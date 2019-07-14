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أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

تحرير:محمد عبد المنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٦ م
الملك لير
الملك لير
وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
"كايرو شو" أعلنت منذ فترة عن عدم عرض مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني، يوم 12 يونيو الماضي لأسباب هندسية طارئة، وذلك حتى تتمكن من إجراء العمليات الهندسية اللازمة لتقديم العرض بكفاءته الفنية المعهودة. يذكر أن يحيى الفخراني قدّم "الملك لير" على خشبة المسرح قبل 17 عامًا، وأخرجها مسرحيًا أحمد
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اشرف-عبد الباقي

«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.
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«قريتنا».. هكذا تناول يحيى حقي الجهل والجبن والنفاق

في عام 1905، أي قبل 22 عاما من ميلاد كاتب القصة القصيرة يوسف إدريس، ولد صاحب خالدة "قنديل أم هاشم" أيقونة الرواية المصرية، القدير يحيى حقي. نجاح تلك الرواية "قنديل أم هاشم" أفضى إلى ارتباط اسم يحيى حقي بها، وهو ما أدى إلى النظر إليه كروائي وليس كقاص في المقام الأول، خاصة عند الأجيال الناشئة، ونلحظ أنه في أغلب تعريفات أعماله، تُذكر كرواية أقرب منها كقصص قصيرة، حتى في عمله الأشهر "قنديل أم هاشم". وعلى عكس أبناء الجيل اللاحق له، الذين ركز كل منهم على نوع أدبي واحد -مهما تعددت أسباب ذلك- إلا أن ما قدمه يحيى حقى يجعله أكثر من روائي وقاص.
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صربيا تكرم طه حسين وأوركسترا «النور والأمل»

افتتحت صريبا، اليوم السبت، معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، وذلك بحضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويل، وعدد من المسئولين. وبناءً على اقتراح السفارة المصرية، تم تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، وأوركسترا "النور والأمل"، - وهي فرقة موسيقية تضم مجموعة من المكفوفين المهرة في عزف الموسيقى - في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثانى أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي.
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وائل-كفورى

وائل كفوري يستعد لحفله الأول في السعودية

يستعد الفنان وائل كفوري لإحياء حفله الأول في المملكة العربية السعودية، الشهر الجاري، ضمن فعاليات "موسم جدة" بدعم من الهيئة العامة للترفيه. وأعلن الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن النجم اللبناني سيشارك في المهرجان من خلال حفل بتاريخ 14 يوليو على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية، ومن جانبه روج "كفوري" لحفل "ملك الرومانسية" بالسعودية، ونشر عبر حسابه بـ"إنستجرام"، بوستر الليلة المنتظرة، ودشّن هاشتاج "#وائل_كفوري_في جدة".
نيكي-ميناج

نيكي ميناج تتراجع عن إحياء حفلها في السعودية

تراجعت مغنية الراب الأميركية نيكي ميناج عن إحياء حفلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ قائلة إنها "تريد إظهار دعمها لحقوق المرأة والمثليين وحرية التعبير"، وفق وكالة أسوشتيد برس. وأضافت في بيان لهان اليوم الثلاثاء: "بعد تفكير عميق، قررت ألا أقدم حفلا في جدة، رغم أني تمنيت أن أقدم عروضي أمام محبيَّ في السعودية، لكني وبعد دراسة الأمر، وجدت أنه من المهم أن أظهر دعمي الواضح لحقوق المرأة ومجتمع المثليين وحرية التعبير". وكان من المقرر أن تحيي نيكي حفلها في الـ18 من يوليو الحالي.
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رانيا يوسف تطالب بإسقاط الولاية عن الفتيات بعد الـ18

دعمت الفنانة رانيا يوسف، مطالب إنهاء الولاية على الفتاة القاصر سنًا ببلوغها سن الثامنة عشرة في المملكة العربية السعودية، وشاركت النجمة المصرية، اليوم الثلاثاء، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بهاشتاج "#إقرار_إسقاط_الولاية_بعد_الـ18"، وكتبت: "نعم لإسقاط الولاية بعد الـ18.. نعم لحرية المرأة.. نعم لنجاح المرأة.. نعم لاستقلال المرأة". وكانت صحيفة "عكاظ" المحلية في السعودية قد نشرت ما يفيد أنه تم تشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية بالمملكة.
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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.
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