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الثاني مكرر علمي علوم: الدروس الخصوصية شر لا بد منه

١٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
الطالب السيد حسين وسط أسرته
الطالب السيد حسين وسط أسرته
قال السيد حسين السيد ابن محافظة الإسكندرية، الذي حصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بمجموع 409.5 درجة علمى علوم، إنه يحلم منذ الصغر أن يُصبح طبيبًا مشهورًا مثل الدكتور مجدي يعقوب. وأضاف السيد، لـ"التحرير"، أن الفضل يرجع إلى الله عز وجل وأسرته، مشيرا إلى أن والد كان يدفع نصف المعاش للدروس الخصوصية، كما تحملت والدته وشقيقته التعب والسهر لتوفير جميع أسباب النجاح، وتحقيق حلمه بالالتحاق بكلية الطب التي يعشقها منذ الصغر لخدمة أبناء منطقته غير القادرين.
وتابع: "الدروس الخصوصية شر لا بد منه"، مشيرًا إلى أنه أخذ دروسا خصوصية في جميع المواد، للالتحاق بكلية الطب قسم الجراحة، مقدمًا الشكر لجميع المدرسين الذين تعلم على أيديهم.وأكد أن المناهج التعليمية في مصر تحتاج إلى تغيير بنسبة 75% لأنها "حشوا" ولا بد من تغييرها في المرحلة المقبلة حتى نستطيع مواكبة التقدم
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الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
أهل الطالبة

الثانية مكرر ببني سويف: حققت حلمي بدخولي كلية الطب

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالبة أميرة حسين كامل في محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الثاني علمي علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي. "التحرير" انتقلت إلى منزل الطالبة داخل قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، والتي كانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاي ووالدها يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ووالدتها تعمل أخصائية اجتماعية ولها من الأشقاء أربعة هم الحسيني، طالب بكلية الهندسة و3 أشقاء توائم بالصف الخامس الابتدائي.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

الحكومة تعلن مد فترة تلقي طلبات تعويض أهالي النوبة

أعلن المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، رئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة، مد فترة قبول الرغبات لتنتهي في 31 يوليو 2019، على أن يتم النظر في التظلمات والبت فيها وإعلان الأسماء النهائية يوم 20 أغسطس 2019. وقال مروان في بيان صادر عن الوزارة، الأحد، إن القرار جاء استجابة لرغبة بعض أهالي النوبة في مد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة لهم لاستكمال الأوراق المطلوبة، وحرصا من اللجنة الوطنية "لصرف التعويضات للمتضررين من أهالي النوبة" على مساعدتهم في تقديم رغباتهم، والحصول على مستحقاتهم.
أول الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية (4)

أول الشعبة الإسلامية: «حلمي أبقى شيخ الأزهر»

«نفسي أُتقن اللغة العربية وأبقى حاجة كبيرة زي مثلي الأعلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب».. بهذه الكلمات عبرَّ الطالب «أحمد جمال صابر فريد» ابن مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، عن سعادته بحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشعبة الإسلامية بالمرحلة الثانوية الأزهرية، قائلًا إن شيخ الأزهر هاتفه من ألمانيا وبارك له على تفوقه، قبل أن يتحدث إلى والدته ويُهنئها على ما وصل إليه ابنها، مشيرًا إلى أن شيخ الأزهر قيمة وقامة كبيرة و«كلنا بنحبه ونحترمه»، متمنيًا من الله أن يُتم شفاؤه على خير.
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الأولى-علمي-علوم

الأولى علمي علوم بالشرقية: «افتكرته مقلب»

«وقعت من الفرحة».. تعبير صادم لكنه ما حدث بالتفصيل دون أي مُقدمات في منزل الطالبة «دنيا عادل السيد أحمد علي» بنت قرية «المنشية» التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، التي سقطت مغشيا عليها فور سماعها بنبأ تفوقها ومكالمة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لجدها، والذي أخبره الوزير خلالها بحصول حفيدته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة بنظام «الدمج» شعبة «علمي علوم»، بمجموع درجات بلغت 398.5 درجة، بنسبة مئوية 97.17%.
أهل الطالبة

الثانية مكرر ببني سويف: حققت حلمي بدخولي كلية الطب

أفراح وزغاريد تعالت داخل منزل الطالبة أميرة حسين كامل في محافظة بني سويف، بعد حصولها على المركز الثاني علمي علوم مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع درجات 409.5 بنسبة 99.88% من المجموع الكلي. "التحرير" انتقلت إلى منزل الطالبة داخل قرية قاي التابعة لمركز إهناسيا غرب بني سويف، والتي كانت تدرس في مدرسة الأندلس الثانوية بنات بقرية قاي ووالدها يعمل أستاذا جامعيا بكلية الزراعة جامعة الفيوم، ووالدتها تعمل أخصائية اجتماعية ولها من الأشقاء أربعة هم الحسيني، طالب بكلية الهندسة و3 أشقاء توائم بالصف الخامس الابتدائي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

التعليم: اكتشاف تطابق إجابات 390 طالبا في لجنة بيلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 390 حالة تطابق في الإجابات بين طلاب لجنة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وهو ما يعتبر غش جماعة، وتم فحص الحالات بشكل دقيق وفق وقائع ثابتة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن هناك نوعين من النتيجة تظهر للطلاب منها حصول الطالب على صفر وهؤلاء طلاب الدبلومة، لأن لهم نتيجة خاصة والنتيجة المحجوبة للطلاب الذين ارتكبوا مخالفات.
فرحة-طلاب-الثانوية-العامة (3)

بالأسماء.. الطلاب الأوائل في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية العامة على مستوى الشعب الثلاث (العلمي علوم، العلمي رياضة، الأدبي)، كما أصدرت بطاقات تعريفية بها أرقام الجلوس ومجموع الطلاب، بجانب المدارس التابعين لها. ومن ناحية أخرى، قال خالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح له، اليوم إن امتحان الدور الثاني للثانوية العامة تبدأ يوم 17 أغسطس المقبل، مضيفا أن نتيجة الدور الأول سوف تعلن في المدارس، غدا الإثنين.
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