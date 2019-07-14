شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

حمل هذا العام حزنًا كثيرًا لقطاع كبير من عشاق السيارات في مصر، بسبب إعلان إيقاف إنتاج اثنتين من السيارات المعشوقة للمصريين، وهما السيارة الشقية «لانوس، والخنفساء بيتلز»

تحرير:كريم ربيع ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

شيفروليه لانوس

أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج. وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.

اعتمدت دايو عند بدء تصنيع لانوس على تصميمات الشركة الأمريكية جنرال موتورز وتحديدًا السيارة «أوبل استرا موديل 1995»، من ناحية الموتور وقاعدة العجلات «الشاسية»، وآلات الجر ونظام التعليق «العفشة»، لكن يكمن الاختلاف في الشكل الخارجى والصالون الذي اعيد رسمه ليناسب موضات