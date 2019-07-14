شيفروليه أوقفت تصنيعها| وداعًا معشوقة المصريين لانوس

حمل هذا العام حزنًا كثيرًا لقطاع كبير من عشاق السيارات في مصر، بسبب إعلان إيقاف إنتاج اثنتين من السيارات المعشوقة للمصريين، وهما السيارة الشقية «لانوس، والخنفساء بيتلز»
أعلنت الشركة الأمريكية «شيفروليه» في مصر -إحدى شركات جنرال موتورز- وقف إنتاج سيارتها «لانوس» محبوبة المصريين، عقب مرور أكثر من 21 عامًا على بدء خروجها من خطوط الإنتاج في مصر، رغم أنها مازالت مطلوبة في السوق واحتلت المركز الـ19 بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا في العام الماضي، إلا أن التطور الكبير الذي يشهده سوق السيارات جعل لزامًا على الشركة، وقف الانتاج.
وتعد «لانوس» هي إحدى سيارات جنرال موتورز قلبا وقالبا، رغم أنها كانت ملكا لشركة دايو الكورية الجنوبية في البداية إلا أن الشركة الأمريكية اشترتها.
اعتمدت دايو عند بدء تصنيع لانوس على تصميمات الشركة الأمريكية جنرال موتورز وتحديدًا السيارة «أوبل استرا موديل 1995»، من ناحية الموتور وقاعدة العجلات «الشاسية»، وآلات الجر ونظام التعليق «العفشة»، لكن يكمن الاختلاف في الشكل الخارجى والصالون الذي اعيد رسمه ليناسب موضات
اعتمدت دايو عند بدء تصنيع لانوس على تصميمات الشركة الأمريكية جنرال موتورز وتحديدًا السيارة «أوبل استرا موديل 1995»، من ناحية الموتور وقاعدة العجلات «الشاسية»، وآلات الجر ونظام التعليق «العفشة»، لكن يكمن الاختلاف في الشكل الخارجى والصالون الذي اعيد رسمه ليناسب موضات أواخر التسعينات.
وكان تصميم «Lanos» الأصلي بخطوط المصمم الإيطالي الشهير «جورجيتو جيوجيارو»، الذي استمر محتفظًا بمعظم معالمه دون تعديلات جوهرية لأكثر من ثلاثين عامًا، سواء في مصر وخارج مصر أيضًا حيث كان إنتاج السيارة تحت ماركات أخرى مستمرًا، وكان الزجاج المعتم وشاشة التحكم باللمس مؤخرًا من التجهيزات التي أضافتها "شيفروليه" لـ"Lanos" كتحديث لها محليا.
وخرجت لانوس للحياة حينما تم بدء بدأ إنتاجها تحت العلامة التجارية «دايو» الشهيرة في مصر كموديل 1999 بشكلها السيدان بسعر آنذاك 39,900 جنيه، مع نسخة هاتشباك موديل 1999، بسعر بدأ من 43.500 جنيه، وجاءت بعد ذلك الأزمة المالية لتعلن شركة دايو إفلاسها، فقامت جنرال موتورز بشراء المصنع في كوريا، وحافظت على إنتاج لانوس، ولكن تحت اسم وشعار شيفروليه لانوس ابتداءً من عام 2009.
وأكملت المسيرة بهذه السيارة الاقتصادية ذات الشعبية الواسعة حتى اليوم وبسبب نجاح السيارة الساحق اتجه الوكيل لتجميعها محليا وعلى الرغم من عيوبها الشهيرة كضعف الفرامل وثباتها الضعيف والخامات الضعيفة في الداخل تمكنت السيارة بشكل رئيسي من فرض سيطرتها على السوق المصري، خاصةً أنها أصبحت إحدى المركبات القليلة التي تعمل كسيارات أجرة "تاكسي"، الأمر الذي منحها سمعة طيبة في عيون المصريين، الذين يرون أن سيارات الأجرة التي تعمل طيلة النهار والليل، تتمتع بكفاءة خاصة تجعلهم يقبلون على شرائها بلا خوف.
وبوقف إنتاج محبوبة المصريين -لانوس- تفقد «شيفروليه» واحدة من أرخص السيارات في مصر، والتي تخاطب شريحة عريضة من الراغبين في شراء سيارة جديدة.
وكانت لانوس تعتمد على المحرك E-tech الشهير، المصمم بواسطة جنرال موتور، وما زال في الخدمة يدفع العديد من طرازات جنرال موتورز للأمام في قارات العالم المختلفة، ذلك المحرك أحادى الكامة ذو 8 صبابات يعطى قدرة قصوى في حدود 86 حصانا عند 5500 RPM، نظام تغذية الوقود عن طريق الحقن الإلكترونى، حيث اعتمدت عليه السيارتان «أوبل إسترا، وفيكترا» موديلات 1995، كما عمل مع الدايو لانوس في كل دول العالم وحاليا مع شيفروليه آفيو -وهي النسخة الجديدة من لانوس- بالإضافة إلى شيفروليه كروز البرازيلية.
وكانت ملامح اللانوس في الأداء تبدو كالتالى، المحرك يبدو كسولا في RPM المنخفضة، لكنه بمجرد تجاوز حد الـ2500 RPM يعلن عن عنفوانه ويكشر عن أنيابه ويطير بالسيارة إلى مد البصر تاركا السيارات المنافسة تعانى الغبار الذي أثارته اللانوس، ثبات السيارة على الطريق معقول وإن كان يسوء إلى حد ما فوق الـ120، قدرة السيارة على المناورة جيدة، فرامل السيارة تبدو إلى حد ما فقيرة تصميما ولذلك فهي تجاهد لإيقاف السيارة.
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