رياضة

بطلة مصر في الكاراتيه: انتظروني بأولمبياد طوكيو 2020

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٥٥ م
جيانا فاروق
جيانا فاروق
اعتلت البطلة العالمية المصرية جيانا فاروق، عرش الكاراتيه الإفريقي، بعد فوزها بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكاراتيه، التي تستضيفها بتسوانا خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو 2019، وأعربت جيانا عن سعادتها بتحقيق الميدالية الذهبية في وزن 61 كجم في بطولة إفريقيا للكاراتيه، والتي تعد إحدى المحطات المهمة على طريق التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020، وتوجهت جيانا بالشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، وكابتن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.
ووجهت جيانا الشكر أيضًا لأعضاء مجلس الإدارة والبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه البطلة وروابط "الرياضية" الوكيل الحصري لها، على دعمهم المتواصل لها ولكل أبطال فريق الفراعنة الأولمبي الذي تنتمي إليه، كما توجهت بالشكر للمدربين محمد عبد الرجال مدربها الخاص، وهاني قشطة،
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اتحاد-الكرة

توابع الخروج من الكان.. استقالة جديدة في اتحاد الكرة

قرر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه بعد استقالته من مجلس الجبلاية، وذلك عقب إخفاق منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تنظمها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجاري. واستقر الاتحاد على تكليف وجيه أحمد، نائب رئيس لجنة الحكام، برئاسة اللجنة مؤقتا بعد اعتذار عبد الفتاح عن عدم الاستمرار، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الجبلاية، أن اتحاد الكرة برر اعتذار عبد الفتاح باحترام موقف مجلس الإدارة بتقديم الاستقالة الجماعية.
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ماذا دار بين لاسارتي ودوليي الأهلي في معسكر إسبانيا؟

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق الدولي؛ محمد الشناوي ووليد سليمان ومروان محسن وأيمن أشرف، فور وصولهم أمس إلى معسكر الإعداد المقام في إسبانيا، وتحدث لاسارتي مع الرباعي عن أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة تحقيق أقصى استفادة من المعسكر من أجل المساهمة في التتويج بلقب الدوري. وكان الجهاز الفني قد وضع برنامجا بدنيا للدوليين فور التحاقهم بمعسكر الإعداد بعد حصولهم على راحة لعدة أيام عقب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الإفريقية.
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فرج عامر يكشف أسباب أزمة الكرة المصرية

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن أسباب تدهور الكرة المصرية، وكتب عامر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد: «أزمة الكرة المصرية لا تكمن في مدرب وطني أو أجنبي أو رئيس اتحاد كرة القدم القادم، المصيبة أن مستوى اللاعب المصري تدهور وفكرة التكتيك تجمد بسبب تجمّد اللاعبين وعدم ظهور جدد على المستوى الدولي، وتضاؤل عدد المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية ومن منهم محترف يلعب في أندية ليست على المستوى، اللهم إلا محمد صلاح وعلقنا كل آمالنا عليه بشكل غريب».
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محمود باهي يحصل على المركز الأول في «ستريت وورك أوت»

اختتمت مساء اليوم السبت، منافسات بطولة الجمهورية لرياضة «ستريت وورك أوت» التي استضافها مركز شباب الجزيرة في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يونس نجم الزمالك السابق، ووسط حضور جماهيري كبير، حيث تقام البطولة تزامنًا مع إطلاق مبادرة «خليك رياضي - Be Fit»، وتحت رعاية إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت». وبدأت البطولة بعزف السلام الوطني، أعقبه عرض من لجنة التحكيم أمام الجماهير وتتكون لجنة التحكيم من اللاعب الدولي الألماني لاتويست و البلغاري فيكتور والجنوب إفريقي سميث.
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اتحاد «ستريت وورك أوت» يكرم نجوم الرياضة والفن (صور)

قام اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت» برئاسة إسلام قرطام، بتكريم عدد من رموز ونجوم الرياضة المصرية على رأسهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وطاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق وأيمن يُونُس نجم الزمالك وعضو مجلس إدارة الزمالك واتحاد الكرة السابق وعبد الحليم علي الهداف التاريخي للزمالك وكريم حسن شحاتة والمطرب الشعبي حكيم وجاء هذا التكريم على هامش منافسات بطولة الجمهورية لرياضة«ستريت وورك أوت» التي تقام حاليا في مركز شباب الجزيرة وسط حضور جماهيري كبير.
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قرطام: الاتحاد الإفريقي لستريت وورك أوت يقترب من مصر

كشف إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الفعاليات في جميع محافظات مصر، بدعم من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. وأعلن قرطام، خلال كلمته بحفل الافتتاح، الذي أقيم اليوم السبت، عن تلقي الاتحاد أخبار سعيدة بأن هناك مطالب بتولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة، وذلك بفضل الفعاليات العديدة التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة. وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر وتحية جميع الحضور لفعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.
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إسلام قرطام: الجماهير لها مفعول السحر

حرص إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصري لرياضة «ستريت وورك أوت»، على توجيه الشكر والتحية لكل الذين حرصوا على حضور فعاليات بطولة الجمهورية بمركز شباب الجزيرة، وعلى رأسهم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ووسائل الإعلام والجماهير. وأعرب «قرطام»، خلال الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق البطولة، عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير للفعاليات، مؤكدًا أن هذا المشهد بمثابة طاقة تحفيزية للجميع من لاعبين ومنظمين على بذل مزيد من الجهد في الفترة المقبلة نحو التطور أكثر.
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