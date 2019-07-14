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شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

حمل هذا العام حزنًا كثيرًا لقطاع كبير من عشاق السيارات في مصر، بسبب إعلان إيقاف إنتاج اثنتين من السيارات المعشوقة للمصريين، وهما السيارة الشقية «لانوس، والخنفساء بيتلز»
تحرير:كريم ربيع ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج. وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.
اعتمدت دايو عند بدء تصنيع لانوس على تصميمات الشركة الأمريكية جنرال موتورز وتحديدًا السيارة «أوبل استرا موديل 1995»، من ناحية الموتور وقاعدة العجلات «الشاسية»، وآلات الجر ونظام التعليق «العفشة»، لكن يكمن الاختلاف في الشكل الخارجى والصالون الذي اعيد رسمه ليناسب موضات
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المصرية للاتصالات و اتصالات مصر توقعان أربع اتفاقيات (2)

تفاصيل 4 اتفاقيات وقعتها المصرية للاتصالات مع اتصالات مصر

في إطار الشراكة الناجحة بين الشركتين، وقعت الشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، أربع اتفاقيات تعاون تستهدف تعظيم الفائدة وتقديم أفضل الخدمات لعملاء الشركتين لأول مرة في السوق المصرية. وتقضي اتفاقيات الصوت الثابت الافتراضي بتقديم شركة اتصالات مصر خدمة التليفون الأرضي الثابت عن طريق استخدام بعض أجزاء شبكة الشركة المصرية للاتصالات، لما للشركة المصرية للاتصالات من خبرات في هذا المجال، وهي الاتفاقيات التي تحدد العلاقة التجارية والقانونية بين الشركتين وتستهدف ضمان وحماية حقوق العملاء.
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البورصة تخسر 7.8 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع

أنهت البورصة تعاملاتها خلال جلسة اليوم الأحد، على تراجع جماعي للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى خسائر قدرها 7.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 730.340 مليار جنيه، بضغط مبيعات المستثمرين المصريين والعرب، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم 137 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15 ألف عملية لعدد 166 شركة.
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الاتصالات تستضيف 7 دول إفريقية لتمكين ذوي الإعاقة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية العمل الإفريقي المشترك وتبادل الخبرات بين بلدان القارة الإفريقية لتعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة من أجل دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى القارة؛ مشيرا إلى أهمية توظيف أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل الوصول إلى مجتمعات عصرية دامجة يتشارك فيها الجميع في أداء واجباتهم نحو تحقيق تنمية مستدامة، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الدكتورة عبير شقوير مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمسؤولية والخدمات المجتمعية، نيابة عن وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت.
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بعد تزايد عجز الميزان التجاري| هل تنخفض قيمة الجنيه؟

قال تقرير صادر عن المجموعة المالية «هيرميس»، إن العجز المتزايد في الميزان التجاري لمصر يعد مؤشرا على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية. ومنذ بداية العام الجاري 2019، ارتفع الجنيه المصري بنحو 130 قرشا أمام الدولار الأمريكي، ليصل إلى مستوى 16.65 جنيه، في مقابل نحو 17.95 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. بينما ارتفع عجز الميزان التجاري لمصر ليحقق نحو 29.7 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي 2018- 2019، بنسبة زيادة 6%، بحسب مؤشرات ميزان المدفوعات.
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