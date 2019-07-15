8 طرق للتعامل مع طفلك العنيد.. ابتعد عن الضرب

يحتاج الوالدان عند التعامل مع الطفل العنيد إلى استخدام طرق أخرى غير التي يستخدمانها والتي تتسبب في عناده، وهذه الطرق الجديدة تساعد على تحسين العلاقة بالطفل، فما الطرق؟
عندما يكون الطفل عنيدا فإن الوالدين يحاولان التغلب على هذا العناد بكل الطرق الممكنة، فمنهم من يقابل عناد الطفل بالغضب ومنهم بالعقاب ومنهم من يتجنب الطفل حتى لا يزيد المشكلة، فيجب تجنب الغضب والعصبية لأن هذه الأفعال تؤدي لزيادة عناده، واستخدام الضرب الشديد لا ينتج عنه إطاعة الأوامر، بل زيادة عناده، وتكراره للأخطاء، لذا فقد تضطر في بعض المواقف لتلبية رغباته.
لذلك نوجه للوالدين عددا من النصائح المهمة التي تساعد على التعامل مع الطفل العنيد وتمكِّن من تقليل عناده.
1- عدم الإفراط في الأوامر:
من الأسباب الرئيسية لعناد الأبناء كثرة الأوامر وإجبارهم على تنفيذها ولكي نتمكن من التغلب على عناد الطفل وتقليل حدوثها لا بد أن نقلل من طريقة إصدار الأوامر للطفل، من أجل استجابة طفلك لك وتنفيذ ما تطلبه، فيجب أن نستبدل بهذه الطريقة صيغة أخرى وهي أن تطلب من الطفل بهدوء أو وضع
1- عدم الإفراط في الأوامر:
من الأسباب الرئيسية لعناد الأبناء كثرة الأوامر وإجبارهم على تنفيذها ولكي نتمكن من التغلب على عناد الطفل وتقليل حدوثها لا بد أن نقلل من طريقة إصدار الأوامر للطفل، من أجل استجابة طفلك لك وتنفيذ ما تطلبه، فيجب أن نستبدل بهذه الطريقة صيغة أخرى وهي أن تطلب من الطفل بهدوء أو وضع الطفل في اختيار ما بين أمرين يقوم بتنفيذ أحدهما (فبدلا من أن تأمره بفتح الباب يمكنك أن تقول له هل ستفتح الباب أو تضع هذه الأشياء في مكانها) وهو ما ستشعر بنتيجته.
2- تجنب العناد:-
في الموقف الذي يرفض فيه الطفل طلبك الذي تريده، ابتعد عن العناد والغضب والعصبية لأن هذه الأفعال تؤدي لزيادة عناد الطفل، فيجب التعامل معه بهدوء، ومناقشته في رفض تنفيذ طلبك، لتتمكن من استيعابه، بعيدا عن فكرة التحكم فيه.
3- احذر من الضرب:-
من الأخطاء الكبيرة التي يقوم بها الوالدان عندما يكون الطفل عنيدا هي معاقبته بشدة، بضربه مما ينتج عنه ألم مبرح للطفل نفسيا وجسديا، ولا ينتج عنه إلا زيادة عناده، وعدم إطاعته لأوامرك، علاوة على زيادة الفجوة بينك وبينه، مما يتسبب في سوء علاقتكما، لذا ففي حالة لجوئك لاستخدام العقاب فلا بد أن يكون بعيدا عن العقاب البدني، كما أنه يجب إخبار الطفل بسبب تلقيه للعقاب، كما يجب عليك أن تؤكد له أن العقاب لا علاقة له بمدى حبك له أنت ووالدته، وإنما مرتبط فقط بالفعل الخطأ الذي ارتكبه.
4- لا تكثر من التعليقات:-
«إنت مش بتسمع الكلام.. ما فيش فايدة فيك»، مثل هذه التعليقات في العديد من المواقف المختلفة تؤثر بشكل سلبي على طفلك، لذا تجنب الكلمات التوبيخية التي لن تفيدك في تربيته على الفعل الصحيح، وتعامل معه بهدوء.
5- وجه انتباه الطفل إلى نشاط آخر:-
عندما يبدأ الطفل في العند والإلحاح على أمر بعينه، يمكن الابتعاد قليلا عن الموضوع الذي تسبب في عناده، ونقوم بتوجيهه إلى موضوع آخر مثل ترتيب ألعابه أو تقليد أصوات وأغان يحبها، وبعدما تتأكد من تشتت انتباهه لموضوع عناده، يمكننا مناقشته وتوجيهه بشكل أفضل إلى ما ترغب في تحقيقه معه، وبذلك تبعده عن العناد.
6- اترك له حرية الاختيار:-
حتى تتمكن من تقليل عناد الطفل في كثير من الأمور اترك له حرية الاختيار في عدد من الأمور الخاصة به مثل ملابسه والألعاب التي يفضلها وكذلك الرياضة التي يحب ممارستها وكذلك الابتعاد عن فكرة محاولات السيطرة عليه وعلى أنشطته وتصرفاته.
7- أعط له مهام محددة يقوم بها يوميا:-
مثل تنظيف غرفته، فتح الباب للضيوف، المساعدة في تحضير الطعام، فهذه المهام المختلفة تشعره بالمسؤولية، وتخلق عنده شعور بأنه شخص يمكن الاعتماد عليه.
وفي نفس الوقت اترك له الفرصة لاختيار بعض من هذه المهام فهذا يساهم في التزامه بها وكذلك يقلل من عناده.
8- احترم آراءه:-
مناقشة الطفل العنيد وحوارك معه له أثر إيجابي على الطفل، فعندما تفعل ذلك تقلل الأسباب التي تؤدي لعناده، كما عليك احترام الآراء الجيدة التي يقدمها واهتم بها، مما يساعد على الشعور بالثقة والاحترام وعدم الحاجة إلى اللجوء إلى العناد مع الوالدين.