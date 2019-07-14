الأهلي يقترب من التعاقد مع علي جبر تعرف على التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣١ م

علي جبر

توصل مسؤولو النادي الأهلي لاتفاق مع نظرائهم في نادي بيراميدز بشأن اتمام التعاقد مع علي جبر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأزرق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة، بعد رغبة النادي الأحمر ضم جبر وتدعيم خط دفاع الفريق بناءً على رغبة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق. وعلمت "التحرير" أن النادي الأهلي اتفق مع المسؤولين في نادي بيراميدز على ضم علي جبر، مُقابل مبلغ مالي وانتقال الثنائي إسلام محارب وحسين السيد لفريق بيراميدز على سبيل الإعارة لمدة موسم، الأمر الذي نال موافقة المسؤوليين في الناديين.

وبدأت إدارة نادي بيراميدز في تخفيض عقود اللاعبين المتواجدين في الفريق، بعد أن استحوذ الإماراتي سالم الشامسي على أسهم الفريق وشرائها من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وتواجد عدد من اللاعبين أبرزهم علي جبر وعبدالله السعيد وكينو من أصحاب العقود الضخمة، الأمر الذي أجبر