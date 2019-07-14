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«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م
كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. وكان الفنان كريم عبدالعزيز
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كريم فهمى: شرف لى أن يتشابه «ديدو» مع فيلم لهنيدى

منذ عام 2011 لمع اسم الفنان كريم فهمى، كاتب سيناريو من خلال فيلم "بيبو وبشير" لآسر ياسين ومنة شلبى، وفى العام التالى 2012 من خلال فيلم "مستر آند مسز عويس" لحمادة هلال وبشرى، وهو نفس العام الذى بدأت فيه مشاركاته التمثيلية أيضًا من خلال دور "عاصم" فى مسلسل "حكايات بنات" لصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن، ثم كانت انطلاقته الحقيقية من خلال تأليفه لفيلم "هاتولى راجل" ومشاركته فى بطولته مع أحمد الفيشاوى وشريف رمزى وإيمى سمير غانم مع المخرج محمد شاكر خضير.
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الأبرز على الساحة| ميلاد جديد لإياد نصار ومحمد ممدوح

فى الفترة الأخيرة تغير شكل المنافسة على الساحة الفنية سواء فى السينما أو التليفزيون، فلم يعد هناك أسماء فنانين تقتصر عليها المنافسة، فالنجومية لم تعد حكرًا على أحد، وأبسط مثال على ذلك هو تراجع جيل الكبار فى مواجهة الشباب، بعد أن خرج من المنافسة الرمضانية الماضية كل من الزعيم عادل إمام والفنان يحيى الفخرانى والفنانة يسرا، وفى المقابل تم الدفع بالشباب الذين نجح غالبيتهم العظمى فى الاختبار، وأثبتوا أن الموسم الرمضانى لم يتأثر بالكبار إلى حد كبير، ولكنه كان يعانى فقط من مشكلات فى السيناريو والأفكار المطروحة.
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عزاء يوسف شريف رزق الله الإثنين في مسجد عمر مكرم

تتلقى أسرة الراحل الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، العزاء بعد غد الإثنين في مسجد عمر مكرم بميدان التحرير عقب صلاة المغرب، وذلك بعد تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين أمام قصر البارون بمصر الجديدة، أمس بعد صلاة الجمعة، بحضور عدد غير قليل من أصدقاء ومحبي وتلاميذ الفقيد، وعدد من أهل الفن ومن بينهم الناقد السينمائي طارق الشناوي، والمخرج يسري نصر الله، ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الدكتور خالد عبد الجليل، وغيرهم، ولم يتمالك البعض دموعهم وهم في وداع الراحل، متذكرين الكثير من المواقف التي جمعتهم به.
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الفيل-الازرق-2

مؤلف «الفيل الأزرق 2» يروج له بصورة من الكواليس

روج الفنان أحمد مراد للجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، ونشر صورة تجمعه بالفنان كريم عبدالعزيز عبر صفحته على «إنستجرام» وكتب عليها: "يحيى راشد، كواليس تصوير الفيل الأزرق 2». تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج الدكتور يحيى الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته.
اياد نصار الفيل الازرق الجزء الثانى

لماذا يظهر أبطال الفيل الأزرق2 «مقلوبين»في بوستراته؟

شارك الفنان إياد نصار، جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر لفيلم الفيل الأزرق 2، المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، حيث ظهر عليه "مقلوبًا" رأسًا على عقب، وكتب: "د. أكرم.. غيور وبيفهم في لغة الجسد"، في إشارة منه إلى ملمح من الشخصية التي يجسدها خلال أحداث الفيلم. وكان الفنان كريم عبدالعزيز، الذي يقدم الشخصية الرئيسية في الفيلم، نشر الأربعاء الماضي عبر حسابه على "إنستجرام"، "بوستر" للعمل، ظهر فيه "مقلوبًا" أيضًا، وعلق قائلا: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا".
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كريم عبدالعزيز «مقلوب» في بوستر «الفيل الأزرق 2»

نشر الفنان كريم عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "بوستر" فيلمه الجديد "الفيل الأزرق" الجزء الثاني، الذي سيطرح في دور السينما خلال عيد الأضحى المقبل. وظهر كريم مقلوبًا رأسًا على عقب في "البوستر"، وهو يرتدي زيًّا يبدو وكأنه من الحقبة المملوكية، وكتب: "مسألة حياة أو موت.. الفيل الأزرق 2، لا تخافوا لكن احذروا"، وعلقت الفنانة إيمان العاصي، باللغة الإنجليزية على المنشور قائلة: "لا أستطيع الانتظار"، فيما أبدى الجمهور حماسه للفيلم، الذي يعود به "عبدالعزيز" بعد غياب.
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السينما تنقذ موسم هؤلاء النجوم بعدما رفضتهم الدراما

هناك وجوه اعتاد الجمهور رؤيتها فى الدراما الرمضانية سواء بشكل دائم أو متقطع، وينتظر المشاهدون مسلسلاتهم عند معرفتهم بمشاركتهم خلال السباق الرمضاني، لكن هناك الكثير منهم لم يكن موفقا هذا العام، ولم يستطع المشاركة فى الدراما الرمضانية بسبب التغييرات التي طرأت عليها، ولم يكن أمام هؤلاء النجوم سوى إلقاء أنفسهم فى أحضان السينما التي تشهد تحولا كبيرا خلال 2019، على مستوى الأعمال الفنية التي عرضت وغيرها التي تنتظر العرض، بالفعل نجحت الشاشة الذهبية في أن تعوض البعض عن غيابهم من الشاشة الصغيرة، مع نيلهم الكثير من الإشادات من قبل النقاد والجمهور.
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