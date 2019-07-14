الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

عمر مروان

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.

وأضاف: "بخصوص تقديم إعلام الوراثة، فيتم الاكتفاء – مؤقتا– عند تقديم الأوراق بإقرار من صاحب الشأن فقط، يتعهد فيه بتقديم أصل إعلام الوراثة قبل إعلان الأسماء النهائية للمستحقين في 20 أغسطس 2019.وكان المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، قال في 19 يونيو الماضي، إنه يوجد 11700 مواطن نوبي لم يحصلوا