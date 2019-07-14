«face app» يغزو السوشيال ميديا.. حلال أم حرام؟

فيسبوك يتحول لدار مسنين بسبب «face app».. والروبي: استخدام هذا التطبيق حرام شرعا لأنه تغيير لخلق الله.. ومدكور: افتراء على الله ومن يشارك به آثم... وحسني: يُذكر بالآخرة

تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م

«دار المسنين»... بين عشية وضحاها تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها «فيسبوك تويتر، إنستجرام» إلى دار للمسنين، بعدما انتشر خلال الساعات القليلة الماضية تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال برامج «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، ما يجعلك تشاهدهم في سن الشيخوخة، دقائق معدودة على ظهور التطبيق كانت كفيلة بجعله «ترند» على جميع المواقع حتى أصبح لا صوت يعلو فوق صوته، وأصبح محل جدل كبير من الناحية الشرعية بين علماء الدين.

الصبغة الدينية التطبيق قسّم الشعب المصري إلى فئتين، فئة سارعت إلى تجربة التطبيق وقامت بنشر صورها على مواقع التواصل من قبيل التهكم على مستقبلهم، وفئة اتجهت إلى انتقاد من قاموا بنشر صورهم، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دارمسنين «صحينا الصبح لقينا الناس كلها عجزت فجأة». اقرأ

الصبغة الدينية

التطبيق قسّم الشعب المصري إلى فئتين، فئة سارعت إلى تجربة التطبيق وقامت بنشر صورها على مواقع التواصل من قبيل التهكم على مستقبلهم، وفئة اتجهت إلى انتقاد من قاموا بنشر صورهم، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دارمسنين «صحينا الصبح لقينا الناس كلها عجزت فجأة».

اقرأ أيضا: النجوم وتحدي العمر.. ياسمين الخطيب نسخة من والدتها

تحدي الشيخوخة، لم يقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونجوم الفن، والرياضة، والإعلام الذين سارعوا إلى مشاركة صورهم من المعجبين فقط، ولكن الأمر أصبح أكثر خطورة لا سيما بعد أن خرج التحدى من عباءة الترفية إلى كونه حلالا أم حراما، إذ خرج عدد من علماء الدين يؤكدون أن استخدام هذا التطبيق حرام شرعا بينما خرج بعض علماء الدين للرد عليهم بأن استخدام التطبيق حلال ولا يوجد أى شيء على مستخدمي التطبيق من الناحية الدينية، بل شددوا على أنه أمر مفيد للبعض لأنه يذكرهم بالآخرة.

بداية التطبيق

تطبيق «Face App» لم يكن وليد اليوم، وإنما سجّل أول ظهور له فى يناير من عام 2017، إذ سجّل مليون عملية تحميل على متجر تطبيقات أبل «apple store» بعد مرور 7 أيام فقط على إنشائه، قبل إطلاق إصدار «Android» منه فى فبراير من نفس العام، وفى هذا العام تقوم شركة «Wireless Lab» الروسية العاملة فى مجال تقنية الشبكة العصبية لإنشاء تحويلات واقعية للغاية للوجوه في الصور الفوتوغرافية بتطوير التطبيق ليسمح للناس بتغيير وجوههم وجعل الشخص يبدو أصغر، أو أكبر سنا.

حرام شرعا

بداية الجدل حول الجانب الشرعي للتطبيق كانت عندما خرج الدكتور عصام الروبي، من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، منتقدا قيام جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بنشر صورهم مع أصدقائهم، قائلا إن استخدام هذا التطبيق حرام شرعا ولا يجوز؛ لأنه يجعل الأشخاص يُغيرون خلق الله، الأمر الذى نهى عنه الإسلام فى القرآن الكريم فى قوله تعالي «وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا مُّبِينًا».

وشدد الروبي على أن هذه الصور ليست حقيقية ولا تدل من قريب أو بعيد عما سيؤول إليه مصير الإنسان بعد تقدمه فى العمر، متسائلا: هل هذه الصورة تمثل له فعلا ما سيؤول إليه وما سيكون عليه واقعيا؟ مستطردا: هيئة الإنسان فى المستقبل هى من علم الله وحده، لأن بعض الأشخاص يشيخ وهو في ريعان الشباب.

اقرأ أيضا: «FaceApp».. هكذا ظهر نجوم الكرة في تحدي العواجيز

كذب على الله

ما يحدث على مواقع التواصل أمر لا يجوز شرعا، من يفعل ذلك يكون غرضه الافتراء والكذب على الله والنبي، فلا يجوز أن يتنبأ الإنسان بهيئته فى المستقبل، بهذه الكلمات شن العالم الأزهري أحمد مدكور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» هجوما شديدًا على من قاموا بالمشاركة فى هذا التحدي، موجها سؤالا لهم، هل تضمن عمرك لحظة لكي تتنبأ بشكلك؟ مشددا على أن المشاركة في هذا التحدي إثم حتى لو كان غرضه اللهو فقط، لأن الهدف منه هو لهو الناس، وشغل عقولهم، لذلك لا بد أن يتوقف المصريون عن المشاركة فى هذا التحدي وأن يقوموا بحذف هذا التطبيق فى الحال.





«أقول لكل إنسان، الله تعالى حفظك وحفظ رزقك وعمرك وأجلك، وهو من يعلم إذا ما كنت شقيا أم سعيدا كل هذا محفوظ وأنت ببطن أمك، فلا تقلق» «وبعدين يا سادة الآجال بيد الله لا يضمن أحد عمره، أفيقوا من ذلك، أشغلوا أنفسكم بالطاعة والعبادة لله تفلحوا بدنياكم وآخرتكم».

بينما على النقيض خرج الداعية الإسلامي مصطفى حسني، ليثني على التطبيق وينشر صورة له بعد خوض تحدي الشيخوخة معلقا عليها «رأيت نفسي بعد فناء عمري.. وعلا وجهي الشيب ونحتت ذكريات أيام عمري في وجهي نُحوتًا لا تُنسى.. فكأني رأيت في وجهي بعد فناء العمر».

اقرأ أيضا: خبراء يحذرون من استخدام تطبيق face app الجديد



حسني أكد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذا التطبيق يُعرّف الناس بآخرتهم، ويذكرهم بالآخرة، داعيًا الله أن تكون هذه هيئته فى المستقبل «إلهي إن قدرت لي البقاء في الدنيا حتى تصير هذه خلقتي.. فاللهم املأ سنين عمري بالعلم والحكمة والرحمة وشرف خدمة عبادك.. ونوِّر قلبي كل يوم بمتعة حبك.. واجعل أيامي يا مولاي تفنى في سبيل رضاك».



على مدار الـ48 ساعة الأخيرة شارك عدد كبير من نجوم كرة القدم العالميين والمحليين فى تحدي الشيخوخة، مثل كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، وليونيل ميسي، وكريم بنزيما، ووليد سليمان، وطارق حامد، إلى جانب بعض اللاعبين السابقين، وعدد من الفنانين الذين تسابقوا إلى الدخول فى التحدي مثل الفنانة التشكيلة ياسمين الخطيب، والفنانة نجلاء بدر، الفنان رامي جمال، وسامو زين، ونادين نجيم.