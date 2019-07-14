مصرع سيدة وإصابة آخر بسبب تعطل مصعد في بهتيم

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م

جثة - أرشيفة

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد وأصيب حارس عقار، في حادث تعطل مصعد إحدى العمارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي مباشرة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثاني شبرا الخيمة بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكني، وانتقل رجال الحماية المدنية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى مكان الحادث لكشف الملابسات.

وتبين لرجال الشرطة والمحليات مصرع "أسمهان.ا - 38 عاما - ربة منزل" وإصابة حارس العقار خلال تعطل مصعد أحد العقارات السكنية ببهتيم واستمرار صعوده وهبوطه بشكل مفاجئ بين الأدوار وعدم مقدرتهم على الخروج منه حتى هبط بالدور الأرضى، مما أسفر عن مصرع ربة المنزل وإصابة الحارس بإصابات خطيرة. من جانبه،