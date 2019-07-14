سيارات كهربائية تسيطر على الأسواق في المستقبل

تقدم هذه المجموعة من السيارات أداء رائعًا على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على أن تكون مسيطرة على الأسواق في المستقبل القريب
على مدى الأشهر القليلة الماضية، قدمت العشرات من السيارات بشكل عام أداء رائعا على كل المستويات، وهو الأمر الذي جعلها موضع ثقة من جانب الجمهور؛ ما وضح بقوة من خلال قدرتها على جذب فئات جماهيرية مختلفة على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي.
وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي دفع بعض الخبراء يتوفعون أن تسيطر تلك الموديلات المتطورة على الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة في العام الجاري، أو حتى بالمستقبل القريب.
وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "إن دي تي في" الهندية، مجموعة من أهم السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تتربع على عرش الأسواق العالمية في المستقبل القريب.
أودي E-Tron
تعد من الموديلات الفاخرة التي تراهن عليها شركة أودي الألمانية العملاقة، وأضافت العديد من التطويرات والتعديلات على المستوى الفني، الأمر
وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "إن دي تي في" الهندية، مجموعة من أهم السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تتربع على عرش الأسواق العالمية في المستقبل القريب.
أودي E-Tron
تعد من الموديلات الفاخرة التي تراهن عليها شركة أودي الألمانية العملاقة، وأضافت العديد من التطويرات والتعديلات على المستوى الفني، الأمر الذي جعلها تنافس كواحدة من أهم الموديلات الرياضية الكهربائية.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
وعلى المستوى الفني تقدم أودي E-Tron مجموعة من التقنيات المتطورة التي تراهن عليها الشركة في الأسواق خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يمنحها ميزة عن باقي السيارات الكهربائية في الأسواق خلال الوقت الحالي.
إم جي eZS
كانت من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض "SUV" في الأسواق العالمية في الأشهر القليلة الماضية، وهي واحدة من بين الموديلات التي يرى الخبراء أنها قدمت جديدًا في التقنيات المتصلة بالسيارات الكهربائية، والتي باتت تحظى بتقدير واسع على المستوى العالمي.
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وتراهن الشركة البريطانية على العديد من الإمكانيات التي يمكن أن تجتذب العديد من الشرائح الجماهيرية في الأسواق العالمية، سواء على مستوى إمكانيات السيارة الكهربائية أو القدرات الرياضية الفاخرة.
نيسان ليف
تعد أنجح السيارات الكهربائية بالكامل على الإطلاق، وهي تتمتع أيضًا بالعديد من الإمكانيات، سواء على مستوى التقنيات الفنية والقدرات الفاخرة التي تضع السيارة الكهربائية الشهيرة على رأس الموديلات المطلوبة في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي.
واستطاعت نيسان ليف أن تقدم أداء رائعا على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي من المتوقع استمراره في المستقبل، حال مواصلة الشركة اليابانية في تطويرها فنيًّا.
جاجوار I-Pace
تعد من أهم السيارات الرياضية متعددة الأغراض في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، لا سيما وأنها تراهن بشكل رئيسي على الجمع بين القدرات الفنية والإمكانية الخاصة بالسيارات الكهربائية.
وخلال الفترة الماضية، قدمت السيارة أداءً رائعًا في الأسواق العالمية، كما أنها حظيت بتطويرات مختلفة على مستوى الإمكانيات الفنية، بما يساعدها على مواصلة هذا الأداء في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وبالأخص بالبلدان التي تهتم بالموديلات الكهربائية بشكل رئيسي.
هيونداي إيونيك
لا تزال سيارة هيونداي الكهربائية الأولى على رأس الترشيحات للسيطرة على الأسواق العالمية التي تفضل السيارات الكهربائية بشكل رئيسي، خاصة أن الشركة الكورية تراهن على الأداء والقوة، بالإضافة إلى التقنيات الفاخرة، التي تعد عامل الجذب الرئيسي للجماهير.
وعلى المستوى الفني، تتمتع هيونداي إيونيك بالإمكانيات الضخمة التي تساعدها على جذب هؤلاء الذين يراهنون دومًا على الأداء القوي، أو حتى الفئات الجماهيرية التي تسع دومًا لإمكانيات السيارات الكهربائية الجذابة.