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أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٨ م
أحمد جمال صابر فريد
أحمد جمال صابر فريد
«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
 وأشار أحمد لـ«التحرير» إلى أنه أصغر إخوته بعد شقيقته الكبرى وشقيقيه، إلا أنه لم ينس مجهود والده والذي كان وكيلًا للمعهد الأزهري، وحُسن تربيته لهم حتى وفاته قبل 4 سنوات، وهو الطريق الذي استكملته والدته التي تشغل حاليًا منصب كبير المعلمين بقطاع التربية والتعليم.وعن المرحلة المُقبلة، أوضح أول الشعبة
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المستشار عمر مروان - وزير شئون مجلس النواب

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
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البرلمان يوافق على مواد الإصدار في قانون الجمعيات

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العام اليوم، على مواد الإصدار بمشروع قانون الجمعيات الأهلية، وتضمنت هذه المواد منع توفيق أوضاع الجمعيات الإرهابية، وعدم جواز عملها بعد إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب، ونصت (المادة الأولى): بمراعاة ما ورد بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009.
انتحار

الأسرة والمجتمع..من المسئول عن انتحار طلاب الثانوية؟

بعد مرور ساعات قليلة على إعلان نتيجة امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، والتى وصلت نسبة النجاح في المدارس الحكومية إلى 83%، وارتفعت عن العام الماضي بشكل ملحوظ، حاول عدد من الطلاب التخلص من حياتهم بطرق مختلفة منها شرب مبيد زراعى أو تناول كميات كبيرة من الأقراص الكميائية، أو إطلاق النار على أنفسهم، وذلك بسبب حصولهم على مجموع منخفض لا يسمح لهم بالالتحاق بكليات القمة، الأمر الذى يطرح تساولا حول الأسباب الحقيقة وراء إقدام هؤلاء الطلاب على الانتحار.
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95% للطب و80% للهندسة.. تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة

لم تمضِ سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى بدأت أنظار الطلاب وأولياء الأمور المقتدرين ماديا، والذين لم يتمكن أبناؤهم من الحصول على مجاميع تؤهلهم للالتحاق بكليات القمة الحكومية، تتجه صوب تنسيق الجامعات الخاصة، التى يقل تنسيقها عن نظيراتها من الكليات الحكومية بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% مع تغير طفيف فى درجات القبول كل عام عن سابقه، ومع زيادة كبيرة فى المصاريف الدراسية على الجامعات الحكومية، فى الوقت الذى بدأت فيه الجامعات الخاصة فتح أبوابها لاستقبال الطلاب لسحب ملفات التقديم واستيفاء الأوراق.
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«التحرير» تحاور أوائل شهادة الثانوية الأزهرية

بالتزامن مع إعلان نتائج الثانوية العامة، أسدل الأزهر الشريف الستار على نتائج الثانوية الأزهرية، حيث أناب الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، ظهر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر. وأجرى شيخ الأزهر، مساء أمس السبت، من ألمانيا حيث يجرى فحوصات طبية، اتصالات هاتفية بأوائل الثانوية الأزهرية لتهنئتهم بالنجاح والتفوق، وحثهم على مواصلة الاجتهاد والتفوق، كما هنأ فضيلته أسر الطلاب الأوائل وقدم لهم الشكر على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم حتى يصلوا لهذا المستوى.
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بالأسماء.. ننشر أوائل الثانوية الأزهرية

اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 49.98%، وبلغت النتيجة للقسم العلمي 67.98% والأدبي 41.78% والشعبة الإسلامية 93.55%، وبذلك تبلغ النسبة العامة للنجاح 49.98%، بالإضافة لمعهد غزة بنسبة نجاح 83.93% أدبي، والعلمي 77.61%. وأعلنت مشيخة الأزهر الشريف أسماء أوائل الجمهورية بالثانوية الأزهرية. _ الأول للقسم العلمى: أحمد بكر محمد عبد البارى، المجموع 650 درجة بنسبة 100%. _ الثانى علمى: أميرة عبد الحميد رخا عبد الحميد، المجموع 649 بنسبة 99.85%. _ الثانى مكرر علمى: مصطفى محمود سعد، المجموع 649 بنسبة 99.85%.
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شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
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شيخ الأزهر لقادة إفريقيا: بالتعليم نقضي على الإرهاب

قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنه بالتعليم سنقضي على الحروب وسندحر الإرهاب وسنوقف نزيف الدم، خاصة في العالم العربي والإسلامي والإفريقي. ووجه شيخ الأزهر خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الدولي الـ20 لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، الذي بدأت فعالياته صباح اليوم الإثنين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، التي ألقاها نيابة عنه الشيخ صالح عباس، القائم بأعمال وكيل الأزهر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤيته الحكيمة خلال رئاسته القمة الإفريقية الاستثنائية.
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