد للأكسدة، بمعنى أنه يكافح الجذور الحرة