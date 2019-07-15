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«الحب الضائع» لطه حسين.. حرب وعشق وخيانة

اهتم عميد الأدب العربي طه حسين بالأعمال النقدية والفكرية، كما قدم العديد من المؤلفات الأدبية القصصية والروائية وترجم منها الكثير إلى لغات أخرى
تحرير:كريم محجوب ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ ص
طه حسين
طه حسين
في سيرته الذاتية "الأيام"، تعرفنا على محطات، ومواقف في حياة عميد الأدب العربي طه حسين، وتعد هي -الأيام- ورائعته "دعاء الكروان" من أشهر أعمال العميد لجمهور القراء، وهذا لعدة أسباب، منها أن إبداع وعطاء طه حسين تركز على الأعمال الفكرية والفلسفية فضلا عن مؤلفاته في النقد، كونه أيقونة نقدية جليلة أثرت وأثّرت بلا شك في أجيال كاملة من كبار كتاب العصر الحديث، وأيضا كان للأجيال التي لحقت به دور في ذلك بدءًا من يحيى حقي، نجيب محفوظ، إحسان عبدالقدوس، يوسف السباعي وغيرهم العديد، حيث لاقت كتاباتهم شهرة عند جموع القراء.
طه حسين المولود عام 1889، أضاء بنور علمه، وبراعته المتناهية في التخيل والتصور والتعبير، الحياة الثقافية المصرية الحديثة، وحدد ملامحها وساهم في تأسيس بنيتها، وكان موسوعة نقدية لا تضاهى. خاض طه حسين العديد من المعارك الأدبية، وبخلاف الأعمال الفكرية والنقدية، قدم عددا من المؤلفات الروائية والقصصية لعل
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يحيى-الفخرانى-الملك-لير

أسرة «الملك لير» تصل إلى جدة لبدء العروض

وصل فريق عمل مسرحية الملك لير إلى جدة لبدء عرض المسرحية هناك، وحرصت الفنانة هبة مجدى على مشاركة جمهورها لحظة وصولها، ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي بـ«إنستجرام»، وظهر معها الفنان الكبير يحيى الفخراني وكتبت: "وصلنا إلى مطار جدة مع أبي الروحي يحيى الفخراني لعرض مسرحية الملك لير في فاعليات موسم جدة". وكان المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية قد أعلن منذ فترة أن المملكة ستستضيف عرض "الملك لير" في الفترة من 16 إلى 18 يوليو المقبل، ويشارك فيها فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، نضال الشافعي، أحمد فؤاد سليم، إخراج تامر كرم.
اشرف-عبد الباقي

«جريما في المعادي» لأشرف عبد الباقي بالقومي للمسرح

يشارك الفنان أشرف عبد الباقي في الدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، والتي ستقام في الفترة من 17 أغسطس وحتى 30 من نفس الشهر، ويشارك فى بطولتها مجموعة من الشباب، وتدور أحداثها فى إطار كوميدي. وأعلن المهرجان منذ أيام عن فتح باب التقدم للمسابقات الرسمية للعروض المسرحية، وتنقسم المسابقات إلى ثلاثة أقسام: مسابقة المسرح الكبير، مسابقة مسرح الشباب، مسابقة مسرح الطفل، والعروض التى يحق لها المشاركة فى هذه الدورة هى العروض التى تم عرضها خلال الفترة من 16 مايو 2018 حتى 14 يونيو 2019.
يحيى-حقى (1)

«قريتنا».. هكذا تناول يحيى حقي الجهل والجبن والنفاق

في عام 1905، أي قبل 22 عاما من ميلاد كاتب القصة القصيرة يوسف إدريس، ولد صاحب خالدة "قنديل أم هاشم" أيقونة الرواية المصرية، القدير يحيى حقي. نجاح تلك الرواية "قنديل أم هاشم" أفضى إلى ارتباط اسم يحيى حقي بها، وهو ما أدى إلى النظر إليه كروائي وليس كقاص في المقام الأول، خاصة عند الأجيال الناشئة، ونلحظ أنه في أغلب تعريفات أعماله، تُذكر كرواية أقرب منها كقصص قصيرة، حتى في عمله الأشهر "قنديل أم هاشم". وعلى عكس أبناء الجيل اللاحق له، الذين ركز كل منهم على نوع أدبي واحد -مهما تعددت أسباب ذلك- إلا أن ما قدمه يحيى حقى يجعله أكثر من روائي وقاص.
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طه حسين

صربيا تكرم طه حسين وأوركسترا «النور والأمل»

افتتحت صريبا، اليوم السبت، معرض "الشخصيات العالمية لذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسهموا في تغيير العالم"، وذلك بحضور سفير مصر في صربيا عمرو الجويل، وعدد من المسئولين. وبناءً على اقتراح السفارة المصرية، تم تكريم عميد الأدب العربي الراحل الدكتور طه حسين، وأوركسترا "النور والأمل"، - وهي فرقة موسيقية تضم مجموعة من المكفوفين المهرة في عزف الموسيقى - في أهم الميادين السياحية لمدينة نوفي ساد، ثانى أكبر المدن في صربيا وعاصمة إقليم فويفودينا المتمتع بالحكم الذاتي.
يوسف ادريس (1)

المرتبة المقعرة ليوسف إدريس| نائم ينتظر تغيير الدنيا

كما كل شيء، تأثرت الأشكال الأدبية بسرعة العصر الحديث، والمستجدات اليومية، والتغيير المستمر لتلك المستجدات، وأسهمت تلك العوامل وغيرها، في ظهور فنون أدبية جديدة، وتطوير أخرى غير التي اعتادها القارئ من المسرحيات والروايات، وبعدها القصص القصيرة، لكن الذي حل ضيفًا جديدًا على الساحة الأدبية في نهاية القرن الماضي، هو فن "القصة القصيرة جدا" الذي أُطلق عليه العديد من المسميات مثل اللوحات القصصية، الومضات القصصية، المقطوعات القصيرة، وفن الأقصوصة، ويبدو أن تلك الألقاب وغيرها لهذا الفن الوليد، خير إثبات على أنه نتاج هذا العصر السريع المتغير.
بيت-الست-وسيلة

بيت «الست وسيلة» يحيي ذكرى رحيل الشاعر بدر توفيق

يقيم بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أمسية شعرية تتناول السيرة الذاتية للشاعر الراحل بدر توفيق، بمناسبة الذكرى الخامسة لرحيله، وضيوف الأمسية هم مجموعة شعراء من شباب الجامعات ومنهم "نور الدين نادر، حسن البربري، محمد طارق الصاوي، يونس أبو سبع، أحمد خالد الشرفي، محمد منصور"، ويدير الأمسية الشاعر السماح عبد الله. ويسبق ذلك فى الخامسة مساءً لقاء مجلس أمناء "بيت الشعر" مع شباب الشعراء، وحوار مفتوح حول مستقبل الشعر.
سعاد -حسني (2)

ثنائيات سعاد حسني.. تنازلت عن أجرها لأجل رشدي أباظة

في 26 يناير 1943، ولدت سعاد محمد كمال حسني البابا، والتي اشتُهرت فيما بعد بـ"سعاد حسني" منذ انطلاقتها في السينما من خلال فيلم "حسن ونعيمة" (1959) مع محرم فؤاد، لتصير نجمة مصر الأولى في حقبة الستينيات، بالعديد من الأفلام والأدوار الشهيرة والتي نصبتها حتى يومنا هذا إحدى أهم نجمات السينما المصرية طوال تاريخها، حيث كانت الشمس بحضورها النابض بالحياة، والبهجة المشرقة والكبرياء المترفع والحزن الدافئ، ملأ دنيا الفن بنورها قبل أن تغيب في ظروف لا زالت غامضة. ومنذ بداية مشوار السندريلا الفني، واشتُهرت بكونها طرفًا في عدة ثنائيات مع نجوم آخرين، وأبرزهم:
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