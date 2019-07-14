الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

الطالب السيد حسين وسط أسرته

قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.

وتابع: "الدروس الخصوصية شر لا بد منه"، مشيرًا إلى أنه أخذ دروسا خصوصية في جميع المواد، للالتحاق بكلية الطب قسم الجراحة، مقدمًا الشكر لجميع المدرسين الذين تعلم على أيديهم.وأكد أن المناهج التعليمية في مصر تحتاج إلى تغيير بنسبة 75% لأنها "حشوا" ولا بد من تغييرها في المرحلة المقبلة حتى نستطيع مواكبة التقدم