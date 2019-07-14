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شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

حمل هذا العام حزنًا كثيرًا لقطاع كبير من عشاق السيارات في مصر، بسبب إعلان إيقاف إنتاج اثنتين من السيارات المعشوقة للمصريين، وهما السيارة الشقية «لانوس، والخنفساء بيتلز»
تحرير:كريم ربيع ١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
شيفروليه لانوس
شيفروليه لانوس
أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج. وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.
اعتمدت دايو عند بدء تصنيع لانوس على تصميمات الشركة الأمريكية جنرال موتورز وتحديدًا السيارة «أوبل استرا موديل 1995»، من ناحية الموتور وقاعدة العجلات «الشاسية»، وآلات الجر ونظام التعليق «العفشة»، لكن يكمن الاختلاف في الشكل الخارجى والصالون الذي اعيد رسمه ليناسب موضات
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بات الصالون الداخلي أحد أهم الأمور التي تراهن عليها الشركات العالمية المصنعة للسيارات، لا سيما أنها واحدة من الأمور التي يبحث عنها الجمهور على مستوى الأسواق العالمية، خاصة هؤلاء الذين يبحثون عن الراحة أثناء القيادة بشكل رئيسي. وفي الغالب يبحث طوال القامة عن مجموعة من المميزات التي تكون في معظمها بالصالون الداخلي للسيارة، والتي يمكن أن تشعرهم بالراحة أثناء القيادة بشكل رئيسي، وهو الأمر الذي دائمًا ما يكون في حساباتهم عندما يتعلق الأمر بشراء سيارة جديدة في الأسواق العالمية.
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على مدى تاريخ طويل، استطاع العديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات تقديم موديلات رائعة على مستوى التقنيات والقدرات الفنية، وهو الأمر الذي جعلها ذات شعبية واسعة على مستوى الجماهيرية في الأسواق العالمية، لتستمر في الأسواق بالعديد من البلدان إلى الوقت الحالي. وأدت استمرارية هذه السيارات في الأسواق العالمية المختلفة إلى أن تتمتع بشعبية واسعة في الأسواق العالمية، خاصة أن ذلك يعني نجاحها بشكل رئيسي، ولذلك فهي تتمتع بالثقة التي تجعلها مطلوبة حتى الآن في الأسواق العالمية.
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سيارات فشلت في العودة بعد إيقاف إنتاجها

تتمتع العديد من السيارات بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الشركات العالمية تصر على إعادتها مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توقف إنتاجها بشكل رسمي، إلا أن بعض تلك المحاولات قد لا تنجح. وتراهن دومًا العديد من الشركات، في محاولات إعادة تلك السيارات، على العديد من التقنيات الجديدة، سواء على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، إلا أن بعض تلك الموديلات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي كتب نهايتها بشكل رئيسي.
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