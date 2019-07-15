منها التطبيقات.. تقنيات سيارات جذبت الجمهور في 2019

لا شك أن التقنيات الحديثة في العام الجاري خضعت لتقييم الجمهور بشكل رئيسي على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أن تجربتها العملية تمنح مؤشرات واضحة عن مدى رضا الجمهور
على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقنيات التي ظهرت في السيارات بشكل عام، وهو الأمر الذي كان موضع تقييم من جانب الجمهور، والذي قام بتجربة تلك السيارات بشكل رئيسي على مدى تلك الأشهر، بما أسهم في تكوين وجهة نظر واضحة عنها.
وحاولت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العشرات من التقنيات المتطورة في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي كان بمثابة رهان من هؤلاء المصنعين في مجال تطوير الموديلات خلال العام الجاري، ولا شك أن بعض تلك الشركات كسبت الرهان.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أبل إنسايدر الإلكترونية، مجموعة من الإمكانيات والقدرات التي نالت إعجاب الجمهور بشكل رئيسي في السيارات خلال العام الجاري.
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الكاميرا الأمامية
لا تمثل فقط متعة للسائقين، ولكنها أيضًا يمكن أن تكشف الأخطاء التي يرتكبها العديد
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أبل إنسايدر الإلكترونية، مجموعة من الإمكانيات والقدرات التي نالت إعجاب الجمهور بشكل رئيسي في السيارات خلال العام الجاري.
شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس
الكاميرا الأمامية
لا تمثل فقط متعة للسائقين، ولكنها أيضًا يمكن أن تكشف الأخطاء التي يرتكبها العديد من الأشخاص أثناء قيادة السيارات، الأمر الذي يجعلها من الأمور الحيوية، وهي إحدى الإمكانيات التي ظهرت بقوة في العديد من الموديلات خلال الفترة الأخيرة، ويمكن وصفها بواحدة من أهم التقنيات التي احتوتها السيارات في العام الجاري، ولذلك فهي تبقى من أهم الأمور التي أدخلت على صناعة السيارات في الآونة الأخيرة بالأسواق العالمية.
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خطوط الأضواء الخلفية
تمنح الخطوط الخلفية المضيئة رونقا رائعا للسيارات، خاصة أنها من بين الأمور التي تراهن عليها العديد من الشركات المصنعة للسيارات في الموديلات الجديدة، وذلك على الرغم من كونها ليست من التقنية الجديدة في الأسواق العالمية.
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وبخلاف الجانب الجمالي للسيارة، فإن خطوط الأضواء الخلفية تساعد أيضًا في زيادة عوامل الأمان والسلامة أثناء عملية السير، لا سيما أنها قادرة على جذب الانتباه بشكل أكبر للسائقين للسيارات الخلفية، وهو الأمر الذي يقلل من معدلات الحوادث بشكل واضح.
فاتح أبواب الجراج
عل الرغم من كونها ليست من التقنيات المتصلة بشكل رئيسي بالفنيات والقدرات الخاصة بالسيارة أو حتى رفاهية القيادة أو المتعة، فإنها تعد من أهم التقنيات التي راهنت عليها العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات وكل ما يتعلق بها.
وتستطيع تلك التقنيات التي لاقت نجاحًا كبيرًا على مستوى الأسواق العالمية، إجراء اتصال دائم مع وحدة الفتح والإغلاق الخاصة بباب الجراج، وهي إحدى التقنيات الفاخرة التي باتت ترتبط بشكل رئيسي بأصحاب السيارات الأغنياء في السنوات الماضية.
مراقبة القيادة
من بين أهم التقنيات التي كانت بمثابة طمأنة لأولياء الأمور للسائقين المراهقين، والذين غالبًا ما يقودون السيارات بشكل متهور وبسرعات عالية.
وتمنح بعض التطبيقات المتخصصة القدرة لأولياء الأمور لمراقبة المراهقين أثناء القيادة، ومعرفة الأماكن التي زاروها من خلال تتبع السيارات، وهو الأمر الذي يمنحهم الفرصة في التعرف على الطريقة التي يقودون بها السيارات، والاطمئنان عليها بشكل رئيسي.
تطبيقات السيارات
بات الاتصال بالسيارات عبر التطبيقات الذكية واحدًا من أهم الأمور التي لاقت نجاحًا واسعًا في الأسواق العالمية، خاصة أن العديد من السائقين باتوا على دراية بأهمية متابعة حالة السيارات ومواعيد الصيانة وغيرها من الأمور التي تحتاج متابعة صارمة من جانب الأنظمة الآلية.
وتمنح هذه التقنيات أصحاب السيارات القدرة على السيطرة بالكامل على العديد من الوظائف التي يمكن أن تقوم بها السيارة بشكل رئيسي.
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