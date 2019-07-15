منها التطبيقات.. تقنيات سيارات جذبت الجمهور في 2019

لا شك أن التقنيات الحديثة في العام الجاري خضعت لتقييم الجمهور بشكل رئيسي على مستوى الأسواق العالمية، لا سيما أن تجربتها العملية تمنح مؤشرات واضحة عن مدى رضا الجمهور

تحرير:محمود نبيل ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

جيب

على مدى الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك العديد من التقنيات التي ظهرت في السيارات بشكل عام، وهو الأمر الذي كان موضع تقييم من جانب الجمهور، والذي قام بتجربة تلك السيارات بشكل رئيسي على مدى تلك الأشهر، بما أسهم في تكوين وجهة نظر واضحة عنها. وحاولت العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات إصدار العشرات من التقنيات المتطورة في الأسواق المختلفة، وهو الأمر الذي كان بمثابة رهان من هؤلاء المصنعين في مجال تطوير الموديلات خلال العام الجاري، ولا شك أن بعض تلك الشركات كسبت الرهان.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة أبل إنسايدر الإلكترونية، مجموعة من الإمكانيات والقدرات التي نالت إعجاب الجمهور بشكل رئيسي في السيارات خلال العام الجاري. شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس الكاميرا الأمامية لا تمثل فقط متعة للسائقين، ولكنها أيضًا يمكن أن تكشف الأخطاء التي يرتكبها العديد