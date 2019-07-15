«الحب الضائع» لطه حسين.. حرب وعشق وخيانة

اهتم عميد الأدب العربي طه حسين بالأعمال النقدية والفكرية، كما قدم العديد من المؤلفات الأدبية القصصية والروائية وترجم منها الكثير إلى لغات أخرى

تحرير:كريم محجوب ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص

في سيرته الذاتية "الأيام"، تعرفنا على محطات، ومواقف في حياة عميد الأدب العربي طه حسين، وتعد هي -الأيام- ورائعته "دعاء الكروان" من أشهر أعمال العميد لجمهور القراء، وهذا لعدة أسباب، منها أن إبداع وعطاء طه حسين تركز على الأعمال الفكرية والفلسفية فضلا عن مؤلفاته في النقد، كونه أيقونة نقدية جليلة أثرت وأثّرت بلا شك في أجيال كاملة من كبار كتاب العصر الحديث، وأيضا كان للأجيال التي لحقت به دور في ذلك بدءًا من يحيى حقي، نجيب محفوظ، إحسان عبدالقدوس، يوسف السباعي وغيرهم العديد، حيث لاقت كتاباتهم شهرة عند جموع القراء.

طه حسين المولود عام 1889، أضاء بنور علمه، وبراعته المتناهية في التخيل والتصور والتعبير، الحياة الثقافية المصرية الحديثة، وحدد ملامحها وساهم في تأسيس بنيتها، وكان موسوعة نقدية لا تضاهى. خاض طه حسين العديد من المعارك الأدبية، وبخلاف الأعمال الفكرية والنقدية، قدم عددا من المؤلفات الروائية والقصصية لعل

طه حسين المولود عام 1889، أضاء بنور علمه، وبراعته المتناهية في التخيل والتصور والتعبير، الحياة الثقافية المصرية الحديثة، وحدد ملامحها وساهم في تأسيس بنيتها، وكان موسوعة نقدية لا تضاهى.

خاض طه حسين العديد من المعارك الأدبية، وبخلاف الأعمال الفكرية والنقدية، قدم عددا من المؤلفات الروائية والقصصية لعل أشهرها "دعاء الكروان"، وساهم في هذه الشهرة تحويله إلى فيلم سينمائي يحمل نفس الاسم من بطولة أحمد مظهر وفاتن حمامة، وصنف العمل من أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية.

كانت كتابات طه حسين قاسية، كنقده القاسي للكتاب في معظم الأحيان، وسنتعرض بالمثال هنا إلى قصة "الحب الضائع" وهي تنتمى إلى مجموعة قصصية قد كتبها العميد وصدرت أولى طبعاتها عام 1943 تحمل نفس العنوان.

وشغلت قصة "الحب الضائع" الحيز الأكبر من تلك المجموعة، كما شملت المعاناة الأكثر أيضًا، فالمأساة تكتنفها قلبا وقالبا، فحين تقرؤها ستغور في أعماق كآبتها، ولن تنتشلك السعادة إلا لحظات قليلة ثم سترتد بقسوة إلى كآبة ومأساة تنتهي بصدمة حزينة.

«والناس يقولون: إننا نحن الفرنسيين أمة مريضة بالتعليل والتحليل، وإن فيلسوفنا ديكارت قد أفسد علينا عقولنا لكثرة ما ألح علينا في أن نحلل ونعلل، أنا إذن فرنسية من هؤلاء الفرنسيين، لم أبرأ من هذا المرض الفرنسي العام؛ مرض التأويل والتعليل».

تبدأ «الحب الضائع» بصوت الراوي وهي بطلة القصة فتاة فرنسية في العشرين من عمرها تدعى "مادلين"، تئن من المعاناة والوحدة، ولم تجد شيئا تفرغ فيه هذا الألم، فتفكر في أن تكتب يومياتها وأفكارها، وتلح عليه الحاجة في الكتابة لكنها تتأنى حتى تنتقى دفترًا أنيقًا منمقًا كاتمًا للأسرار.

«فلا بد أن أختار الدفتر الذي أتحدث إليه، كما أختار الصديق الذي أوثره بالمودة والإخاء، ولابد من أن تكون هنالك ملاءمة بين نفسي وبين هذا الدفتر، يجب أن يكون خليقًا بكتمان السر والضن به على الذين قد يتطفلون أو يتطلعون إلى القراءة واستباحة ما اؤتمن عليه».

حياة مادلين كانت طبيعية جدا، فهي فتاة من أسرة متوسطة يعمل والدها طبيبا، وأخوها الأكبر قد أنهى دراسته للطب أيضًا، والثاني يدرس الحقوق، والثالث بالمرحلة الثانوية، وهي فتاة دؤوب تذاكر دروسها بشغف واجتهاد، وها هي أيام وكانت تستعد للمرحلة الثانوية، حتى اشتعل فتيل الحرب الكبرى.

«وكانت أسرتنا راضية موفورة ليست بذات ثروة ضخمة، ولكنها ليست ضيقة اليد ولا سيئة الحال ولا عاجزة عن أن تعيش عيشة فيها كثير من رغد وخفض».

تنقلب أحوال "مادلين" رأسًا على عقب وتعرف المأساة طريقها ببدء الحرب، وبدلا من أن تمارس العائلة أنشطتها الصيفية، تأتى الحرب وتفرض قراراتها وتأخذ إخوتها الاثنين الكبار إلى القتال، ويذهب أبوها إلى التطوع في المستشفيات.

تمت الحرب 6 أشهر ثم زف إليهم خبر وفاة الابن الأكبر، وبعدها خبر إصابة الثاني، وزاد الفقد فقدًا بخبر مؤلم وهو تطوع الأخ الأصغر لهما في الحرب قبل إتمامه للسن القانونية، فيودعونه ذات صباح، وبالوداع تُفقد أخباره.

«وأبقى مع أمي وأخي في قريتنا هذه آمنين من غارات الحرب، غير آمنين أنباءها المنكرة، ومناظرها البشعة، إذا انحدرنا إلى هذه المدينة أو تلك، فرأينا هذا السيل الذي كان يتدفق بالجرحى على المستشفيات، وذلك السيل الذي كان يتدفق بالمحاربين على الحدود».

فترات قاسية قضتها "مادلين"، تعيسة، باكية، شاحبة الوجه، قليلة النوم، كثيرة التفكير، لا ترافق سوى الدفتر حينما يختليان ببعضهما، بعيدًا عن الأعين، وقد أحست "مادلين" بأن هناك شيئا يدور على ألسنة العائلة بخصوصها ويبدو أنه الزواج، أيام وتكهنات وتوقعات، وتتأكد المسألة لدى "مادلين"، ومن هنا تبدأ رائحة السعادة تتسلل تدريجيا إلى روح الفتاة، وتُحيي نفسها من جديد.

«قد كان بين المدعوين والسامرين والراقصين فتى، نظرت إلى شخصه فامتلأ به قلبي، وسمعت صوته ففتنت به نفسي، وراقصته ساعة فصرفت إليه عن كل شيء، أيا للعجب أكنت مهيأة لهذا الفتى؟ أكان هذا الفتى مهيأً لي؟ أكانت خطبتي إلى هذا؟».

تتزوج مادلين من مكسيم، لم يكن بينهما علاقة حب أو سابق معرفة، لكنهما أحبا بعضهما بحرارة، وعاشا في سعادة بالغة وتحولت حياة الفتاة من الحزن والوحدة إلى العكس تمامًا، وبعد الزواج يتعرفان على جارتهما "لورنس" المتزوجة من رجل مريض، طريح الفراش لا يفارقه، قد أصيب هو الآخر جراء الحرب.

«وقد احتملت لورنس خطبها جلدة، وصبرت عليه عزيزة النفس عميقة الحزن وصرفت عن الحياة ولذاتها أعواما، وكانت تدخر الحزن لخلوتها حتى لا ترى أحدا، ولا يراها أحد، وكنا نجد ذلك منها، ونرفق بها أشد الرفق، ونكبرها أعظم الإكبار، ونصرف ما نبذل من جهد لنصرفها عن هذه الخلوة التي كان الحزن ينتظرها فيها».



توفى زوج لورانس، وبقيت علاقة الصداقة بين الزوجين والمرأة باقية، بل كانت تشتد سواعدها بين "مكسيم ولورانس"، وكانت مادلين غير مكترثة وتحسب أن الموضوع يقف فقط عند حد الصداقة والتعامل البريء.

رزقت "مادلين" بمولود، ويبدو أن انشغالها به قد ساعد في تطور علاقة زوجها بـ"لورنس" التي بدأت بصداقة ثم آلت إلى عطف وحب، وبطبيعة الحال لم تكن "مادلين" تأبه بما يحدث والشكوك لم ترادوها أبدًا حتى التقطت رسالة كان قد سحبها الطفل من مكتب أبيه، وهنا عرفت ما حدث وأن زوجها دخل في علاقة مع "لورانس"، لكنها رفضت اعتبارا لصداقة العائلتين وقررت مغادرة المنزل والهجرة.

«وداعا أيها الحبيب، وإن كنت أبغض حبك وأضيق به، وداعا أيتها الصديقة البائسة الأمينة، لن أراكما ولن أرى طفلكما حتى أستيقن بأني أصبحت لرؤيتكم أهلا، وداعا، وإن كان في الحياة ما يعزيني ويسليني، فهو أني هممت بالإثم ولم أتورط فيه، وكدت أخونك يا مادلين ولكني آثرت اتصال العذاب والحرمان والغربة على أن أنظر إليك فأستحي منك».

هذه الكلمات أعادت الشقاء مرة أخرى إلى روح مادلين، فذهبت خائبة الآمال إلى بيت عائلتها، فترة ويأتى الزوج ليرجعها، فتقابله بفتور جم، وتذهب معه وتحاول أن تكمل حياتها على خير، وتحاول أن تستجمع شتات سعادتها مرة أخرى، رغم وجع الخيانة وحالة الغيرة الشديدة التي تنتابها حينما تتذكر لورانس.

«وداعا على كل حال، ومكسيم؟ كلا، ما ينبغي أن أفكر في مكسيم، وأنت أيها الطفل العزيز؟ كلا، ما ينبغي أن أفكر فيك الآن، وإن كنت لا أجد إلى الانصراف عنك سبيلا».

وبعدما استقبلت "مادلين" حياتها الجديدة وحاولت التأقلم، بادرها اعتراف أدلى به "فيليب" صديق زوجها "مكسيم"، وكان له وقع آخر غير ذي قبل على نفس الزوجة، فاعترف لها أن "لورانس" قد عادت إلى فرنسا، وعادت العلاقة بينها وزوجها، بل وتطورت إلى علاقة غرامية حميمية، وهو ما مثل لـ"مادلين" صدمة لم تفرق كثيرًا عن سابقتها، وكأنها اعتادت المآسي، ولكنها ملتها الآن، فقررت أن ترحل، وبعد أن كتبت آخر صدماتها في دفترها "صديقها الوحيد"، أقبلت على الانتحار ويبدو أن لورنس أيضًا قد انتحرت.

«أصبح الناس ذات يوم وقد قرؤوا في صحف الإقليم نعي سيدتين أهدت كل واحدة منهما نفسها إلى الموت، وجعل الناس في المدينة إذا لقي بعضهم بعضا يلمون بهذا النبأ، ويقول بعضهم لبعض: يا عجبًا، كأنما كانتا على ميعاد».