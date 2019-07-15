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منها التطبيقات.. تقنيات سيارات جذبت الجمهور في 2019

لا شك أن التقنيات الحديثة في العام الجاري خضعت لتقييم الجمهور بشكل رئيسي على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أن تجربتها العملية تمنح مؤشرات واضحة عن مدى رضا الجمهور
تحرير:محمود نبيل ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
جيب
جيب
على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقنيات التي ظهرت في السيارات بشكل عام، وهو الأمر الذي كان موضع تقييم من جانب الجمهور، والذي قام بتجربة تلك السيارات بشكل رئيسي على مدى تلك الأشهر، بما أسهم في تكوين وجهة نظر واضحة عنها. وحاولت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العشرات من التقنيات المتطورة في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي كان بمثابة رهان من هؤلاء المصنعين في مجال تطوير الموديلات خلال العام الجاري، ولا شك أن بعض تلك الشركات كسبت الرهان.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أبل إنسايدر الإلكترونية، مجموعة من الإمكانيات والقدرات التي نالت إعجاب الجمهور بشكل رئيسي في السيارات خلال العام الجاري. شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس الكاميرا الأمامية لا تمثل فقط متعة للسائقين، ولكنها أيضًا يمكن أن تكشف الأخطاء التي يرتكبها العديد
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سكودا سوبيرب

لمواجهة الركود.. شركات جديدة تخفض أسعار سياراتها

أعلنت شركة بروتون الماليزية تخفيض سعر سيارتها السيدان بريفي 2019، بقيمة 15 ألف جنيه، ونشر الموقع الرسمي للشركة الأسعار الجديدة في يوليو، كما خفضت شركة سكودا الأوروبية سعر سيارتها «سوبيرب» بقيمة 20 ألف جنيه، بسبب المنافسة الشديدة بين الشركات والوكلاء لتحريك مبيعاتها في السوق، والتخلص من موديل عام 2019. وتسببت حملات المقاطعة الشعبية، وفي مقدمتها «خليها تصدي- زيرو جمارك» في كثير من المشكلات التي أجبرت وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة.
دايو-لانوس (7)

شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج. وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.
أودي E-Tron

سيارات كهربائية تسيطر على الأسواق في المستقبل

على مدى الأشهر القليلة الماضية، قدمت العشرات من السيارات بشكل عام أداء رائعا على كل المستويات، وهو الأمر الذي جعلها موضع ثقة من جانب الجمهور؛ ما وضح بقوة من خلال قدرتها على جذب فئات جماهيرية مختلفة على مستوى الأسواق العالمية بشكل رئيسي. وخلال الفترة الماضية، برزت العديد من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي دفع بعض الخبراء يتوفعون أن تسيطر تلك الموديلات المتطورة على الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة المقبلة في العام الجاري، أو حتى بالمستقبل القريب.
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