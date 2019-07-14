إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

سيارات إطفاء - أرشيفية

أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.

وضم المصابين كل من: محمد مصطفي 26 عاما مقيم بشارع العرفاني، مصاب بحروق بنسبة 80 %، ومحمد أحمد عبد الهادي 52 عما مقيم بشارع الرحمة، مصاب بحروق بنسبة 50 % ، محمد أبو حسيبة عبد الواحد 50 عاما، مقيم بشارع الرحمة، مصاب بحروق بنسبة 80 %، وشافعي فتحي أحمد علي 43 عاما مقيم بشارع التوحيد مصاب بحروق بنسبة 25