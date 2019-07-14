«الفيل الأزرق2» في دور العرض بدءا من 25 يوليو

تحرير:محمد عبدالمنعم ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٣٢ م

كريم عبدالعزيز

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الفيل الأزرق 2" طرحه يوم 25 يوليو بجميع دور العرض بدلا من تواجده فى موسم عيد الأضحي، وطرحت الشركة البوستر الرسمي للعمل، وحرص جميع الفنانين المشاركين فى الفيلم على الترويج للفيلم من خلال صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وانضم عدد من النجوم إلى الجزء الثاني من "الفيل الأزرق 2"، وهم هند صبري وإياد نصار ومروان يونس وتارا عماد وتامر هاشم عضو فريق كايروكي، بالإضافة إلى هؤلاء، فإن الفيلم يضم عددا من ضيوف الشرف، منهم ظافر العابدين والإعلامية أسما شريف منير وأحمد خالد صالح.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج "الدكتور يحيى" الذي يجسده كريم عبدالعزيز، من لبنى (نيللي كريم)، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة سيدات في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي فريدة (هند صبري) التي تتلاعب بحياته وأسرته. وكان الفنان كريم عبدالعزيز