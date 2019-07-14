أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م

الملك لير

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.

"كايرو شو" أعلنت منذ فترة عن عدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، يوم 12 يونيو الماضي لأسباب هندسية طارئة، وذلك حتى تتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة. يذكر أن يحيى الفخراني قدّم "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وأخرجها مسرحيًا أحمد