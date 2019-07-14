فساد بـ6 مليارات جنيه.. ضربة جديدة للرقابة الإدارية

تحرير:تهامى البندارى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٤ م

أراضٍ وممتلكات دولة- أرشيفية

أزاحت هيئة الرقابة الإدارية، الستار عن قضية فساد كبيرة ارتكبها موظفان يعملان بجهاز مدينة 6 أكتوبر، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واثنان من مسئولي شركة متخصصة في مجال التسويق العقاري، وصاحبا شركة للاستثمار العقاري تم إنشاؤها لإثبات وضع يد غير حقيقي على قطعة أرض مساحتها 1000 فدان تتبع أملاك الدولة وتحديدا جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة تتعدى قيمتها نحو 6 مليارات جنيه، قبل أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات نظير الاتهامات الموجهة إليهم.

قالت الرقابة الإدارية- في بيان لها الأحد، إنه برغم ما أشارت إليه تحريات المباحث من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد، إلا أن المتهمين سعوا لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة مالية



قالت الرقابة الإدارية- في بيان لها الأحد، إنه برغم ما أشارت إليه تحريات المباحث من عدم وجود أي مظاهر لوضع اليد، إلا أن المتهمين سعوا لبيع تلك الأراضي بمبلغ 350 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع سكرتير نائب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر بانتحال صفة نائب رئيس الجهاز مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة ونسبة مالية من حصيلة البيع، وفي سبيل ذلك تم مقابلة المواطنين الذين يسعون إلى معرفة الأوضاع القانونية لتلك الأراضي والتأكيد لهم على خلاف الحقيقة بقانونيتها، وصحة أوراقها.



وفي مأمورية ناجحة استهدفت أماكن إقامة المتهمين، ألقى القبض عليهم كما ضبطت العديد من العقود المحررة ببيع تلك الأراضى بحوزتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق معهم وواجهتهم بتحريات رجال المباحث، وتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تحريات المباحث النهائية حول دور كل متهم.



