جريمة

مصرع سيدة وإصابة آخر بسبب تعطل مصعد في بهتيم

تحرير:هيثم بطاح ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
جثة - أرشيفة
جثة - أرشيفة
لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد وأصيب حارس عقار، في حادث تعطل مصعد إحدى العمارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي مباشرة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثاني شبرا الخيمة بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكني، وانتقل رجال الحماية المدنية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى مكان الحادث لكشف الملابسات.
وتبين لرجال الشرطة والمحليات مصرع "أسمهان.ا - 38 عاما - ربة منزل" وإصابة حارس العقار خلال تعطل مصعد أحد العقارات السكنية ببهتيم واستمرار صعوده وهبوطه بشكل مفاجئ بين الأدوار وعدم مقدرتهم على الخروج منه حتى هبط بالدور الأرضى، مما أسفر عن مصرع ربة المنزل وإصابة الحارس بإصابات خطيرة. من جانبه،
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إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.
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السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

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طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

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"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
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مصرع طفل ركله حصان في زفة شعبية بشبرا الخيمة

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قطار - أرشيفية

مصرع عامل سقط من القطار أثناء زيارة صديقه بالقليوبية

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انتحار

بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

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جثة (3)

مقتل محامٍ وإصابة زميله على أيدي لصوص في شبرا الخيمة

قُتل محامٍ وأصيب آخر، اليوم السبت، على أثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، ما أدى إلى وفاة أحدهما وإصابة الآخر، وتم نقله إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله، مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بوفاة وإصابة محاميين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية؛ لكشف غموض وملابسات الحادث وضبط الجناة.
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