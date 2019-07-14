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«face app» يغزو السوشيال ميديا.. حلال أم حرام؟

فيسبوك يتحول لدار مسنين بسبب «face app».. والروبي: استخدام هذا التطبيق حرام شرعا لأنه تغيير لخلق الله.. ومدكور: افتراء على الله ومن يشارك به آثم... وحسني: يُذكر بالآخرة
تحرير:مؤمن عبد اللاه ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٠ م
مصطفي حسني فى تحدي الشيخوخة
مصطفي حسني فى تحدي الشيخوخة
«دار المسنين»... بين عشية وضحاها تحولت مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أشكالها «فيسبوك تويتر، إنستجرام» إلى دار للمسنين، بعدما انتشر خلال الساعات القليلة الماضية تحد جديد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبارة عن تطبيق يتم تحميله على الهواتف المحمولة من خلال برامج «google play» أو «app store»، يحمل اسم «face app»، ويتم وضع صور الأشخاص عليه، ما يجعلك تشاهدهم في سن الشيخوخة، دقائق معدودة على ظهور التطبيق كانت كفيلة بجعله «ترند» على جميع المواقع حتى أصبح لا صوت يعلو فوق صوته، وأصبح محل جدل كبير من الناحية الشرعية بين علماء الدين.
الصبغة الدينية  التطبيق قسّم الشعب المصري إلى فئتين، فئة سارعت إلى تجربة التطبيق وقامت بنشر صورها على مواقع التواصل من قبيل التهكم على مستقبلهم، وفئة اتجهت إلى انتقاد من قاموا بنشر صورهم، مؤكدين أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى دارمسنين «صحينا الصبح لقينا الناس كلها عجزت فجأة». اقرأ
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اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

السيسي يشدد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات في القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، وبما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبي لينعكس على التحسن في ميزان المدفوعات. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
مؤتمر-وزير-التعليم (1)

«التعليم» تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني بالثانوية

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019. كما اعتمد الوزير، جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، وجدول امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين. ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2019 وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 26 أغسطس 2019. وتتمنى وزارة التربية والتعليم النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.
مرتضى-منصور-فى-جلسة-مجلس-النواب

النواب يقر رقابة المركزي على أموال الجمعيات الأهلية

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على خضوع الجمعيات الأهلية لرقابة البنك المركزي كون أموالها في إطار الأموال العامة، ونصت المادة 24 من القانون على "مع مراعاة حكم الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (11) من هذا القانون تلتزم الجمعيات بفتح حساب بنكي في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي ويجوز أن يكون لهذه الجمعية عدة حسابات لأنشطتها في ذات البنك، كما تلتزم بأن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقي أية أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها".
ثاني الثانوية بالإسكندرية‎ (3)

الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
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احمد-الطيب (3)

شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية: أحدهم حصل على 100%

هنأ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، الطلاب أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية من الشعب المختلفة (شعبة إسلامية، علمي، أدبي)، بنجاحهم وتفوقهم. وحرص شيخ الأزهر على الاتصال بالطلاب خلال وجوده في ألمانيا لتلقي العلاج، وتهنئة الطلاب الأوائل ومشاركتهم الفرحة بتميزهم. وأشاد الطيب بتفوق هؤلاء الطلاب وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، كما حرص على التواصل مع أولياء أمور الطلاب وشكرهم على ما قدموه لأبنائهم من جهد ودعم ودعاء وطمأنينة، مؤكدًا أن الأسرة هي سر التفوق والنجاح لكل طالب.
فيسبوك

تسوية أزمة فيسبوك.. بيانات المستخدمين مقابل 5 مليارات دولار

قال مصدر مطلع، إن لجنة التجارة الاتحادية الأمريكية وافقت، هذا الأسبوع، على تسوية بنحو 5 مليارات دولار مع شركة "فيسبوك"، وذلك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين، إذ كانت اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن "فيسبوك" تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم مع شركة "كيمبرج أناليتيكا" البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها، وركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى، قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
عبد الفتاح-السيسى عقد قرآن-ابني-خالد عصام-الطوخي وابنتي-ميرنا-كامل هلال (1)

السيسي يلبي دعوة شابين.. ويحضر حفل زفافهما

لبى الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة لحضور حفل زفاف، إذ نشرت سيدة تدعى مها البري، عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، منشورا تقول فيه: "شرفنا بحضور سيادة المشير عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عقد قرآن ابني خالد عصام الطوخي وابنتي ميرنا كامل هلال، وتكرم سيادته وكان شاهدا على عقد القران، أشكرك من كل قلبي سيادة الرئيس الرائع الحبيب عبد الفتاح السيسي، ويعلم الله أن محبتك زادت في قلبي أكثر وأكثر لأنه شخصيتك في الواقع أكثر روعه وتواضع وجمال".
محمد-سمير (1)

المتحدث العسكري السابق وزوجته يكشفان حقيقة علاقتهما بـ«دابسي»

رفض العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، كل ما تم تداوله مؤخرا عن علاقته وزوجته الإعلامية إيمان أبو طالب بشركة "دابسي"، مؤكدا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا توجد أي علاقة تربطهما بالشركة، وأنهما اعتذرا عن تولي أي مناصب فيها، موضحا أن إدارة الشركة عرضت عليه تولي منصب مدير تطوير الموارد البشرية، وتعيين زوجته كمستشارة إعلامية، واتفقا بالفعل مع "دابسي" يوم 1 يوليو الجاري، لكنهما اعتذرا يوم 7 يوليو الجاري، عن عدم تولي المنصبين سواء هو أو زوجته.
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