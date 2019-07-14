تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

4 اتفاقيات جديدة وقعتها الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، تمنح الأخيرة الحقوق في تقديم خدمات جديدة لعملائها مثل التليفون الأرضي وسرعات إنترنت غير مسبوقة

تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.

وبموجب الاتفاقيات أصبحت اتصالات مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون الأرضي لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك بمقتضى التراخيص التي حصلت عليها اتصالات مصر لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية اللازمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية توصيل أفضل خدمة بأعلى

وبموجب الاتفاقيات أصبحت اتصالات مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون الأرضي لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك بمقتضى التراخيص التي حصلت عليها اتصالات مصر لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية اللازمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية توصيل أفضل خدمة بأعلى جودة لعملاء اتصالات مصر.



وفيما يخص اتفاقيات الإتاحة، والتي تتمثل في تقديم اتصالات مصر تكنولوجيا الـVDSL لعملائها من مشتركي الإنترنت الثابت، سوف تبدأ اتصالات في تقديم خدمات فريدة من نوعها وسرعات غير مسبوقة لعملائها بسرعات تصل إلى 30 ميجابت في الثانية حتى 100 ميجابت في الثانية، ويعتمد تسعير خدمات

الـbitstream على حجم السعات المباعة، بهدف الاستمتاع بأقصى سرعة اعتمادًا على شبكة الشركة المصرية للاتصالات التي شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة.



قام بالتوقيع على الاتفاقيات، المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والمهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، بحضور عدد من قيادات الشركتين.





وقد علق المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلاً: "سعداء بالاستمرار في التعاون مع اتصالات مصر لتحقيق مكاسب مشتركة للشركتين والذي سيعود بدوره لإثراء السوق المحلية عن طريق تنوع الخدمات وتحسين جودة الخدمة. تحقق اتفاقيات خدمات الصوت الثابت الافتراضي الاستفادة لشركة اتصالات مصر من خلال قيامها بتقديم خدمة جديدة لعملائها وهي خدمة الصوت الأرضي بينما ستعزز إيراد وحدة أعمال المشغلين للشركة المصرية للاتصالات مدفوعا بالزيادة في عملاء شركة اتصالات مصر المشتركين بالخدمة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك تدعم اتفاقيات خدمات الإتاحة اتصالات مصر في تطوير عروض خدمات الإنترنت الثابت وتساهم في تحقيق المصرية للاتصالات لعائد أفضل على استثماراتها الهائلة في البنية التحتية للاتصالات في مصر".



وقال المهندس حازم متولى، الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر: "سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع شريك النجاح، الشركة المصرية للاتصالات، ونسعى دائمًا من خلال مثل تلك الاتفاقيات إلى تقديم أفضل نماذج شراكة بين مشغلي الاتصالات في السوق المصرية.

إن تلك الاتفاقيات تأتي في الأساس في إطار استراتيجية اتصالات مصر بتقديم أحدث وأفضل جودة خدمات متكاملة لعملائها في مصر، وبأحدث تكنولوجيا متطورة ظهرت في الأسواق العالمية".

وأضاف "خلال المرحلة القادمة سوف تقدم اتصالات لعملائها العديد من العروض والمنتجات التي تطرح لأول مرة في السوق المصرية اعتمادًا على أقوى شبكة في مصر للمحمول، وأسرع تكنولوجيا في مجال التليفون والإنترنت الأرضي، كما نفخر بأن عميل اتصالات مصر في الوقت الحالي يمكنه الحصول على كل خدمات التليفون الأرضي والمحمول من خلال أي فرع من فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية".

تجدر الإشارة إلى قيام شركة اتصالات مصر بإجراء أول اتصال هاتفي على التليفون الأرضي على هامش مشاركتها في معرض الاتصالات الدولي جيتكس 2018 في مدينة دبي، بمشاركة كل من المهندس حازم متولى، رئيس الشركة، والمهندس خالد حجازي الرئيسي التنفيذي للقطاع المؤسسي بالشركة.