الثانية مكرر ببني سويف: حققت حلمي بدخولي كلية الطب

تحرير:محمد حفيظ ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:١٢ م

الطالبة أميرة وسط أسرتها

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالبة أميرة حسين كامل في محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الثاني علمي علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي. "التحرير" انتقلت إلى منزل الطالبة داخل قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، والتي كانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاي ووالدها يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ووالدتها تعمل أخصائية اجتماعية ولها من الأشقاء أربعة هم الحسيني، طالب بكلية الهندسة و3 أشقاء توائم بالصف الخامس الابتدائي.

وقالت أميرة" لـ" التحرير": "حققت حلم عمري بحصولي على المركز الثاني على مستوى الجمهورية مكرر لألتحق بكلية الطب بجامعة زويل أو الجامعة الأمريكية لأصبح طبيبة، وإن لم يتم ذلك سألتحق بكلية الطب جامعة القاهرة أو عين شمس لاستكمال مسيرة التفوق مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضافت أن حلم والدتها تحقق بحصولها على