فروق جوهرية بين الغرامة والكفالة.. تعرف عليها

الحكم بالغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه والحكم الحضوري بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به أما الكفالة فتقدر حسب الجرم ويقررها وكيل النيابة

تحرير:تهامى البندارى ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٤٥ م

أقر المُشرع في القانون المصري نصوصًا تُعطي للمواطن الحق في الإفراج عنه بعد دفع غرامة لحين حلول موعد محاكمته، فعند القبض على المتهم في قضية ما، تُتبع بعض الخطوات منها: عرض المتهم على النيابة، مع حبسه لفترة زمنية معينة على ذمة التحقيق، ثم بعد ذلك يتم استدعاء المتهم أمام المحكمة لكي تطلب النيابة استمرار حبسه ثم بعد ذلك يجيء دور المحاكمة، التحرير توضح عبر التقرير التالي، الفرق بين الكفالة والغرامة في نصوص القانون، وطريقة تحديد الغرامة في كل قضية على حدة.

يقول المحامي أشرف نور الدين، الخبير القانوني، إنه يتم تحديد الغرامة وفقا لطريقتين، الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو جنيه والأقصى 500 جنيه في قضايا الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب وتهريب المخدرات وتصل

يقول المحامي أشرف نور الدين، الخبير القانوني، إنه يتم تحديد الغرامة وفقا لطريقتين، الأولى: ينص المشرع بحد أدنى وحد أقصى ويترك للقاضي سلطة تقديرية بين الحدين والحد الأدنى للغرامة هو جنيه والأقصى 500 جنيه في قضايا الجنح والمخالفات 100 جنيه، ما لم ينص القانون على غير ذلك مثل جرائم جلب وتهريب المخدرات وتصل الغرامة إلى نصف مليون جنيه.

أما الطريقة الثانية كما يقول «نور الدين» لـ«التحرير»، فهى الغرامة النسبية ويتم تحديد مبلغ الغرامة والربط بينها وبين الضرر الفعلي أو الاحتمالي للجريمة أو بين الفائدة التي حققها الجاني أو أراد تحقيقها، مثال ذلك الغرامة المقررة فى جريمة الرشوة فيحكم على المساهمين في الجريمة «الراشي- المرتشي- الوسيط».

أوضح المحامي كذلك أن هناك تفرقة بين الغرامة العادية والغرامة النسبية، فإذا تعدد المتهمون في الجريمة الواحدة المستوجبة للغرامة النسبية سواء فاعلون، أو شركاء فلا يحكم إلا «بغرامة واحدة» عليهم جميعًا.

كما يلتزم جميع المساهمين في الجريمة بدفع الغرامة الواحدة "متضامنين"، فالدولة تريد أن تضمن أن تحصل من المتهمين جميعًا الغرامة المساوية لقيمة الاختلاس مثلا أو لقيمة الرشوة، ولا يقصد بالتضامن كعقوبة ولكن مجرد تحقيق مصلحة الدولة فى يسر تحصيل الغرامة لصالح الخزانة العامة، ويجوز للقاضي إعفاء المساهمين من التضامن في دفع الغرامة الواحدة وفي هذه الحالة يحكم، على واحد منهم بمقدار معين على أن يساوي مجموع التجزئة مجموع الغرامة الواحدة، وهو ما يتضح في أحكام محاكم الجنح والجنايات.

أما الغرامة العادية، فتتعدد بتعدد المتهمين ولا تضامن بينهم أى شخصية الغرامة فيحكم بالغرامة على كل منهم على الانفراد.





وعن طريقة تنفيذ الغرامة على المتهم المحكوم عليه، يوضح الخبير القانوني، أيمن أبو الخير، أن الحكم بالغرامة دين نقدي في ذمة المحكوم عليه، والحكم الحضورى بالغرامة واجب التنفيذ بمجرد النطق به، أى إذا كان الحكم قابلا للطعن أو طعن فيه بالاستئناف لا يحول دون تنفيذ الغرامة المقضى بها.

وفي حال إلغاء الحكم يتم رد قيمة الغرامة، ضد من ينفذ الحكم بالغرامة، فالغرامة كعقوبة أصلية لا تنفذ إلا على من حكم عليه بها ولا يلتزم بها غيره فهى شخصية بحتة ولا تنفذ على الورثة كأشخاص فى ذمتهم المالية الشخصية.

أما الكفالة فتقدر حسب الجرم، فالكفالة يقررها وكيل النيابة أو القاضي حسب الجرم الجنائي فهناك فرق بين متهم اختلس مليون جنيه ومتهم آخر اختلس ألف جنيه، وهناك فرق بين متهم ضرب أحد الأشخاص فأحدث به إصابات بالغة ومتهم صفع شخصا أو ركله بالقدم.

يشترط أن يكون للمتهم محل اقامة معلوم وثابت داخل مصر حتى لا يهرب ووقتها تحدد الكفالة المالية.

تحدد الكفالة حسب ملاءة الشخص من واقع الأوراق والمستندات والاتهامات والشهود، فمثلا إذا كان هناك شخص ما لديه ثروة تقدر بالملايين وقتها يمكن للقاضي أو المحقق ان يفرض عليه كفالة بقيمة 2 أو 3 ملايين جنيه وليس لأحد عليه سلطان.

ليس هناك حد أدنى أو أقصى للكفالة المالية، فمن الممكن أن تكون 10 جنيهات وقد تصل لملايين الجنيهات، فالذي يحدد الكفالة ويقدرها هم أعضاء الهيئة القضائية من رجال النيابة العامة والقضاة ولابد أن تحدد بالجنيه المصري فقط حتى ولو كان المتهم أجنبيا.

ويجوز لجهة التحقيق تخفيض قيمة الكفالة إذا التمس المتهم ذلك وقدرت الجهة وضعه المادي، وقد يرى المحقق الإفراج عنه دون كفالة مالية إذا كان موظفا عاما بضمان محل عمله، أو بضمان محل إقامته عند وجود سكن له معروف.