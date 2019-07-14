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مقتل متظاهر سوداني برصاص في الرأس (فيديو)

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٠ م
مظاهرات في السودان
مظاهرات في السودان
قتل متظاهر بالرصاص وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في مواجهات بين متظاهرين وقوات الدعم السريع في ولاية سنار بجنوب شرق السودان، بحسب "فرانس 24". ووقعت المواجهات في مدينة السوكي في ولاية سنار (نحو 500 كلم جنوب شرق الخرطوم) بعد تظاهرات ضد وجود قوات الدعم السريع في المدينة. وقال شاهد إنّ "سكان المدينة تظاهروا أمام مقر جهاز الأمن والمخابرات لتقديم شكوى بخصوص تجاوزات قوات الدعم السريع". وأضاف أنّ "قوات الدعم السريع أطلقت النيران في الهواء ثم على المحتجين ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة عدة متظاهرين آخرين".
وأعلنت لجنة الأطباء في بيان على صفحتها على فيسبوك مقتل "أنور حسن إدريس بمدينة السوكي ولاية سنار بعد اصابته برصاصة في الرأس من قبل ميليشيات الجنجويد"، في إشارة لقوات الدعم السريع التي أدمجت فيها ميليشيات الجنجويد التي شكلتها السلطات السودانية لمحاربة متمردي دارفور قبل سنوات.وأكّدت "وقوع عدد من الإصابات
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الزراعة-فى-السودان

الرياض ودبي تحاولان إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

أرسلت دولتا المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، سفنية تحمل أكثر من 50 طنا من المغذيات الزراعية إلى السودان، لإنقاذ الموسم الزراعي، جاء ذلك في نبأ عاجل أورده موقع "سكاي نيوز" بالعربية، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد، أمس السبت، لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بحسب "رويترز".
العسكري السوداني

بعد خلافات «التغيير».. هل يتحول السودان لحلبة صراع؟

رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بعد مخاض عسير حول الفترة الانتقالية منذ أكثر من أسبوع، فإنه لم يتم التوقيع عليه حتى هذه اللحظة، إذ تأجل اجتماع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير مع الوساطة الإفريقية الإثيوبية، والذي كان من المنتظر التوقيع خلاله على الاتفاق بينهما أمس. وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، الذي كان يقود المفاوضات بين طرفي النزاع، السبت، تأجيل الاجتماع بين الطرفين بهدف مراجعة الوثيقة المطروحة قبل التوقيع عليها.
صحف-سعودية

صحف سعودية: بوادر أزمة صامتة تعصف بعلاقات تركيا وقطر

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأحد، الشروط البريطانية للإفراج عن السفينة الإيرانية، كما أطلعتنا على مطالبة المملكة لقطر بتسهيل قدوم الحجاج، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. وتحت عنوان "مرونة بريطانية مشروطة حيال السفينة الإيرانية"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن بريطانيا أبدت أمس، مرونة حيال ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق، وعرضت تسهيل الإفراج عنها ولكن مقابل شروط.
ميناء-الحديدة

اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
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مظاهرات-السودان (1)

آلاف يتظاهرون بالسودان في ذكرى مرور 40 يوما على الفض

قال شهود إن آلاف السودانيين نزلوا إلى شوارع عدة مدن في أنحاء البلاد اليوم السبت لإحياء ذكرى مرور 40 يوما على فض قوات الأمن اعتصام المحتجين في العاصمة الخرطوم ما أسفر عن مقتل العشرات، بححس "رويترز". وهذه الاحتجاجات هي الأولى منذ أن أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم والائتلاف الممثل للمعارضة المدنية اتفاقهما بشكل مبدئي على ترتيب لتقاسم السلطة حتى إجراء انتخابات. وقال قيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن اجتماعا كان مقررا بين الجانبين اليوم السبت تأجل إلى يوم الأحد.
مظاهرات-السودان (2)

سفير مصر بالخرطوم: ندعم جهود تحقيق الأمن في السودان

التقى حسام عيسى سفير مصر في الخرطوم، وفدا من تجمع شباب الثورة الميداني في السودان، إذ استعرض الجهود التي تقوم بها مصر للتواصل مع كافة التيارات والأحزاب السياسية السودانية، من أجل الاستماع إلى وجهات نظرهم فيما يتعلق بترتيبات المرحلة الانتقالية. وأكد خلال اللقاء دعم مصر لكل جهد يهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن فى السودان بما يصب فى مصلحة الشعب السودانى الشقيق، مشيرا إلى التحركات المصرية على مستوى رئاسة الاتحاد الإفريقى وغيرها من المحافل الدولية والشركاء الإقليميين لتوفير الدعم للسودانيين، بما يحقق تطلعات ثورتهم في تحقيق الأمن فى البلاد.
المجلس العسكري السوداني

بعد اجتماع مغلق.. اتفاق بين «العسكري السوداني» و«قوى التغيير»

برصاص مباشر في الصدر، استقبلت الشرطة السودانية تظاهرات القوى المطالبة بالتغيير وتسليم الحكم في البلاد إلى سلطنة مدنية، وبعد أن سقط أحد المتظاهرين قتيلا، وأصيب آخرون، دعت قوى "إعلان الحرية والتغيير" الجميع في الشوارع والميادين إلى التوجه للقصر الرئاسي في الخرطوم، في يوم وُصف بالأوسع في نوعه منذ سقوط الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي. الإ أن مصادر كشفت، في تطور مفاجئ للأحداث الساخنة، عن اجتماع مغلق وغير معلن التئم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري السوداني.
مظاهرات-السودان (2)

«العسكري السوداني» يرد على دعوات التوجه للقصر الجمهوري

في ظل النداء العاجل الذي أطلقه تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الأحد، للتوجه إلى القصر الجمهوري في الخرطوم، من أجل الضغط وتسليم الحكم إلى سلطة مدنية، دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، إلى "اتفاق عاجل وشامل مع قوى الحرية والتغيير"، بحسب "العربية.نت". وقال "حميدتي" في كلمة، اليوم الأحد: "نسعى لتحقيق سلام شامل في السودان لا يقصي أي جهة"، مضيفًا أن "مهمة المجلس الانتقالي هي حماية الثورة السودانية".
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