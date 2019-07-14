الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

تحرير:إسلام عبدالخالق ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٣ م

الطالبة دنيا ووالدتها

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.

«نص ساعة بتركيز أبرك من يوم بحاله».. عبارة عفوية قالتها الطالبة المُصابة بمرض «التوحد»، لافتةً إلى أنها لم تكُن تستذكر دروسها لأكثر من ساعة في اليوم الواحد، حيث كانت تتحين الفرصة لصفاء ذهنها، ومن ثمَّ تبدأ في المذاكرة، قبل أن تُشير إلى الدور الكبير الذي لعبته عمتاها في معاونتها