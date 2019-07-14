جريمة

إصابة 4 أشخاص في انفجار تنك بنزين سيارة بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
سيارات إطفاء - أرشيفية
سيارات إطفاء - أرشيفية
أُصيب 4 أشخاص بحروق في مناطق متفرقة بأجسامهم، إثر انفجار تنك بنزين سيارة، واسطوانة لحام، أثناء إجراء إصلاحات لسيارة ملاكي أمام ورشة سمكرة داخل مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وتحرر محضر بالواقعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وأُخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، وتلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغا من الدكتور أسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول 4 أشخاص مصابين بحروق متفرقة في الجسم.
وضم المصابين كل من: محمد مصطفي 26 عاما مقيم بشارع العرفاني، مصاب بحروق بنسبة 80 %، ومحمد أحمد عبد الهادي 52 عما مقيم بشارع الرحمة، مصاب بحروق بنسبة 50 % ، محمد أبو حسيبة عبد الواحد 50 عاما، مقيم بشارع الرحمة، مصاب بحروق بنسبة 80 %، وشافعي فتحي أحمد علي 43 عاما مقيم بشارع التوحيد مصاب بحروق بنسبة 25
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جثة

مصرع سيدة وإصابة آخر بسبب تعطل مصعد في بهتيم

لقيت سيدة مصرعها اليوم الأحد وأصيب حارس عقار، في حادث تعطل مصعد إحدى العمارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي مباشرة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم ثاني شبرا الخيمة بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكني، وانتقل رجال الحماية المدنية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى مكان الحادث لكشف الملابسات.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (5)

السيطرة على حريق بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري

شب حريق هائل بحديقة أطفال نادي الاتحاد السكندري، بمنطقة الشاطبي، وسط محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الأحد، بينما انتاب رواد النادي والعاملين حالة من القلق والفزع بسبب تصاعد أدخنة كثيفة غطت أرجاء النادي بصورة كثيفة، وأثارت الذعر بين المارة من الخارج، بينما تمكن رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى باقي أرجاء النادي والمحال المجاورة والمطاعم المحيطة ولم ترد أي أنباء عن وجود أي إصابات بين الأطفال أو رواد النادي أو العاملين.
جثه -علي-الطريق (2)

طلب صداقة و13 طعنة.. حكاية «أميرة» والحبيب الخائن

طلب صداقة ومكالمة فلقاء فخيانة فجريمة قتل، تلخص الكلمات السابقة تفاصيل جريمة دارت أحداثها في صحراء مركز العياط جنوبي محافظة الجيزة، عندما دافعت فتاة قاصر عن أعز ما تملك، رافضة التفريط في شرفها وتسليم جسدها إلى شاب غلبته شهوته الدنيئة وسيطرت نزواته الشيطانية على أفكاره وجوارحه، اتفق مع صديقه على خطة غلب عليها المكر والدهاء بمساعدته في استدراج صديقته، ومن ثم مواقعتها جنسيا، اتخذ من سيارته الميكروباص التي يقودها وسيلة لتنفيذ ما يدور في مخيلته لكن الفتاة أردته قتيلا.
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"خد30 ألف واسكت".. مأساة أسرة ضحية حمام الموت بالمرج

حوارٍ ضيقة، وبيت عنوانه الرضا، مضيء كقلوب قاطنيه، يغلب قسوة الحياة بابتسامة تغطي بحرا من الشقاء، حلمه يدخره في ولده، ودعاؤه يسبقه الستر، ولكن تبددت الأحلام، وانطفأت الأنوار ودق الحزن الباب، وخطف الموت الحلم تاركا خلفه رجلا جالسا على عتبة بابه لا يملك سوى صورة ولده ودمع يغرق وجهه، وأم شاردة الذهن فتحت الباب على مصراعيه في انتظار من خرج ولم يعد، تُمني نفسها بأن ما حدث كابوس سوف يسحقه الحلم، تمسك بملابس فلذة كبدها وترفع يديها للسماء مرددة: «الصبر من عندك يا رب». «حازم خالد» صاحب الـ13 عاما، كان حلمه أن يصبح لاعب كرة مشهورا.
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تصادم

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في تصادم على طريق جمصة

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة. وتلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بورود بلاغ لضباط شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ملاكي وأجرة" على طريق جمصة، أمام كوبري البدوها، ووجود مصابين تنوعت إصاباتهم، وحالة وفاة، ونُقلوا جميعا إلى مستشفى بلقاس، وتم التحفظ على الجثمان في ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة. انتقل ضباط وحدة شرطة النجدة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أنه وقع بين سيارتين "ملاكي وأجرة 7 ركاب".
انتشال غريق - أرشيفية

مصرع أم وابنتها في انقلاب سيارة بترعة المحمودية

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما غرقًا، اليوم الجمعة، أثر وقوع حادث انقلاب سيارة بترعة المحمودية بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، حيث انقلبت السيارة في الترعة بسبب السرعة الزائدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الدوار بقيادة الرائد بهاء الكردى رئيس قطاع كفر الدوار للحماية المدنية من انتشال الجثتين، وتم نقلهما لمشرحة مستشفى كفر الدوار العام الشاملة، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث وانتداب فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثتين وتحديد سبب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
إصابة 3 أشخاص (5)

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة بالدقهلية (صور)

شهدت عزبة متري التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأقفاص العنب في ترعة الساحل، وإصابة 3 أشخاص بكسور متفرقة، إذ اصطدمت في جرار زراعي يسحب مُولد ويسير عكس الاتجاه، واختلت عجلة القيادة من يد السائق، وانقلبت السيارة في الترعة، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، وهرعت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى شربين العام.
تشكيل-عصابة

حكاية 5 أيام بحثا أوقعت عصابة «السوزوكي» في الجيزة

عامان من السرقة، ظن خلالهما أفراد عصابة لسرقة السيارات وتحديدا "سوزوكي فان" أن سقوطهم في قبضة الشرطة أمر مستبعد، لم يتوقفوا عن ارتكاب جرائمهم، بل راحوا يوسعون نشاطهم الإجرامي خارج نطاق محل سكنهم -مركز العياط جنوب محافظة الجيزة- بحثا عن جني مزيد من المال وزيادة أرصدتهم من المال الحرام غير عابئين بما يتوفر لديهم من معلومات عن حسرة ضحاياهم على سرقة سياراتهم وضياع مصدر رزقهم ما بين رب أسرة يبحث عن توفير نفقات رعيته، وشاب يخطو أولى خطواته في حياته العملية حالما بغد أفضل.
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