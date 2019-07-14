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تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

4 اتفاقيات جديدة وقعتها الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، تمنح الأخيرة الحقوق في تقديم خدمات جديدة لعملائها مثل التليفون الأرضي وسرعات إنترنت غير مسبوقة
تحرير:أحمد البرماوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م
توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية
في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
وبموجب الاتفاقيات أصبحت اتصالات مصر قادرة على تقديم خدمة التليفون الأرضي لعملائها من خلال فروعها المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، وذلك بمقتضى التراخيص التي حصلت عليها اتصالات مصر لتقديم خدمات الهاتف الثابت وأجرت عليها التجارب الفنية اللازمة على مدار الشهور الماضية للتأكد من إمكانية توصيل أفضل خدمة بأعلى
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البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
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الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

36 مليار جنيه زيادة باستثمارات الحكومة في 11 شهرا

شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة كبيرة خلال فترة الـ11 شهرا الأولى من العام المالى المنصرم 2018- 2019، والممتدة من يوليو حتى مايو الماضيين، وبلغت الزيادة نحو 36 مليار جنيه، وبلغت الاستثمارات الحكومية نحو 111.2 مليار جنيه مقابل 75.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، ووفقا للتقرير المالى الشهرى الصادر عن وزارة المالية، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بواقع 47% على نفس الفترة من العام المالى 2017- 2018، خاصة مخصصات قطاعى التعليم والصحة، ما يعكس أكبر قدر من الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين.
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عادل-حامد -رئيس-المصرية للاتصالات

«المصرية للاتصالات» توقع شراكة مع بنك مصر

وقعت المصرية للاتصالات وبنك مصر اليوم اتفاقية استعدادًا لإطلاق تطبيق المحفظة الإلكترونية عبر المحمول. وصممت الخدمة لتمكين العملاء من إرسال واستقبال الأموال والاحتفاظ بها بشكل آمن عن طريق تطبيق للهواتف الذكية. وستتيح المحفظة للعملاء خدمات سحب وإيداع الأموال من خلال فروع الشركة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك عن طريق شركائها، ذلك إلى جانب إمكانية قيام العملاء بأنفسهم بإضافة وربط بطاقات الخصم / الائتمان الخاصة بهم والمصدرة من بنك مصر بهذه المحفظة لتنفيذ معاملاتهم المالية.
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رئيس «المصرية للاتصالات» يكشف حقيقة زيادة أسعار الإنترنت

قال المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي لشركة المصرية للاتصالات، إن الأسعار الجديدة للإنترنت مخفضة عن الأسعار القديمة، وليس كما يتصور البعض بأنه تم رفعها على العميل، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة الماضية عملت الشركة على تطوير الإنترنت لتقديم خدمة متكاملة للعملاء ومساهمة في خطة الدولة للتحول الرقمي. وأضاف حامد خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، عن أن الشركة خصصت نحو 17 مليار جنيه للانتهاء من رفع كفاءة الإنترنت خلال عامين. وأوضح حامد أن الشركة المصرية للاتصالات استمرت نحو 26 مليار جنيه في تأهيل خدمات الإنترنت خلال السنوات الخمس الماضية.
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WE تعلن رفع الحد الأقصى لسرعات الإنترنت

كشفت الشركة المصرية للاتصالات عن تنفيذها نقلة نوعية جديدة في خدمات الإنترنت فائق السرعة في مصر، وذلك في إطار مشروع ضخم لتطوير قدرات الشبكات ورفع جودة خدمات الإنترنت، حيث قامت خلال المرحلة الأولى من المشروع، والتي انتهت في يونيو 2019، برفع الحد الأقصى لباقات الإنترنت فائق السرعة لتبدأ من 30 ميجابيت في الثانية بدلاً من 5 ميجابيت في الثانية لتمكين العملاء من الاستمتاع بأقصى سرعة تتيحها الشبكة على الفور ولمدة شهرين بدون أي زيادة في السعر. كما قامت الشركة بزيادة سعة الباقات المقدمة للعملاء لتتماشى مع السرعات والجودة الجديدة لخدمات الإنترنت.
المصرية-للاتصالات وجونيبر-نتوركس تعقدان-شراكة-لتمكين-الشركات والمؤسسات-المصرية من-التحول الرقمي‎ (1)

شراكة بين المصرية للاتصالات وجونيبر لدعم الشركات في التحول الرقمي

وقعت الشركة المصرية للاتصالات -أول مشغل اتصالات متكامل في مصر- مذكرة تفاهم مع شركة جونيبر نتوركس - الرائدة في مجال الحلول والشبكات المتطورة والآمنة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز التعاون مع شركة جونيبر كمزود تكنولوجي استراتيجي للمصرية للاتصالات وتوسيع نطاق الأعمال بين الجانبين وإتاحة الفرص المشتركة لتوفير حلول الشبكات عالية الأداء للشركات والمؤسسات، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصرية للاتصالات أن تصبح شريكًا معتمدًا لإعادة بيع الحلول التكنولوجية لشركة جونيبر في مصر.
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