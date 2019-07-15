8 طرق للتعامل مع طفلك العنيد.. ابتعد عن الضرب

يحتاج الوالدان عند التعامل مع الطفل العنيد إلى استخدام طرق أخرى غير التي يستخدمانها والتي تتسبب في عناده، وهذه الطرق الجديدة تساعد على تحسين العلاقة بالطفل، فما الطرق؟

تحرير:إسراء طعواش ١٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

الطفل العنيد

عندما يكون الطفل عنيدا فإن الوالدين يحاولان التغلب على هذا العناد بكل الطرق الممكنة، فمنهم من يقابل عناد الطفل بالغضب ومنهم بالعقاب ومنهم من يتجنب الطفل حتى لا يزيد المشكلة، فيجب تجنب الغضب والعصبية لأن هذه الأفعال تؤدي لزيادة عناده، واستخدام الضرب الشديد لا ينتج عنه إطاعة الأوامر، بل زيادة عناده، وتكراره للأخطاء، لذا فقد تضطر في بعض المواقف لتلبية رغباته. لذلك نوجه للوالدين عددا من النصائح المهمة التي تساعد على التعامل مع الطفل العنيد وتمكِّن من تقليل عناده.

1- عدم الإفراط في الأوامر: من الأسباب الرئيسية لعناد الأبناء كثرة الأوامر وإجبارهم على تنفيذها ولكي نتمكن من التغلب على عناد الطفل وتقليل حدوثها لا بد أن نقلل من طريقة إصدار الأوامر للطفل، من أجل استجابة طفلك لك وتنفيذ ما تطلبه، فيجب أن نستبدل بهذه الطريقة صيغة أخرى وهي أن تطلب من الطفل بهدوء أو وضع