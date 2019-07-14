سيارات كهربائية تسيطر على الأسواق في المستقبل

تقدم هذه المجموعة من السيارات أداء رائعًا على مستوى الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على أن تكون مسيطرة على الأسواق في المستقبل القريب

تحرير:محمود نبيل ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

أودي E-Tron

على مدى الأشهر القليلة الماضية، قدمت العشرات من السيارات بشكل عام أداء رائعا على كل المستويات، وهو الأمر الذي جعلها موضع ثقة من جانب الجمهور؛ ما وضح بقوة من خلال قدرتها على جذب فئات جماهيرية مختلفة على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي. وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي دفع بعض الخبراء يتوفعون أن تسيطر تلك الموديلات المتطورة على الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة في العام الجاري، أو حتى بالمستقبل القريب.

وفي هذا السياق، استعرضت شبكة "إن دي تي في" الهندية، مجموعة من أهم السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تتربع على عرش الأسواق العالمية في المستقبل القريب. أودي E-Tron تعد من الموديلات الفاخرة التي تراهن عليها شركة أودي الألمانية العملاقة، وأضافت العديد من التطويرات والتعديلات على المستوى الفني، الأمر