بطلة مصر في الكاراتيه: انتظروني بأولمبياد طوكيو 2020

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م

جيانا فاروق

اعتلت البطلة العالمية المصرية جيانا فاروق، عرش الكاراتيه الإفريقي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكاراتيه، التي تستضيفها بتسوانا خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو 2019، وأعربت جيانا عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في وزن 61 كجم في بطولة إفريقيا للكاراتيه، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وتوجهت جيانا بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.

ووجهت جيانا الشكر أيضًا لأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه البطلة وروابط "الرياضية" الوكيل الحصري لها، على دعمهم المتواصل لها ولكل أبطال فريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه، كما توجهت بالشكر للمدربين محمد عبد الرجال مدربها الخاص، وهاني قشطة،

ووجهت جيانا الشكر أيضًا لأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه البطلة وروابط "الرياضية" الوكيل الحصري لها، على دعمهم المتواصل لها ولكل أبطال فريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه، كما توجهت بالشكر للمدربين محمد عبد الرجال مدربها الخاص، وهاني قشطة، مدرب المنتخب.



قالت جيانا: «أوفيت بوعدي لجماهير مصر بتحقيق ميدالية مهمة في بطولة قوية في خطوة مؤثرة نحو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد منافسات قوية مع أبطال اللعبة في القارة الإفريقية، وانتظروني في الأولمبياد التي أسعى فيها لتحقيق سبق لمصر في أول مشاركة لرياضة الكاراتيه في الأولمبياد».



كانت جيانا قد تفوقت على بطلة جنوب إفريقيا بنتيجة 4/1 وهزمت بطلة تونس في نصف النهائي بنتيجة 5/1 وحققت الفوز بالميدالية الذهبية بعد فوزها على بطلة الجزائر.

